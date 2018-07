“La Estación está en condiciones y sólo falta que vuelva el tren”

“La esperanza es lo último que se pierde” es la frase que bien podría definir la labor que desde hace varios años viene desarrollando la vecina Silvia Reyes. Es que como encargada de la Estación del Ferrocarril de Trenque Lauquen mantiene todo en buenas condiciones para la vuelta a nuestra ciudad del servicio de trenes de pasajeros, algo que parece lejano, pero de todas formas día tras día ella se encarga de que las instalaciones estén en óptimo estado.

Además, al respecto Reyes sostuvo que funcionarios y concejales de toda la región están llevando adelante gestiones conjuntas para intentar que la vuelta del tren de pasajeros sea una realidad.

Trabajo

La encargada de la Estación de Trenes local explicó: “Dos por tres suelo subir (a las redes sociales) algunas fotos de la Estación, es algo habitual porque me gusta que la gente sepa del trabajo que se está haciendo. No es que se deba a algo en particular sino para que los vecinos vean que está todo en condiciones como para recibir al tren”.

Consultada sobre la posibilidad de la vuelta del servicio, Reyes señaló que “no hay nada en concreto aunque se sabe que hay concejales de nuestra ciudad que se están ocupando en realizar gestiones para la vuelta”. “También lo está haciendo el intendente Fernández y sé que hay un trabajo conjunto de toda la región que ve como muy importante el regreso del servicio”, añadió.

Mientras tanto, la vecina señaló: “Yo sigo trabajando en la Estación, haciendo tareas administrativas y de mantenimiento. Porque amo a mi Estación y tengo la esperanza de que pronto la vuelta del tren sea una realidad. He luchado muchos años para ello y lo voy a seguir haciendo desde mi lugar. Por eso me ocupo de que nuestra Estación esté siempre en las mejores condiciones”.