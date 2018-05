“La idea a futuro es hacer una obra conceptual con la poesía de Francisco Islas”

El próximo sábado 16 de junio el reconocido artista folclórico Amado Gutiérrez visitará Trenque Lauquen para realizar la presentación de su nuevo disco “Ser Amado” que por estos días se encuentra presentando en distintas ciudades y pueblos de la Argentina.

Hace pocos días, el cantautor estuvo en la ciudad gestionando el lugar donde realizará su actuación (será en el auditorio del Centro Cívico) y aprovechó la oportunidad para visitar a su amigo, el poeta local Francisco Islas, a quien Amado ha musicalizado varias de sus poesías. Dos de ellas “El lamento de los coyas” y “Verás el amor”, integran este flamante disco hoy en plena etapa de presentación.

Entrevistado por La Opinión, Amado Gutiérrez contó el por qué se ha interesado tanto por la obra de Islas desde que comenzó conocerla en el año 2005. “Lo que yo puedo ver es que muchos poetas no tienen la capacidad de descripción que tiene Francisco y que hace que la canción se acerque mucho más fácil a la gente”, comentó.

Obras musicalizadas

Cabe señalar que Islas tiene muchas de sus poesías musicalizadas por diferentes compositores y Amado ya cuenta con alrededor de nueve. “La idea es en el futuro terminar de redondear una obra conceptual de Francisco –adelantó-. Porque la poesía de Francisco me ha dado la posibilidad de crear distintos ritmos. Por ejemplo, ‘El lamento de los coyas’ es un huayno pero si se escucha ‘Verás el amor’ es una fusión de pasillo venezolano y valsecito peruano. Tiene esa versatilidad la poesía de Francisco”, afirmó al tiempo que adelantó que, quizás, la futura obra conceptual podría llevar el nombre “Amado Gutiérrez canta a Francisco Islas”. “Personalmente pienso que son necesarias las reivindicaciones y los reconocimientos y eso es lo que yo quiero hacer con la poesía de Francisco”, afirmó.

Familia

Amado Gutiérrez no duda en afirmar que con Francisco lo une un lazo sumamente entrañable. “Juntos hemos creado un vínculo familiar y de eso se trata la música. Hay muchos músicos que no entienden que la música es compartir y no competir”.

Por su parte, Francisco expresó que “desde el primer momento en que yo lo conocí a Amado siempre pensé que el destino decidió juntar mi poesía y mi forma de escribir con la música y el canto de él. Comenzar a charlar e intercambiar sentimientos con él me dio la sensación de que compartimos los dos lo mismo. Para mí fue un sentimiento de amistad que nació y que va creciendo cada día, casi como si integráramos la misma familia”.

En ese sentido, el escritor local agregó que “cuando Amado, un cantor reconocido a nivel nacional, elige mi obra para musicalizar para mí es un premio mucho mayor que los que recibo de vez en cuando”.