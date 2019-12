La historia de “The Temple Bar”, una cervecería con acento local

Todo comenzó casi como un sueño: el de tener un bar propio. Así Juan Augusto Chereminiano y Facundo Imaz comenzaron esta aventura que casi 10 años después se convirtió en una de las cadenas cerveceras más grandes del país. Administración eficiente, profesionalización permanente y apertura a nuevas oportunidades fueron algunos de los factores que cimentaron el éxito de este emprendimiento que cuenta con dos locales como sus principales gestores.

La Opinión habló con Juan Ignacio Chereminiano, quien tiempo después se incorporó a la firma que no para de crecer.

n Inicio

En diálogo con La Opinión, Juan Ignacio Chereminiano, uno de los propietarios de firma contó que “The Temple surge en 2010 y los fundadores son mi hermano Juan Augusto y Facundo Imaz, un chico de General Pico. Ellos se conocieron en la Facultad de Ciencias Económicas, y además trabajaban juntos en el Club de Amigos. Y como nos ha pasado a muchos de nuestra generación, les surgió la idea de tener el bar propio. Entonces se deciden y abren un barcito en Palermo que se llamaba “Born to be Bar” que se llenaba de gente del interior”.

Así los jóvenes repartían su tiempo entre el trabajo de la semana y los fines de semana que lo dedicaban exclusivamente a la atención en el bar: “Así lograron juntar unos pesos y con eso surgió a idea de comprar el único The Temple Bar que había en Buenos Aires que era un bar irlandés en pleno microcentro, en Marcelo T. de Alvear entre Carlos Pellegrini y Suipacha. Era un típico bar irlandés, en planta baja, bien oscuro, con mucho whisky, mucha malta, una decoración espectacular. Era un emprendimiento familiar que se vino abajo”.

Pero con mucho trabajo, los jóvenes emprendedores con la ayuda de la familia, lograron relanzar el bar: “Siguió funcionando como un bar irlandés pero con una gestión administrativa y contable más profesional, buscando trabajarlo de la manera más eficiente posible”.

En este sentido el entrevistado detalló que “había mucho dinero parado, teníamos mucha materia prima sin vender, entonces empezamos a vender todo ese stock. Y por la excelente convocatoria que teníamos enseguida llenamos el lugar. Empezamos a andar muy bien y ahí decidimos abrir un segundo local propio en Recoleta, en Las Heras y Callao. Fue un lindo desafío meternos en un barrio quizás un poco más complejo que presentaba otras exigencias. Pero también explotó, se lleno de jóvenes. Y después de eso aparece la posibilidad de abrir un tercer local “Temple Palermo” que queda en Costa Rica 467. Se armó ese local y la respuesta de la gente fue espectacular. Había media cuadra de cola para entrar, entonces decidimos armar otro bar a pocas cuadras que funcionó bien dos años y lo cerramos por problemas con el locatario”.

n Franquicias

Ya con la experiencia y el éxito encima y aprovechando el boom de la cerveza artesanal surge una nueva idea: el Temple Craft, “pensamos en descontracturar el bar irlandés y armar algo con un formato más de cervecería con autoservicio. Y así surgió el Temple Craft que se abrió con formato franquicia, que lo montamos de cero. Hicimos un local bastante simple, buena rentabilidad, fácil de replicar y salir a vender. Y a partir de ahí empezaron a aparecer franquicias por todos lados. En Rosario, Pilar, Salta, La Plata y en distintos lugares”.

Pero con el crecimiento de la demanda de cerveza “no había productor que pueda abastecer tanta demanda entonces en 2017 decidimos armar nuestra propia fábrica que queda en el kilómetro 40 y medio del ramal Pilar en la autopista y nos empezamos a autoabastecer. Nos fuimos profesionalizando y logramos muy buenas cervezas”, indicó el entrevistado.

Además señaló que “actualmente y teniendo 20 locales nos surgió el desafío de presentarnos en eventos con nuestras cervezas. Tenemos un food truck, y entre otros eventos estuvimos en el October Fest donde ganamos un premio con la cerveza “Scotish”. La idea es la de sacar de a poco la cerveza de nuestros locales”.

n A nivel local

El pasado mes de abril Juan Ignacio decidió volver a radicarse en Trenque Lauquen. Y a partir de ello “se me ocurrió pensar la posibilidad de traer “birra” Temple a la ciudad. Armé una mini unidad de negocios con choperas y de a poco fui hablando con locales gastronómicos de la ciudad para empezar a ofrecer la cerveza Temple tirada a nivel local”.

Con respecto al futuro de la firma Chereminiano aseguró que “las expectativas son altas. En menos de 10 años Temple se transformó en una cadena enorme de bares donde se consumen miles de litros por semana. Fabricamos entre 50 y 70 mil litros de cerveza mensuales. Entonces la idea nuestra es la de intentar seguir creciendo. Y uno de los objetivos que tenemos es el de hacer la “birra” Temple más federal y lograr que aparezca en toda la Argentina”.

Por otra parte y en un ejercicio retrospectivo, Chereminiano aseguró que “cuando comenzamos con esto era muy difícil imaginarnos que íbamos a lograr algo así. Todo surgió por las ganas de tener un bar. Y si bien Facu (Imaz) y Juan (Chereminiano) los fundadores del bar son dos emprendedores, no podes nunca imaginarte que vas a lograr todo lo que se logró. Tratamos siempre de buscar la excelencia, nos fuimos profesionalizando. Y si bien jamás pensamos en algo así, no voy a negar que lo fuimos buscando. Oportunidades que había las fuimos tomando tratando de sortear cada obstáculo que se nos presentó y seguir hacia adelante. Es decir a la pregunta de si nos imaginábamos conseguir todo lo que se consiguió la respuesta es no, pero se hizo mucho para que suceda”.