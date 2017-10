La exportación de carpa significará un ingreso de $250.000 semanales

Después de once años los pescadores del distrito obtuvieron por parte del gobierno provincial la habilitación para la pesca comercial de carpa algo que tuvo su impacto de manera inmediata ya que en menos de dos semanas se exportaron alrededor de 70.000kg a países como Irak e Irán.

Con respecto a las posibilidades que se abren, Esteban Sardi, uno de los vecinos involucrados en las gestiones que finalmente tuvieron su resultado positivo explicó que “esto representa un ingreso aproximado de 250.000 pesos semanales a la localidad de Beruti”. Además adelantó que la idea es abrir una planta de procesamiento del pescado en el distrito que generaría entre 60 y 80 puestos de trabajo para la localidad.

n Habilitación

Con respecto a la habilitación para la pesca comercial de carpa, Esteban Sardi explicó que “empezó el martes pasado cuando estuvo la directora de pesca provincial, Cecilia París y trajo una buena noticia que era algo que estábamos buscando hace mucho tiempo que es la legalidad de la pesca de la carpa. Y esto significa que se abren un montón de puertas para salir a ofertar el producto”.

En este sentido detalló que “si bien anteriormente se hacía, la pesca de la carpa era muy insignificante porque estaba muy limitada. Había un frigorífico de Entre Ríos que la compraba pero tenía un cupo que con pocos pescadores se cubría y el resto quedaba afuera. Por eso esto de los papeles permitió que salgamos a buscar mercados que se encontraron de manera inmediata”.

Y agregó que “con la pesca legal el Ministerio te otorga una licencia con la que obtenés vías de tránsito que es lo que te piden para exportar. Porque la carpa tiene como destino la exportación y el frigorífico que la compra necesita sí o sí demostrar de donde se sacó y quien se la vendió. Esto es lo que no se obtenía desde hace más de una década”.

n Trabajo

Por otra parte Sardi indicó que “se venía pidiendo la legalidad de la pesca de carpa y pejerrey que es el motor de la actividad en invierno. Beruti es un pueblo de 1200 habitantes y 300 viven directa e indirectamente de la pesca. Es una entrada económica muy importante para el pueblo y para el partido de Trenque Lauquen que estimativamente genera entre tres y cinco millones de pesos mensuales contando la temporada de invierno con la pesca del pejerrey”.

Además indicó que “ahora con la apertura que se dio se mandaron a Mar del Plata 26 mil kilos de carpa la semana pasada y esta semana vamos a andar entre 40 y 50 mil kilos. Y si tenemos en cuenta que el precio es de cuatro pesos por kilo en promedio estamos hablando de 250 mil pesos semanales. Eso es lo que le queda al pescador en el partido. Y es dinero que queda acá”.

Pero eso no es todo ya que según Sardi la idea es que en un futuro próximo el desviscerado y procesamiento del pescado se pueda hacer en el distrito, algo que generaría más puesto de trabajo “el pescado es desviscerado y se vende la carpa por un lado y por el otro la hueva que la usan para hacer caviar y también el hígado que tiene un alto valor económico. Y apuntamos a que en los próximos meses, probablemente el año que viene, podamos armar una planta para hacer ese trabajo acá con el cual se crearían entre 60 y 80 puestos de trabajo”.

Y agregó que “nos faltaría un lugar físico pero se está trabajando en conjunto con “Vepez” un frigorífico de Mar del Plata y con el municipio para tratar de conseguir un espacio físico”.

Sobre su rol en esta nueva situación que se abrió para los pesadores del distrito, Sardi indicó que “al saber que íbamos a tener legalidad es como que tomé un poco el impulso de salir a buscar los compradores sobre todo porque al tener una pescadería tenía algunos contactos en Mar del Plata para poder vender la carpa, algo que se dio de manera inmediata”.

n Nuevos mercados

Por otra parte Sardi reiteró que “esto abrió muchísimas posibilidades. Antes no se podía trabajar porque no se podía demostrar de dónde venía el producto”.

Con respecto al destino de la carpa exportada el entrevistado informó que “Irak e Irán compran la carpa desviscerada mientras que la hueva va para Europa porque es utilizada para hacer caviar”.

Asimismo señaló que “el pescado más solicitado tiene que ser de 2 kilos y medio hasta 7 kilos. Y los meses primaverales y otoñales son los mejores meses para la pesca de carpa. Después en verano e invierno baja un poco”.

También aseguró que “esto trae una continuidad de trabajo para el pescador porque tenés la temporada de pejerrey en invierno y después la de carpa da una continuidad. Se trabajaba bien los meses de invierno con el pejerrey pero después tenías cinco meses que te comías lo que habías hecho en el invierno”.

n Números

Por otra parte Sardi se refirió al número de personas que viven de la actividad en la localidad de Beruti y remarcó que “son 25 equipos de pesca con cinco personas cada uno. Es un número importante. Y hay mínimo seis personas en el pueblo descargando los camiones, algo que antes no había”.

Sardi también aseguró que “el año que viene para el pejerrey también se van a abrir otros mercados totalmente superiores a los que tenemos sobre todo por el hecho de tener permisos. Es lo mismo que pasó con la carpa. Y en esto hay que destacar el trabajo del gobierno municipal porque se puso el problema al hombro y en menos de un año logró destrabar algo que venía trabado hacia más de una década. Se intentó siempre y doy fe que el gobierno de (Raúl) Feito intentó destrabar esto pero no tenía la respuesta en la Provincia que tuvieron ahora. Y sea del signo político que sea la gente necesita laburar y ahora se logró algo que no teníamos y es mucho mérito del gobierno municipal”.