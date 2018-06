La importancia de seguir apostando a la educación

Para hablar de la educación de adultos es necesario remontarnos varios años atrás. La misma ha ido mutando de acuerdo a las distintas características de las políticas implementadas en relación con la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Ésta, en la Provincia de Buenos Aires, se inició con la creación de la Dirección General de Escuelas durante la gestión de Domingo Faustino Sarmiento. Desde sus comienzos funcionó en el turno vespertino de las escuelas primarias comunes, brindando una oferta educativa de terminalidad de este nivel. Fue en el año 73’ cuando se creó la Dirección de Educación de Adultos (DEA), dependiente de la Subsecretaría de Educación, que implicó alcanzar la autonomía y el consecuente funcionamiento de Escuelas y Centros de Educación de Adultos (C.E.A). Más tarde, se agregaron al sistema nuevas oportunidades educativas como el de Formación Profesional (1983) y el Nivel Medio para Adultos (1993) para que la Modalidad de Adultos siguiera siendo pionera en muchos distritos de la Provincia.

A mediados de los 90’ siguieron dándose importantes cambios en la formación para los jóvenes y adultos como la incorporación de C.E.N.S, el Programa Bonaerense de Alfabetización y Educación de Adultos y el sistema semi-presencial para darle mayor integración a esta Modalidad de Adultos. Ya en 2003 se dio el surgimiento de los Centros de Orientación y Apoyo (COA), para así promover la finalización y acreditación a nivel secundario, y cinco años más tarde junto con el Plan FinEs, se articularon para dar origen al Plan Provincial de Finalización de Estudios y Vuelta a la Escuela. El mismo tiene como propósito facilitar la inclusión de aquellas personas, mayores de 18 años, que no completaron su escolarización de acuerdo a los trayectos teóricos definidos por el sistema educativo.

n Un buen momento

El distrito de Trenque Lauquen continúa apostando a ampliar el abanico educativo. Para saber cómo se está posicionado en la Región, Provincia y Nación, La Opinión dialogó con la Inspectora Jefe Distrital Profesora Alejandra Marino, previo a lo que fue el acto de creación del CENS Nº 451 en el edificio de la Escuela Primaria Nº 47 y que contó con la visita del Director de DEA, Ing. Pedro Schiuma.

“La educación de adultos en Trenque Lauquen y la Provincia está pasando por un muy buen momento que tiene que ver con cambios que hacía mucho tiempo se estaban esperando y que eran muy necesarios. Como fue el año pasado con el curriculum de Nivel Primario para Adultos, este año puntualmente se ha avanzado en la creación de los CENS. Los mismos, son Centros Educativos de Nivel Secundario propios de la modalidad de adultos y ha sido muy significativo el incremento de instituciones de estas características en toda la Provincia. Aquí es muy significativo porque nosotros carecíamos de CENS; en la Región 16 el único estaba en Tres Lomas y a partir de esta reestructuración de la modalidad hemos pasado a tener CENS en todos los distritos de la región, destaca Marino y además aclara que “la reestructuración tiene que ver con el reordenamiento de lo que anteriormente se denominaban Bachilleratos o Escuela Media y a partir de este año ya son CENS”.

n Función de los CENS

La Inspectora explica que con esta nueva institución se han incorporado cuatro CENS a la oferta educativa de nivel secundario propio de la modalidad de adultos. A partir de la resolución 1657, dictada el año pasado, toda persona mayor a 18 años tiene que continuar o realizar sus estudios en espacios propios de la modalidad de adultos. Por eso, fue necesaria la reorganización de bachilleratos o de las escuelas medias. “No dejaron de existir, sino que pasaron a tener una denominación diferente. Esas instituciones dejaron de pertenecer al nivel secundario para pertenecer a la modalidad de adultos”.

Ya cada uno de ellos tiene su número de resolución y la Escuela Media Nº1, ubicada en Treinta de Agosto, pasó a ser un CENS que es el Nº452. La Escuela Media Nº6 (en Paso y Belgrano edificio de la Escuela Nº1) ahora es CENS Nº454 y la Escuela de Educación Secundaria Nº2 en la calle Di Gerónimo y Alem pasó a ser el CENS Nº453. Y el CENS Nº451 que será puro, un CENS de creación que funcionará en la Escuela Primaria Nº 47 ubicada en la calle Derqui y Carlos Casares, que no tiene que ver con este reordenamiento”, aclara la docente.

n Más opciones

La DEA brinda una amplia oferta de programas para poder culminar los estudios. Se destacan varios en toda la Provincia donde el FinEs, ya sea para el nivel primario o secundario, la Educación a Distancia, Inclusión educativa y Secundaria con Oficios siguen abriendo más oportunidades junto a los CENS.

“El Plan FinEs, como todo plan, es una oferta que surge a partir de una situación emergente. Se procura dar respuesta a una población significativa que no tenía sus estudios terminados y a lo que se aspira con esta propuesta del plan es a ofrecerles la terminalidad del nivel secundario. Por supuesto, siempre las características del plan no tienen la estabilidad que tiene una institución ni tampoco tiene las mismas formas de trabajo para los docentes. El docente del plan es un docente que está contratado no así el docente que forma parte de una institución. En principio, estamos generando espacios donde va seguir estando presente la propuesta de Plan FinEs en el distrito y también vamos a estar trabajando fuerte para fortalecer las ofertas en estas instituciones de nivel secundario que van a trabajar con los mismos contenidos, con la misma carga horaria y con misma metodología que se trabajaba en el Plan Fines”, destaca Marino quien además señala que la modalidad tiene la propuesta de terminalidad de nivel primario y en nivel secundario de forma presencial o semi-presencial. “La presencial es la de los CENS y la semi-presencial también es dentro de los CENS pero sin requerir la asistencia diaria del alumno.

También, la modalidad de adultos tiene la propuesta de FinEs Deudores. Este programa está destinado a aquellos alumnos que cursaron la totalidad del nivel secundario pero que no tienen acreditación de título por estar debiendo alguna materia. Entonces por medio de FinEs Deudores rinden esta materia que quedó pendiente y es la escuela de origen la que titula. Está organizado por tramos; a lo largo del año hay tres tramos. El alumno puede inscribirse hasta tres materias por tramo e ir regulando la cantidad de materias que le hayan ido quedado pendiente.

La Inspectora, además, hace referencia otra gran alternativa. “Este año tenemos la satisfacción de haber incorporado en el distrito de Trenque Lauquen la Secundaria con Oficio. Es una articulación del Plan Fines con el Centro de Formación Profesional Nº 401 donde los alumnos que asisten a esta propuesta a lo largo de tres años van a finalizar con sus estudios de nivel secundario y a la vez van a obtener la certificación de los cursos propios de formación profesional. Lo que estamos buscando es generar estrategias que sirvan para la inserción en el mundo laboral”, señala Marino.

n Respuesta de la población

En cuanto al régimen de alumnos, el mismo va variando. Generalmente, en las Escuelas Medias hay mayor presencia de personas de entre 18 y 25 años y en los espacios de Plan Fines las edades son mayoritariamente de 25 años en adelante. La mayoría de la franja etaria es de 25 años en adelante en Plan Fines.

“En el distrito de Trenque Lauquen hace muchos años que se viene trabajando con la oferta de Plan Fines con muy buenos resultados. También, a partir de una nueva propuesta de adultos, se implementaron las bocas únicas de atención y así se estableció un único espacio en el que aquellas personas interesadas en continuar sus estudios van y realizan sus consultas. Son atendidos por docentes que los orientan con todas la alternativas que tiene la modalidad. Lo que estamos procurando es abrir el abanico de opciones para que cualquier persona adulta que, la mayoría ya está con una situación laboral estable o con una familia constituida, de acuerdo a sus particularidades de vida pueda tener espacios donde continuar sus estudios”, reafirma la docente quien hace mención que van a seguir generándose más cambios.

Asimismo señala que “la oferta de adultos se ha ampliado mucho y se está generando desde hace unos años con la gestión de Pedro Schiuma, Director de DEA. Se han ido gestando una sucesión de cambios que se venían esperando como el diseño curricular de adultos y ahora también se aprobó el régimen académico de primaria en adultos. Hay mucha más gente sin haber terminado la primaria de la que creemos. Además, se está trabajando muy fuerte porque se aspira a que este año se logre el diseño curricular de secundaria de adultos con el objetivo de que todos los CENS unifiquen la propuesta. Y lo que va a unificar la propuesta va a ser tener un diseño curricular propio. Entonces, en el transcursos de este año esto se va a lograr.”

n Cómo está el nivel educativo

Alejandra Marino hace más de 20 años que trabaja en la Modalidad de Adultos y, por ende, conoce muy de cerca sobre todas la mutaciones que se han venido dando. A nivel local, regional, provincial y nacional, muchas veces el rol docente no es valorizado como realmente debería serlo. Y de esta manera siempre se generan todo tipo de visiones y conjeturas.

“Estamos frente a un cambio de paradigma que nos interpela porque la mayoría de los docentes transitamos en nuestros espacios de formación (desde niños y cuando elegimos ser docentes) con un paradigma completamente distinto al que se está planteando hoy en día. Entonces creo que todos los que estamos trabajando en la docencia debemos estar dispuestos a mirar nuestras prácticas áulicas y a estar en un continuo aprendizaje. No debemos entender nuestro trabajo como algo estanco o un lugar al que llegamos y por eso se trabaja en la capacitación de los docentes, realizando planes y propuestas muy interesantes como Red de escuela” hace referencia la docente sobre este programa que trabaja fuertemente en la línea de lo que implica las emociones en el aprendizaje, el clima escolar para la gestión en las instituciones y el aprendizaje a través de proyectos.

Para eso, la población, también debe comprometerse y ser partícipes para que los cimientos de la educación sigan avanzando. “Es en el día a día que tenemos que ir mirando nuestro trabajo, repensarlo, resignificarlo e ir adecuándolo de acuerdo a las particularidades de cada grupo que vamos trabajando, a las particularidades de las instituciones. Creo que la tarea del docente debe ser revalorizada a nivel sociedad y también me parece que esta revalorización tiene que ver mucho con que podamos trabajar en nuestra formación. Aspirar a cada día ser mejores profesionales. Ésto tiene que ver mucho con cual va ser la mirada que vamos a tener desde la sociedades”, finaliza la Inspectora quien señaló estar muy emocionad por la creación del nuevo servicio educativo de Distrito ya que era un sueño esperado por muchos años.