El director de Deportes del Municipio, Sergio Barbas, opinó sobre cuál es el ánimo de los trenquelauquenses en relación con la práctica deportiva. Él comentó: “Lo que veo es que al no haber circulación comunitaria y ver que se cumplen los protocolos, la gente se vuelca a la actividad, la demanda es cada vez mayor. Casi todos los espacios habilitados están trabajando entre un 80% y 100% de su capacidad la cual, por supuesto, es poca en relación a lo que tenían. Hoy tienen que trabajar con un protocolo que permite como máximo 9 personas más el instructor. Todos los turnos están prácticamente completos, pero si antes iban 140 personas, ahora van 50 o 60. Es decir, el 100% de hoy equivale a un 40% o 50% de la capacidad máxima que tenían antes. Pero la gente confía en los protocolos, en los cuidados que se toman. Y saben que es una necesidad hacer deporte para sacar un poco la cabeza de esta pandemia”.

Control diario

Barbas fue preciso al explicar además: “nosotros hacemos un control diario de los lugares y de las actividades habilitadas. En cambio, de las actividades no habilitadas corresponde el control de la policía. Si alguien pasa y ve a diez personas jugando al fútbol en una canchita de barrio, no es algo que deba controlar el municipio. En lo que respecta a todas las actividades habilitadas, los controles son permanentes y tenemos un diálogo diario con las personas titulares de los distintos espacios. Claro que 9 personas más un instructor es muy poco, pero es una situación que también afecta a, por ejemplo, los lugares gastronómicos”.

También agregó que “de todas maneras, la gente tiene ganas de participar, ha respondido positivamente a esta posibilidad de empezar a moverse y comenzar con las actividades deportivas”.

“De todo”

Consultado por si la gente, en general, respeta y entiende la necesidad de cuidarse, el funcionario comentó: “Tenés de todo, como en la propia sociedad. Tenés los que entienden que esto es algo pasajero y otros que llegó para quedarse y es necesario extremar los cuidados. Otros, cumplen con los horarios, pero no higienizan como deberían cada una de las cosas. Y hay a quienes les hemos tenido que decir que no pueden compartir una pelota. Lo que ocurre es que no es fácil hoy no compartir elementos cuando antes se compartía absolutamente todo. Pero, a pesar de todo esto, la demanda, en general, es cada vez mayor, la gente quiere practicar”.