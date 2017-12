La escasez de cemento sigue pero podría revertirse

La escasez de cemento que en las últimas semanas afectó a corralones locales y de otras partes del país podría comenzar a revertirse. Así se señaló desde distintas firmas de venta de materiales, donde a pesar de que el faltante de ciertos insumos se mantiene, esperan que en los próximos días la situación se normalice en parte debido a la actualización de precios de dicho producto, que ronda el 5%.

Esto trajo esperanza tanto a vendedores como clientes que en el último tiempo vienen encontrando dificultades para conseguir este importante insumo para el sector de la construcción, el cual acusó el impacto.

n Aumento

Según informaron desde uno de los corralones de venta de materiales que funcionan en nuestra ciudad, la falta de cemento podría comenzar a revertirse en los próximos días. Y dicha expectativa responde a que finalmente se concretó una actualización de precios con una suba de alrededor del 5%, de modo que la bolsa de cemento pasó de rondar los $160 a los $170.

Por tal motivo, desde la firma consideraron que con la actualización de precios el problema de la escasez comenzaría a revertirse y agregaron que actualmente ya hay señales de que así sucederá.

n Igual o peor

En tanto que desde otra firma, CP Materiales, destacaron que la situación no ha variado demasiado con respecto a la semana pasada, e incluso emporó debido a que al faltante de cemento que se viene registrando desde hace al menos dos semanas se le suma el incremento de la demanda y la imposibilidad de satisfacerla.

Al respecto señalaron: “Estamos peor que la semana pasada porque hay mucho faltante y mucha demanda porque es una situación que se viene dando al menos desde hace dos semanas”.

Con respecto a los precios, desde la firma indicaron que en su caso particular aun no tienen novedades. “Estamos como hace una semana, sin stock y sin noticias sobre una posible actualización de precios. Y eso está complicando un poco la situación”, marcaron.

En tanto, sobre los motivos de esta escasez desde la firma señalaron que “la justificación que dan las cementeras es que la demanda superó a la oferta y eso hace que sea difícil abastecer a todo el mundo”. Asimismo señalaron que “mucho tiene que ver el tema de la obra pública, que se lleva gran parte de los materiales. Y eso repercute en todo el sector porque la demanda alta hace que las cementeras no puedan abastecer a todo el mercado”, valiendo recordar que además de cemento también hay faltantes de piedra y cal, tal como lo aseguraron desde otros comercios del rubro consultados.