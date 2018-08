“La Joya” Griffa disfruta de un momento muy esperado

Laura Griffa, “La Joya”, nuestra joya del boxeo está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera deportiva como boxeadora profesional, ya que después de tanto esperar, y tantos triunfos cargados en su haber, se le brindó la gran oportunidad de medirse ante una de las referentes que tiene el boxeo nacional: Marcela “La Tigresa” Acuña. La Opinión dialogó con Griffa, contenta, exultante y nerviosa por todo lo que se ha generado en torno al combate. Confiada de su boxeo y más que nada de su excelente preparación física, algo que siempre destaca por sobre sus rivales, sabe que esta vez irá “de punto” ante la candidata Marcela Acuña en Catamarca en la noche del próximo viernes 10, pero a lo largo de los 10 asaltos luchará para quedarse con el Título Mundial de la categoría Súper Gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“Por fin se me dio, tanto y tanto esperar de una semana a otra me llamaron para ver si estaba en condiciones de pelear y dije que sí” relató Griffa en cuanto al llamado que tuvo de la promotora “Arano Box”. Griffa estaba también por cerrar una pelea por el título pero en el exterior. Luego de demostrar que tiene nivel gracias a sus triunfos consecutivos la trenquelauquense necesitaba de un combate importante que le de prestigio a su carrera deportiva. Y ahora le llegó el momento. “Estos días serán importantes para hacer los últimos guanteos fuertes. La verdad es que cambió todo, siento muchos nervios por lo que se ha generado, tantos llamados, un montón de solicitudes, cosas que me ponen nerviosa pero muy feliz esperando a que llegue la pelea”.

El viaje a Catamarca será largo, pero en esta ocasión la promotora “Arano Box” la llevará en una cómoda camioneta junto a sus entrenadores. Largas horas de viaje “pero vamos a viajar cómodos y podremos descansar” destacó Griffa. La púgil estaría arribando a Catamarca el día previo, el jueves 9, ya que allí se haría el pesaje oficial. En la categoría Súper Gallo debe pesar los 55,300 kilos “es un peso que me sienta bien, ya estamos en esos kilos”, sostuvo.

La pelea fue armada por la promotora que sigue la carrera de Acuña, a cargo de Rivero, pero Griffa explicó que se llegó a un acuerdo con “Arano Box”, con el objetivo de que los jueces integren ambas “empresas”. A pesar de esto Griffa sabe que es visitante y que se mide ante una referente. En el mundo del boxeo esto significa que a la hora de ganar hay que hacerlo con claridad.

Sobre “La Tigresa” expresó “la hemos visto bastante, sabemos mucho de ella, como se mueve y pelea, hay mucho para ver y seguir viendo. Parece una chica de 20 años y siempre está bien preparada para pelear. Ella debe tener unas 50 peleas, un récord importante y deberemos cuidarnos en los primeros asaltos”. Para Griffa serán importantes los tres primeros round, donde “La Tigresa”, fuerte de mano, buscará dar por finalizado el combate. Si se plantea una palea a largo plazo, el panorama es más favorable a Griffa, gracias a su condición física “siempre me imaginé que tarde o temprano iba a pelar contra ella, porque es la mejor en mi categoría. Tengo que cuidarme de su derecha, que es lo más fuerte que tiene, la tira muy justa y además no dejarla pensar mucho. Va a ser una pelea complicada pero hay que llevarla a un combate largo que es lo que más me conviene a mí”.