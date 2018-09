La ex fábrica SanCor reabrió sus puertas

Después de más de un año de estar detenidas, ayer las máquinas de la ex planta de SanCor Charlone (hoy perteneciente a la firma San Gotardo de Trenque Lauquen) volvieron a producir.

El cierre de la fábrica de SanCor fue allá por mayo del 2017. Todo parecía que iba a terminar de la peor forma para los trabajadores y las familias de Charlone. Pero luego apareció San Gotardo y hoy la fábrica está produciendo el exquisito queso azul que siempre se elaboró allí.

La planta se llama “Lácteos Charlone SA” y pertenece a Jorge García (dueño de San Gotardo).

Jorge Morgavi, presidente de la Cooperativa de Tamberos Unidos, fue entrevistado en FM Actualidad y no ocultó su felicidad por la reapertura de la planta y por las fuentes de trabajo que se recuperaron: “Estamos muy contentos con la reactivación de la planta. Se pudo poner en marcha la fábrica gracias al empresario Jorge García, de Trenque Lauquen, que la compró. El martes a la tarde ingresó el primer camión con leche y hoy (por ayer) a la mañana empezó la elaboración del queso. SanCor intentó hacer queso azul por otra fábrica tercerizada y no logró hacer nunca el queso azul que se hacía en Charlone. El queso que se hacía acá era muy bueno y la gente que está trabajando ahora es la misma, así que se va a hacer ese mismo producto seguramente”, comentó Morgavi.

Luego de su cierre allá por el 2017, Morgavi temía que la ex planta de SanCor “iba a ser una estructura de cemento olvidada, porque no había compradores. Después apareció este señor de San Gotardo. No es fácil invertir en un pueblo. Gracias a Dios se pudo lograr”.

En la fábrica quedaron 22 personas trabajando.

“Creo que si empieza a funcionar bien van a tener que incorporar a alguna persona más. El producto es muy bueno. Lo importante es que haya arrancado, aunque yo tengo la esperanza de que haya más fuentes de trabajo para la gente. La planta de Sancor fue el motor del pueblo, y ahora ‘Lácteos Charlone SA’ va a seguir siéndolo. Mueve mucho de la economía: el consumo del pueblo, negocios, camiones y un montón de movimiento que genera esa planta. Como charlonense estoy muy contento que la planta esté en funcionamiento de vuelta. Es la fuente de trabajo más importante que tenía Charlone. Que hoy esté de vuelta en marcha nos pone muy felices” afirmó el presidente de la Cooperativa de Tamberos Unidos.

Situación del tambo

“En cuanto al precio corremos siempre de atrás, cuando iba aumentando vino este golpe del dólar y los insumos se volvieron a elevar de manera inalcanzable. Nosotros venimos golpeados desde el 2016, con la inundación. Hay tambos que se cerraron y no se volvieron a abrir en la zona. No es fácil abrirlos de vuelta. Algunos tomaron coraje y los han abierto. Pero además, nosotros precisamos tener la estructura de caminos y poder llegar a nuestros campos”, aseguró Morgavi.

Y añadió: “Queremos que los caminos se arreglen, que se invierta en caminos. A la producción del tambo hay que sacarla todos los días. En los tambos viven familias, no es como en la agricultura que uno siembra y el campo puede quedar vacío. En el tambo hay gente y no podemos permitir que por un verano llovedor queden aislados y que tengamos los caminos cortados. Ya tuvimos tiempo, tuvimos dos años: los caminos se tienen que arreglar, se tienen que levantar”.

Morgavi reconoció que el gobierno municipal trabaja en caminos principales como Charlone-Santa Regina y Santa Regina-Cañada Seca, pero sostuvo que “los caminos secundarios, que llegan a ellos, no están levantados para garantizarnos la salida. Vemos que se va a una velocidad muy lenta con el tema de reparaciones de los caminos. Hay miedo a quedarse sin caminos con una lluvia, y por eso muchos tambos no se han reabierto”.

“Antes de la inundación eran 42 tambos de la zona; se fueron cerrando por distintos motivos y ahora hay cerca de 30”, concluyó.