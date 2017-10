“La gestión está consolidada, con muchas obras en marcha”

El intendente Miguel Fernández evaluó los dos años de gestión al frente del municipio, repasó las obras que se están llevando adelante en distintas áreas y en todas las localidades del distrito en forma simultánea, adelantó algunos proyectos que están en carpeta y si bien se mostró satisfecho con lo realizado hasta ahora dijo que “va por más”.

Como dato que refleja el ritmo intenso de la gestión sobre todo en lo que hace a obras que tienen su impacto no sólo en lo edilicio y en infraestructura sino también en cuestiones sociales y de desarrollo urbano aseguró que entre los distintos proyectos que están en marcha y otros a punto de iniciarse mediante convenios con distintos organismos el distrito recibirá alrededor de 260 millones de pesos, a los que hay que sumarle otros fondos como el destinado a viviendas.

Al respecto indicó que la mitad de esos fondos “llegan por decantación” y el resto por las gestiones realizadas desde Trenque Lauquen, siendo el más emblemático el del acceso con 55 millones de pesos”. En este marco destacó también la fuerte inversión realizada en equipamiento y maquinaria.

Sobre la gestión comentó que “está consolidada, hizo el aprendizaje natural que tiene una gestión nueva, con un cambio de signo político a nivel local, nacional y provincial”, al tiempo que consideró que “hay un ciclo de vida de los proyectos que no van de la mano con la ansiedad de la gente, desde el momento que uno tiene las ideas hasta que éstas se pueden plasmar es natural que obras de gran envergadura estén viendo la luz en este momento, pero todo eso significó un trabajo que casi se inició de cero”.

n Mucho movimiento

“Ahora esperamos, para los próximos dos años terminar los proyectos que están en ejecución, concretar los que se gestionaron y presentar nuevos para que esta máquina siga trabajando porque tiene que estar en funcionamiento sobre todo porque significa obras para el distrito, generación de empleo y movimiento económico”, dijo Fernández en una extensa nota realizada en la Redacción de La Opinión.

En este sentido informó que “hay obras en todas las áreas y en todas las localidades del partido en forma simultánea” y consultado sobre la cantidad de dinero que se mueve en obras informó que “entre el Fondo de Infraestructura 2016, 2017, Fondo de Seguridad, proyectos de hábitat de Nación y de Provincia y proyectos de IPAC conveniados, son alrededor de 260 millones de pesos en los dos años, de los cuales hay 130 millones que vinieron por decantación sin gestión, de la mano del coeficiente único de distribución y los otros 130 millones son proyectos que se gestionaron y que de lo contrario no hubieran llegado, el más emblemático, los 55 millones de pesos del acceso; a esto hay que sumarle los fondos que vienen destinados a planes de viviendas, como los 70 millones del Instituto de la Vivienda”.

Asimismo reconoció que “hay mucha obra y eso genera tensiones porque cuando hay poca actividad todo fluye, ahora cuando hay mucha actividad a veces hay cortocircuitos e incluso falta de sincronización al momento de ejecutar cosas, si bien he pensado en bajar dos cambios, lo desestimé porque significaría ir más lento y prefiero ir un poco más rápido aún a costa de algunos problemas”.

Por otra parte destacó el acompañamiento de los gobiernos nacional y provincial, porque según dijo “cuando no tenés receptividad a nivel nacional y provincial para los intendentes es difícil la gestión, con los recursos propios nada de lo que estamos haciendo se puede hacer, podemos hacer cosas más chicas, pero no obras como las de Oncología o la futura Guardia del hospital y la infraestructura en la Ampliación Urbana”.

Respecto de la AU recalcó que “recibimos un muy buen proyecto pero teníamos que pasar a la acción, con un compromiso de obras a entregar propias en cuanto a viviendas, como los dos círculos cerrados que había firmado Raúl Feito y la deuda que teníamos que cumplir con el loteo de Alastuey de un montón de obras comprometidas y había que gestionar los recursos”.

Y sostuvo que “todo esto lo tuvimos que hacer con el problema del agua, de los excesos hídricos que afectan a la región, desde que asumí que estoy luchando con este tema, que demanda mucha energía, esfuerzo y preocupación”.

Sobre esta primera etapa dijo sentirse satisfecho porque “estamos con un municipio lanzado, con mucha obra en ejecución, mucha obra entregada y otro tanto por entregar, decidimos no acelerar muchas de las obras que tenemos casi terminadas para que no se confundiera lo electoral, con lo que entendemos que tiene que ser una gestión de gobierno”.

n Guardia del Hospital

Consultado sobre la obra de la Guardia del Hospital Orellana, Fernández aseguró que está pensada para esta segunda etapa porque como recordó “para hacerla donde entendemos que tiene que ir había que hacer Oncología, había que liberar el espacio”.

Y adelantó que “la idea es replantear el proyecto y por eso la semana próxima viene el arquitecto sanitarista para definir el inicio de la segunda etapa, la idea es emplear el mismo criterio que con Oncología, es decir incluir una planta alta y resolver lo que será una nueva Terapia Intensiva porque la actual es vieja y no reúne las condiciones necesarias, estamos pensando en una obra de 1.200 metros y la vamos a encarar con los fondos de infraestructura que teníamos previstos”.

Además dijo que se está trabajando fuerte en distintos sectores del Hospital con el fin de optimizar su funcionamiento, teniendo en cuenta la importancia del centro de salud. También en otras áreas, como en el Anexo Vilbazo, centros de salud de las otras localidades y de distintos barrios.

Recordó en este sentido que “el año 2016 estuvo destinado básicamente a ejecutar las obras de infraestructura y a cumplir con los compromisos asumidos, y este 2017 a la salud”.

n Aeródromo

Sobre los proyectos vinculados con el aeródromo Ñanco Lauquen, Fernández admitió que se están realizando gestiones y se han concretado algunas reuniones con el fin de ponerlo en valor. “Estamos empezando un camino, conseguimos volverlo a meter en el radar de los aeródromos importantes de la provincia, con gestiones hechas con amigos que nos abrieron algunas puertas y por gestiones de la concejal Laura Angelini, que tiene vínculos con la nueva directora de Aeronáutica, estamos gestionando una nueva audiencia para sentarnos a charlar varias cosas, primero la vinculación entre el municipio y Aeronáutica ya que hay que ordenar algunas cuestiones desde lo jurídico, legal y el comodato de uso”, indicó.

También “estamos analizando la posibilidad de contactar alguna empresa low cost, Santa Rosa lo ha hecho y nosotros no queremos ser menos, así que estamos empezando un camino, creo que tenemos un buen aeródromo que hay que arreglarlo, también esta empresa podría colaborar en la repavimentación, si no veremos si nos autorizan a nosotros a hacer algún tipo de intervención, pero es un proceso largo que va a requerir recursos económicos que hay que gestionarlos”.

Además dijo que “simultáneamente tenemos un proyecto con Bomberos para hacer un centro de entrenamiento y un lugar muy atractivo es el aeródromo porque tenemos mucho lugar ocioso y no habría incompatibilidad de uso y la otra cosa que queremos instalar ahí con alguna edificación nueva es la Patrulla Rural, porque la tenemos que reubicar, y esto tendría la ventaja de que contaríamos con personal permanente y Patrulla Rural tendría salida directa al asfalto y estaría en un lugar muy visible”.

Al respecto recalcó que “esto tiene que ver con un objetivo: aspiramos a ser el núcleo duro de la cabeza de una región del noroeste y venimos trabajando en ese sentido, porque eso genera inversión, radicación de empresas, empleo y riqueza”.

n Viviendas sociales

En este tema, Fernández informó que hay más de 2.500 personas inscriptas en el plan de viviendas sociales y dijo que una vez que culmine la inscripción se comenzarán a analizar los datos, con los que “vamos a poder segmentar la demanda, ver quiénes necesitan una vivienda de este tipo, quiénes necesitan acompañamiento del municipio para gestionar un Procrear, por ejemplo, o un crédito en los bancos y ver qué hacemos con las nuevas urbanizaciones, porque esto implica la necesidad de contar con lotes”.