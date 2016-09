“La idea es despertar sentidos, movilizar”

El último viernes por la noche fue inaugurada en la Casa de la Historia y la Cultura una muestra del arquitecto y artista Gabriel Maino que podrá disfrutarse también durante esta noche de 20 a 23.

En el primer día de exposición fue mucha la gente que se acercó a este espacio cultural para apreciar la serie de cuadros y telas expuestas. Y el artista dialogó con los visitantes, a quienes les respondió inquietudes y les explicó detalles del armado de cada una de las obras.

En ese marco, Maino dialogó también con La Opinión y contó cuál es su búsqueda a través de la expresión artística que desarrolla. “Principalmente soy artista, me gusta el arte, hace muchos años que trabajo en lo que es este arte pictórico y también soy arquitecto”, dijo.

Respecto de cómo confluyen su profesión de arquitecto y su gusto por el arte, el artista comentó: “Son creaciones distintas, si bien en la arquitectura uno puede volar también hay mucha racionalidad porque son espacios en los que va a habitar alguien y uno tiene un montón de condicionantes. En el caso del arte, y mucho más en el arte que yo hago, que es un arte abstracto, me permite jugar y expresarme lo más que puedo y sin condicionantes, que es lo que trato de buscar. No me condiciono con algo sino que es una búsqueda, es sacar lo que hay en el interior y plasmarlo en una obra. Y es un poco transmitir la esencia de una persona en una obra y ver si esa esencia modifica a la persona que la está mirando”, dijo.

Y un dato para tener en cuenta es que la muestra se encuentra ambientada con música que el maestro Daniel Virzi, director de la Escuela de Música, compuso especialmente para esta ocasión.

En tanto, consultado sobre cuándo comenzó a trabajar en esta muestra, Maino comentó: “Hace tres meses que estoy preparando esta exposición. Me di el gusto porque estoy con más tiempo y quise mostrarla, más que nada compartirla porque es lo que estoy buscando. No estoy buscando que alguien me diga ‘me gusta o no’, sino que busco que alguien me diga ‘esto me produjo tal sensación’. En la arquitectura, al margen de que uno busca una estética y una belleza y hay un montón de variables a tener en cuenta, lo que más me llena es cuando alguien me dice que disfruta de ese espacio. En el caso de una obra artística es lo mismo, no que me digan ‘qué bárbaro, qué espectacular’ sino que me digan qué sensación les causó, es decir, poder despertar en las personas los sentidos, algún tipo de emoción, movilizar”.

Mientras que en el mismo sentido el entrevistado agregó: “Quiero que la gente se detenga, abandone la carrera de la vida, baje los decibeles y se deje llevar. Quizá el color tranquiliza a quien lo ve, o quizás lo altera, o el perfume atrae a quien se acerca a algunos de los cuadros porque hay obras que están perfumadas. La idea es poder movilizar y tratar de despertar los sentidos, que es lo que nos hace humanos. La racionalidad cada vez más nos está quitando la capacidad que tenemos como seres humanos sensibles, todo lo terminamos racionalizando y nos olvidamos de la sensibilidad que tenemos como seres humanos”.