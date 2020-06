La historia de Bauti: el mejor ejemplo de la importancia de la donación de órganos

El pasado sábado se celebró el Día Mundial de la Donación de Órganos y, en ese marco, Iar Suarez, tía de Bauti Caballero, el joven trenquelauquense que luego de nueve angustiosos meses de espera fue sometido a un trasplante de corazón, recordó como fueron esos días de incertidumbre, temor y esperanza que finalmente tuvieron un final feliz.

Y con ese relato ejemplificó de la mejor manera la importancia de donar órganos, eso que le permitió a Bauti, como a otros miles de personas, tener otra oportunidad.

En un escrito cargado de emoción, Iar Suárez expresó que “el 30 de mayo es un día muy especial para mí, para Bauti y para toda la familia, quizás también para muchísima gente que espera un transplante. Es el día Mundial de la donación de órganos y sabemos lo que eso significa”.

Una larga espera

Y continuó señalando que “desde mi lugar, quiero contarles algo de lo que vivimos, una larga espera. Un día me llama mi hermana, desesperada, diciéndome que algo no andaba bien en mi sobrino, en ese momento de 14 años, que iba a ir al médico ya que veníamos hace días sin saber qué pasaba, con síntomas muy raros”.

Y agrego que “ese día quedará en mi memoria por siempre. Fue todo tan de golpe. Si bien por protocolo se prepara a una familia para semejante noticia, en nosotros no hubo ningún tipo de preparación psicológica, fue como un balde de agua fría. Nos dijeron ‘Bauti no está bien, vamos a hacerle una ecografía en el estómago’. Él se encontraba muy amarillo, creíamos que podía ser proveniente de ahí el problema pero el mismo ecógrafo se dio cuenta de que venía de más arriba. Cuando enfocó su corazón cambio su cara, nos mandó urgente con un cardiólogo, el que sin pensarlo ni dudarlo nos dice: ‘Bauti queda en terapia, necesita ser derivado, su corazón no está bien. Esto tiene tres pasos: medicación, operación o transplante”.

Donación

En otro tramo del escrito, la tía de Bauti contó que “mi hermana, como toda madre, intuyó que Bauti necesitaba otro corazón, y ahí es cuando comienza un ir y venir, una incontable cantidad de cosas que pasaron. Al otro día, ya derivados, me llega el llamado de mi hermana. Me dijo: ‘Bauti necesita otro corazón’. Yo, como tía, pensé: ‘¿Qué hago?’ No entendía bien hasta que nos pasó, era sólo esperar un acto de amor. Era sólo esperar que, en medio del dolor, una familia tomara la enorme decisión de donar. Después de 9 largos meses, su corazón ya asistido por uno artificial se iba apagando, hasta que llegó, llegó ese llamado. Llego Vanesa, ese hermoso ángel donante que hoy vive en él. Su corazón y su alma siguen presentes, Bauti cuida muy bien de él. Gracias a la familia. ¡Gracias eternas!”.