“La Joya” Griffa está lista para la defensa del título

Tiempo de revancha para Laura “La Joya” Griffa en el mundo del boxeo, pero revancha que va dirigida a sus ganas de pelear, ya que desde el pasado año que no tiene un combate y el anterior, pautado para abril, se suspendió debido a que su contrincante se excedió con el peso. Para la boxeadora, que tiene en su poder el Título Nacional y Título Sudamericano, todo este tiempo debajo de los cuadriláteros sin obligaciones significó soportar varios meses de entrenamiento y ansiedad por seguir con su carrera deportiva. Este sábado “La Joya” subirá al ring en Carlos Paz y allí deberá defender el Título Nacional ante la local Cintia Castillo, una aguerrida zurda con buen presente. El combate profesional irá a 10 asaltos de 2 minutos en la categoría Súper Gallo.

Griffa dialogó ayer con La Opinión. Contó que está con muchas ganas de pelear y que respeta el presente de su futura rival. Con respecto al peso, los 55,300 kilos que exige la categoría, para Griffa no ha sido un problema. Ayer adelantó “ya estoy en el peso, estoy en unos 54,900, así que llegó bien”. Fiel a su estilo Laura contó que su mejor pelea sería estirar el combate hasta los diez asaltos, ya que su condición física se lo permite y suele sacar diferencia en este punto “además mi estilo de boxear es así, suelo entrar en ritmo en el tercer asalto, pero para esta pelea buscaremos salir a buscar desde el primer round”. En cuanto a su rival, contó que la zurda es muy aguerrida, pero con poco movimiento “va siempre para adelante y tira muchas manos. La ventaja que tenemos es que no tiene mucho traslado, no se mueve mucho, y eso me va a servir”. Cintia Castillo llega a esta pelea con 9 triunfos y 3 derrotas.

Griffa viajará hoy rumbo a Nueve de Julio, donde junto a su entrenador, Néstor Ferrari, viajarán a Carlos Paz ya que mañana a las 17 deberá afrontar el pesaje oficial. En cuanto al combate, televisado pro DirecTV, está programado para las 23.15 horas, por lo que habrá que estar atento para seguir de cerca una nueva pelea de nuestra “Joya”.