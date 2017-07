La Escuela 1 ya se encuentra lista para volver a las clases

A poco más de una semana del inicio del receso, y ante lo que se había marcado como una posible pérdida de gas, que luego fue descartada, personal de Camuzzi Gas retiró el medidor del edificio ubicado en la esquina de Paso y Belgrano, y dejó sugerencias al gasista matriculado que depende de Consejo Escolar de Trenque Lauquen, quien comenzó a trabajar en el lugar pero las tareas y la correspondiente inspección de parte de la empresa suministradora de gas no llegaron a tiempo para que pueda volver a darse clases antes de las vacaciones. En tanto, en el comienzo de la segunda semana del receso el consejero escolar Federico Bisio confirmó que la situación “está solucionada”.

“Todo listo”

Consultado por este diario, el funcionario explicó que el proceso “se hizo más largo al intervenir Camuzzi ya que había cuestiones técnicas que cubrir y el hecho de que se trata de una escuela muy vieja no ayudó”. “Quedó todo andando. Hay que aclarar que la cañería no tenía pérdidas. Lo primero que se hizo fue una prueba de presión y todo respondió bien. Había calefactores que quemaban mal y eso generó algunos olores. Pero ya está todo listo para empezar las clases el lunes”, señaló Bisio.

Respecto a los trabajos que se concretaron, el entrevistado indicó que “se puso un termotanque nuevo y un calefactor, se hicieron rejillas nuevas porque las que estaban eran viejas y no cumplían con los requisitos de Camuzzi o estaban en lugares no adecuados, además se acomodaron los 28 calefactores que hay en el edificio, se arregló una cocina y se hicieron otras tareas de mantenimiento general”.

Ventanas

Por otro lado, Bisio recordó que la escuela tiene otro inconveniente a solucionar a partir de las viejas ventanas con las que cuenta, y “se está esperando que se autorice el gasto desde Provincia para poder hacer algo con todas las ventanas del edificio”. “Se hicieron algunas por un tema de emergencia, ya que había ventanas que no habrían. Pero desde Infraestructura tienen que aprobar la inversión”, comentó.

En este marco, el gasto sería importante, de más de 100 mil pesos, ya que el edificio tiene muchas ventanas y solamente se cambiaron cinco, tratándose de aberturas muy viejas, que “se arreglan y se rompen porque tienen un sistema muy antiguo y eso hace que salones se queden a oscuras”.

El pedido de autorización del gasto ya fue enviado a La Plata y se espera que la respuesta no tarde en llegar, apuntándose a arreglar esta cuestión antes de fin de año. “Ni bien llegue la autorización trataremos de empezar a trabajar”, destacó Bisio.