La FRTL-UTN presentó un informe sobre la situación económica general y las perspectivas en Trenque Lauquen

La FRTL-UTN presentó el denominado Estudio sobre el Estado de Situación y las Perspectivas para las Actividades Económicas del partido de Trenque Lauquen, en virtud de la Pandemia de Covid-19. Se trata de un trabajo comparativo de los sectores económicos locales según un muestreo autogenerado y comparativo.

El objetivo del estudio fue la descripción del estado de situación y las perspectivas de las

actividades económicas en el partido de Trenque Lauquen en virtud de la pandemia sufrida a nivel

mundial. La investigación se desarrolló a partir de la selección de empresarios de los sectores agropecuarios, industriales, comerciales y de servicios, a los cuales se les consultó sobre diferentes aspectos económicos con la finalidad de evaluar la situación previamente a la pandemia y durante la misma.

En tanto, a partir de la información recabada, y de la evaluación de otros aspectos con impacto económico, obtenidos de diferentes organismos, se pudo estimar la situación económica general y las perspectivas en el partido para afrontar la reactivación empresaria luego de la pandemia.

Además durante el estudio se determinó que en los sectores agropecuario e industrial, excepto casos puntuales, si bien inicialmente se han visto afectados por la cuarentena, rápidamente han regresado a una producción similar a la precuarentena, permitiendo evaluar su estado a partir del análisis de casos puntuales. Por lo tanto, los sectores fuertemente afectados por la pandemia y el establecimiento de la cuarentena han sido principalmente el comercial y el de servicios.

Agro e industria

Para el análisis sobre la producción agropecuaria, se consultó a diferentes referentes de la actividad, que señalaron que si bien se han modificado algunos aspectos en el trabajo durante la pandemia, como por ejemplo, la comercialización, la logística o la realización de actividades con la aplicación de protocolos de seguridad, en general no hubo grandes modificaciones.

Y para el análisis sobre la actividad industrial, se consultó a diferentes empresarios y se contó con la información de referentes de los subsectores de elaboración de productos alimenticios y de la industria de la construcción. En las entrevistas se tomó conocimiento que excepto en estos dos rubros, en las restantes actividades industriales si bien hubo una leve caída de las actividades por la disposición de la cuarentena estricta/inicial (como mínimo de 2-4 semanas), al levantamiento de la medida, las industrias han regresado paulatinamente a un régimen similar a la precuarentena, fundamentado en que gran parte de las industrias locales satisfacen un mercado agropecuario, que casi no dejó de trabajar.

Industria de comestibles

Dentro del subsector de alimentos y bebidas, se contempló la elaboración de lácteos, frigoríficos, panaderías, elaboración de pastas, heladerías y similares.

Sobre esto se marcó que según un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) comparando abril de 2020 con respecto a abril de 2019, la actividad industrial cayó un 30,6%, aunque el subsector de elaboración de alimentos y medicamentos se mantuvo casi sin variaciones en igual período. Y a nivel local la empresa elaboradora de alimentos consultada, por efecto de la pandemia de Covid-19 no tuvo variación en su producción, pero en mayo de 2020 vio afectada su actividad con una caída de su producción superior al 15% respecto al mismo mes del año 2019, aunque con una gran recuperación en junio, generando más de un 20% de crecimiento de la actividad en los

primeros 6 meses del año, respecto a igual período de 2019. Y considerando el período de pandemia, el incremento en la producción es del orden del 32% (factor de afectación +1,32).

La empresa no redujo la cantidad de ocupados, ni la cantidad de horas trabajadas y accedió durante abril al beneficio del gobierno nacional de pago del 50% del sueldo de sus empleados. Su comercialización que es de carácter local y regional no tuvo modificaciones, aunque se incrementó el servicio de entrega por delivery. Y con respecto a las expectativas para los próximos 3 meses son positivas, considerando el incremento en las ventas en un 10%.

Construcción

Dentro del subsector de la construcción, la empresa seleccionada representa a la venta de materiales para la construcción, constructores y desarrolladores inmobiliarios, entre otros. Y el análisis de este subsector muestra una caída de la actividad durante los últimos meses del año 2019 y principio del 2020, que algunos profesionales consultados relacionan con los procesos electorales, que de

alguna forma frenan las posibles inversiones. Y cuando la actividad comenzaba a reactivarse en febrero, enseguida comenzaron la pandemia y la cuarentena, que nuevamente frenaron las actividades.

Según este análisis, el efecto de la cuarentena redujo las actividades a poco más del 50%, pero abierta la cuarentena las mismas se recuperaron a casi la normalidad. El resultado final fue que en el período de marzo a junio de 2020, la actividad en promedio funcionó al 82% de su capacidad.

Servicios personales

Dentro del sector de los servicios personales, se representó a peluquerías, gimnasios y salones de belleza. Y del análisis de este subsector durante la pandemia surge que si bien las actividades de los distintos servicios se vieron resueltas de diferentes maneras, y mientras que algunos no tuvieron ningún tipo de actividad, otros lo resolvieron vía herramientas tecnológicas (por ejemplo clases virtuales, servicios en el domicilio, etc.), pero en general se puede considerar que estos servicios personales casi no tuvieron ingresos durante marzo, abril y parte de mayo de 2020.

En tanto, en los cuatro meses que van de la cuarentena las empresas de estos ámbitos trabajaron al 21% de su capacidad. Y las expectativas para los próximos 3 meses son negativas, estimándose una caída del orden del 20%.

Independientes

Dentro de este sector de análisis, la actividad seleccionada representa a los estudios profesionales como los de ingenieros, arquitectos, abogados, pero también a cuentapropistas como jardineros y electricistas.

Según los registros de un colegio profesional, durante el 2020 las actividades de esa profesión se han visto reducidas en casi un 50%, aunque esta situación se manifiesta por una gran variedad de causas y no tanto por la pandemia.

Del análisis de este subsector, surge que las distintas profesiones de acuerdo a qué tan esenciales

resultaron, se vieron afectadas en diferente magnitud debido a la pandemia. Mientras

algunas profesiones casi no han trabajado, otras sí pudieron. Y las expectativas para los próximos 3 meses son negativas, estimándose una caída en la actividad en el orden del 10%.

Esparcimiento

La actividad seleccionada para el análisis del sector de actividades ligadas al esparcimiento representa a los restaurantes, bares, hoteles y agencias de viaje.

Este es uno de los rubros con mayor reducción en la actividad, con un cierre total de los emprendimientos entre el 20 de marzo y el 18 de mayo. Y se puede estimar que los que han abierto, han trabajado al 16% de su capacidad. Además hay emprendimientos de este subsector que aún continúan cerrados, y por ello se considera que esa caída de la actividad puede ser mayor.

En cuanto a la situación futura el empresariado considera también que son negativas las expectativas, sin poder estimarse su efecto en virtud de la ausencia de un horizonte claro, en cuanto a la pandemia y el aislamiento social preventivo establecido.

Servicios vehiculares

Dentro del sector de mecánicos de vehículos automotores, chapistas, reparación de motores y relacionados desde los distintos emprendimientos consultados se han indicado diferencias, con una mayor afectación en los talleres de reparación de vehículos menores, y con reducida afectación en talleres de camiones y tractores.

Se puede estimar que en los cuatro meses de cuarentena, el sector ha trabajado al 48% de su capacidad. Estos emprendimientos han accedido a créditos a tasa cero, pero no a beneficios del sueldo de sus empleados. Y para el futuro próximo las expectativas no son buenas con una retracción estimada en el 20%.

Servicios monetarios

En esta categoría se representó a actividades bancarias, de préstamos y seguros. En este sector, si bien la población ha continuado con gran parte de los servicios contratados, su búsqueda se centró en la reducción del monto destinado, a partir de reducir la cobertura o de la calidad del servicio.

En estas actividades en general no se recibieron beneficios de parte de los gobiernos y desde los emprendimientos han señalizado que hubo una importante modificación en las formas de comercialización, con un mayor uso de los sistemas informáticos y de la web, situación que considera irse fortaleciendo aún más.

En los cuatro meses de cuarentena, el subsector ha trabajado al 84% de su capacidad y no se considera que existan grandes modificaciones en la actividad para los próximos meses.

Comercio de alimentos

Dentro de la actividad de los distribuidores de alimentos, almacenes, carnicerías, fruterías y demás los distintos emprendimientos consultados han indicado que al inicio de la cuarentena hubo un

incremento significativo en la comercialización de los diferentes productos ofrecidos. Se puede estimar que la actividad tuvo un incremento promedio del 33%, desde el inicio de la cuarentena.

Y se considera que en los próximos 3 meses aquí habrá una reducción estimada del orden del 10% en el volumen comercializado.

Salud y limpieza

Dentro de las farmacias, venta de productos de limpieza y perfumerías, en virtud de observarse un valor excepcional en enero de 2019 que distorsiona todo el análisis de la serie de datos, se decide tomar a los meses de febrero de cada uno de los años como base para el análisis del impacto de la pandemia. Según esa base, se puede estimar un incremento promedio de la actividad de poco más del 20%, desde el inicio de la cuarentena.

Estos emprendimientos en general no han recibido beneficios del gobierno y para el futuro próximo las expectativas las han definido como negativas con una reducción estimada del orden del 20% en el volumen comercializado, lo que significaría regresar a los niveles de tendencia de la actividad.

Vestimenta

En el ámbito de las tiendas de ropa, zapaterías, venta de artículos deportivos y otros, se habla de otro de los sectores con mayor impacto por la pandemia, y se puede considerar que en los cuatro

meses de marzo a junio de 2020 las empresas estuvieron trabajando en promedio al 25% de su capacidad.

Es necesario aclarar que hay comercios de este subsector que aún continúan cerrados o han cerrado definitivamente, y por ello se considera que esa caída de la actividad puede ser mayor.

Según el aporte recibido, durante el período hubo importante modificación en los productos comercializados. Los emprendimientos de venta de ropa de salir y calzado fueron los más afectados, casi sin ventas por la ausencia de reuniones sociales. Otros rubros como telas, lanas y ropa de entrecasa han logrado recuperarse parcialmente. Y las empresas de este subsector podían haber accedido a alguno de los beneficios del gobierno nacional fundamentalmente a los créditos a tasa cero, pero no muchas los han gestionado, fundamentado en que los créditos, a pesar de ser convenientes, sin actividad no pueden afrontarse.

En cuanto a las expectativas para los próximos 3 meses, las mismas son negativas, no solo por la pandemia, sino porque los proveedores de las empresas locales tienen complicaciones para la fabricación de sus productos. Las importaciones de telas y otros insumos están restringidas y eso impactará en la obtención de mercaderías.

Productos para automotor

Dentro del sector de estaciones de servicio, venta de vehículos y repuestos, han indicado que se han visto afectados de forma significativa a partir de la cuarentena. Se puede estimar que los emprendimientos han trabajado en promedio al 66% de su capacidad normal.

Estos emprendimientos en general han recibido algunos beneficios del gobierno y para el futuro próximo las expectativas son desconocidas.

Valor agregado

En la evaluación de la variación en el valor agregado del partido de Trenque Lauquen por efecto de la pandemia, de acuerdo a diversas consideraciones, el valor agregado anual distrital sería de poco más de 280 millones de U$S, de los cuales el 26,7% corresponde al sector agropecuario, el 6,8% a la industria manufacturera, el 3,6% a la construcción, el 0,8% al servicio de electricidad y gas, el 23,4% a la administración pública, el 12,1% a los restantes servicios y el 26,6% a la actividad comercial.

El valor agregado estimado para los diferentes subsectores económicos de Trenque Lauquen y el grado de afectación por la pandemia de Covid-19 en los distintos sectores han permitido estimar la contracción en las actividades económicas y su efecto en el valor agregado, para el primer semestre del año 2020. Y se marcó que en el partido de Trenque Lauquen, por efecto de la pandemia y el establecimiento de la cuarentena, en promedio, las actividades económicas han tenido su mayor contracción, del orden del 18%, durante marzo, caída inferior al promedio del país, fundamentalmente por la dependencia de la actividad económica local de los sectores agropecuarios y a la administración pública (que han sido los menos afectados).

Además a partir de abril de 2020 las actividades económicas paulatinamente han comenzado a recuperarse.

Los sectores más afectados por la pandemia han sido el comercial y el de servicios.