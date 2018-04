La facturación de marzo llegará a los usuarios con la aplicación del Decreto

La Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen informó que la facturación correspondiente al período marzo de 2018 comenzará a repartirse en los próximos días con la aplicación del Decreto 351/18 del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, que establece con alícuota cero el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico y el Fondo Especial para Grandes obras, reglados por los decretos ley 7.290 y 9.038, respectivamente.

La CETL fue notificada ayer formalmente de la publicación del mencionado Decreto de la Gobernadora María Eugenia Vidal que establece la eliminación de estas Leyes que gravaban al servicio eléctrico con lo cual las facturas correspondientes a marzo llegarán a los hogares con esta baja tributaria que significará un alivio para los bolsillos de los usuarios.

“Se demoró la facturación esperando el decreto oficial acerca de la resolución, ya que por ahora veníamos teniendo información sólo por el anuncio periodístico. Las facturas se habían emitido pero no distribuido a partir de la posibilidad de que se comenzaran a aplicar las novedades”, explicó el gerente administrativo financiero de la Cooperativa de Electricidad, Jorge Zubillaga, quien confirmó que finalmente ayer recibieron la copia del decreto de Vidal que los habilita a facturar sin las leyes que fueron eliminadas por decreto por la Gobernadora.

Por otro lado, en paralelo al mencionado anuncio de Vidal, la gobernadora marcó su intención de enviar a la Legislatura provincial un proyecto para reducir otros tributos -que no puede retocar el Ejecutivo- con los que la retracción de las tarifas llegará a 15,7% en electricidad, a 6,3% en gas y a 6,2% en agua. De modo que a partir de esto podría llegar a haber más novedades.

Este segundo envión, que requiere un trámite legislativo, tiene que ver con la Ley 11.404, que fija el marco regulatorio eléctrico y creó dos contribuciones: una provincial de 0,64% y una municipal de 6,4%. Y Vidal empuja una ley para eliminar esos dos recargos, uno de los cuales va directamente a las intendencias que en general incluyen en las boletas de luz un monto fijo por alumbrado público. “Sé que hay muchos proyectos y debate sobre este tema así que espero que se trate cuando antes”, dijo la gobernadora y metió presión a la Legislatura, según marcó Clarín.

Cuadro tarifario

Respecto al presente del cuadro tarifario, desde el ámbito de la Cooperativa de Electricidad local marcaron que por ahora no se han oído rumores o intenciones respecto de nuevas subas, especulándose con que los números no se moverán por unos meses, “salvo alguna cuestión particular que haga que no se corrijan las tarifas”, contemplándose habitualmente ciclos estacionales de cambios en abril y octubre, aunque por ahora no hay nada concreto.

De todas formas, Zubillaga explicó que a la hora de aplicarse medidas como un aumento en el cuadro tarifario entidades como la CETL se enteran “al momento en que se genera la modificación o la resolución correspondiente, sin anticipación”.

Reunión

Por otro lado Zubillaga, dio detalles del encuentro del miércoles pasado entre autoridades de la CETL, concejales y funcionarios municipales, y señaló que un tema importante abordado en el encuentro fueron “las implicancias que tienen cuestiones ligadas a la quita de leyes provinciales a la factura eléctrica anunciadas días atrás por la gobernadora María Eugenia Vidal, entre las que está una de un 6% que comprende fondos que venían yendo al Municipio”.

Desde el Ejecutivo estaban interesados en el impacto de la baja de los impuestos sobre los números de la Comuna, ya que el mencionado 6% se cobraba en concepto de espacio público y conllevará menos recursos para el Municipio, algo que en dinero se podría traducir en un monto de entre 24 y 25 millones de pesos al año según los valores actuales”, según se explicó.

Por otro lado, el contador comentó que con el concepto por alumbrado público que el Municipio comenzó a percibir luego de corregir una mala interpretación de las leyes que se daba desde hace años en lo que refiere a las tarifas sociales se recupera algo, aunque se trata de una cifra muchísimo menor a la del dinero que se dejaría de percibir a partir de los anuncios de Vidal. En tanto, Zubillaga señaló en este sentido que se trató de dos cuestiones separadas, que “se dieron casi paralelamente de casualidad” y que una decisión no se tomó por el criterio de la otra cuestión.