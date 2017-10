“Desde el primer momento me sentí acompañado por todo el grupo que se puso el objetivo de lograr cinco concejales”, dijo.

Francisco Recoulat, quien a pesar de lo difícil que parecía a priori habría conseguido la quinta banca por Cambiemos en el Concejo Deliberante, señaló que “estoy muy contento y para mi esto es una alegría inmensa porque los números que necesitábamos para conseguir la quinta banca parecían altos. En las PASO sacamos 10 mil votos y ahora pasamos los 13.600 votos. Posiblemente en la provincia seamos uno de los distritos que mas creció en porcentaje y eso se debe al trabajo de todos”.

En este sentido remarcó que “la verdad es que desde el primer momento me sentí acompañado por todo el grupo que se puso el objetivo de lograr cinco concejales no por un capricho sino por el compromiso que tenemos con el partido de Trenque Lauquen”.

Por otra parte indicó que “la generación joven quiere estar presente y queremos llevar la visión de la nueva generación al Concejo Deliberante”.

N Festejo

Sin embargo Recoulat señaló que “no queríamos festejar hasta el último minuto porque esto se iba a decidir por muy poco pero tengo una alegría inmensa. Y quiero agradecer a la UCR, a todos los que hicieron el acuerdo para que los jóvenes pudiéramos integrar la listas”.

Asimismo sostuvo que “ahora viene el trabajo. Vamos a trabajar en conjunto con Martha Bathis que está en la oficina de la juventud para articular las demandas de los sectores de nuestra generación. Pero no solo queremos quedarnos en proyectos para los jóvenes. Queremos estar presentes en todo y con mucho compromiso y responsabilidad. La verdad es que estoy muy contento no pensé que se iba a dar, pensé que iba a quedar afuera por muy poquito pero hoy se dio”.

Por último aseguró que “vamos a demostrar que los jóvenes no queremos estar en política solo por ser jóvenes con un discursito de renovación. Queremos estar en política para demostrar que tenemos proyectos ideas y queremos ser parte del gobierno de Trenque Lauquen”.