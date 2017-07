La Escuela Laboral, hasta fin de año con transporte prestado

Una situación que ha sido recurrente durante todo el año para el Centro de Formación Integral Nº1 (ex Escuela Laboral) es la problemática que la institución ha tenido con su transporte el cual, hasta el día de hoy, no ha podido ser convenientemente reparado.

Sin duda alguna no se trata de un tema menor ya que el no contar con el micro impide el traslado de los alumnos hasta el cruce de la Ruta 5 y 33 donde está ubicado este establecimiento educativo generando una importante disminución en la matrícula: el no poder disfrutar de los talleres que allí se brindan hace que el alumnado pierda el interés y deje de ir.

En un principio, la institución recibió ayuda de la Municipalidad de Trenque Lauquen que, desde el área de Discapacidad, prestó un móvil hasta que el transporte pueda ser reparado sin que esto último haya podido concretarse fructíferamente.

Ahora, la institución recibe ayuda de las Escuelas Nº501 y Nº502 las cuales prestarán su transporte hasta fin de año. Si bien la situación dista de ser la ideal ha generado un importante alivio en las autoridades del CFI Nº1 ya que esto garantiza normalidad en el dictado de clases aunque reste saber qué ocurrirá el año que viene si el micro continúa sin ser arreglado eficazmente.

Hoy el micro de la institución continúa presentando problemas mecánicos y posiblemente sea trasladado a otra ciudad para garantizar su buen funcionamiento.

La directora de la institución, Marisol Paolucci, explicó a este medio cómo serán las jornadas de trabajo desde el próximo lunes, una vez culminado el receso escolar hasta que culmine el ciclo lectivo 2017. “Tenemos un acuerdo hecho con las escuelas 501 y 502 las cuales nos van a prestar el transporte durante el turno tarde. De mañana trabajaremos en tareas pedagógicas en el edificio de la Escuela Nº47 y en el anexo de calle Belgrano por lo que podríamos prescindir del transporte. Luego, en el turno tarde utilizaremos la Traffic que nos prestan estas escuelas para que los chicos puedan hacer los talleres en el edificio de la 5 y 33. De momento va a se así hasta fin de año cuando, esperemos, el micro esté finalmente arreglado”. Por último, agradeció a las autoridades de los citados establecimientos por la prestación del móvil.