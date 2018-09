La fuerte lluvia y granizo provocaron complicaciones en casas y varios edificios

El fuerte temporal de lluvia y granizo que se desató cerca del mediodía de ayer provocó varios inconvenientes en distintos sectores de la ciudad dejando calles anegadas, oficinas y casas particulares inundadas producto de canaletas y desagües tapados.

Fueron alrededor de 20 minutos de una lluvia torrencial, que con la caída de granizo, generó serias complicaciones en varias oficinas públicas, escuelas y también en empresas privadas.

En el ámbito educativo se suspendieron las clases en la Secundaria 11 y la Escuela Especial 502 y en otros establecimientos educativos se trabajó contrarreloj para poder dictar clases en el turno tarde. Personal auxiliar, docentes y directivos trabajaron codo a codo para dejar en condiciones los edificios y así no suspender el dictado de clases.

Las consecuencias del temporal también se sintieron en los colegios secundarios donde entró agua en la planta baja y en el sector de la biblioteca; en el edificio del Consejo Escolar y en otros tantos establecimientos educativos de distintos niveles, como en la Escuela 1 donde hubo un corte parcial de energía.

Los consejeros escolares recorrieron distintos establecimientos educativos poniéndose a disposición del personal, principalmente aquellos más afectados por la lluvia, como la Secundaria 11 donde se inundó un salón de la planta alta producto de que se llenó de agua la canaleta y empezó a filtrar hacia el interior del edificio.

El presidente del Consejo Escolar, Mauricio Rodecker comentó ayer que “llovió muchísimo en muy poco tiempo y las canaletas se taparon con la piedra y comenzó a filtrar agua por todos lados en distintos edificios escolares y también en el Consejo Escolar”.

El temporal también generó complicaciones en una sucursal bancaria donde debieron suspender la atención al público durante un breve lapso de tiempo hasta tanto solucionar el problema generado por el ingreso de agua durante el temporal. En el Centro Cívico también hubo complicaciones producto de la fuerte lluvia.

Además, el anegamiento de calles complicó el tránsito en la zona céntrica y en otros sectores de la ciudad producto del agua caída en tan poco tiempo, lo que demoró el normal escurrimiento del agua por las bocas de tormenta, que sin embargo en poco tiempo permitieron el drenaje del agua, ya que desde el municipio se realiza un trabajo de limpieza y mantenimiento constante de las mismas.

En los momentos más complicados personal de tránsito cortó algunas calles para evitar la circulación de autos durante la mayor concentración de agua ya que muchos automovilistas circulan a alta velocidad provocando oleaje y dejando que el agua ingrese en algunas viviendas.

En este sentido desde Defensa Civil se aseguró que no hubo árboles caídos ya que no se registraron fuertes vientos como en otras oportunidades.

A quienes los encontró en la calle buscaron guarecerse en alguna estación de servicio o lugar público esperando que pasara la tormenta que a muchos les recordó la fuerte pedrada de hace casi dos años que dejó a muchos autos abollados y mucho trabajo para los chapistas.