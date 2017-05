“La entrega de remedios gratis bajó a la mitad o un poco más”

El PAMI, la principal obra social del país, está redefiniendo sus contratos con buena parte de sus prestadores y la tensión en torno a la atención de cinco millones de jubilados y pensionados se replica en casi todas las provincias.

El pasado 27 de abril el nuevo titular del organismo, Sergio Cassinotti, notificó a la industria farmacéutica que en 60 días caducará el contrato anual firmado en enero pasado por su antecesor en el cargo, Carlos Regazzoni lo que generó tensión e incertidumbre acerca de la atención de los casi 5 millones de afiliados con los que cuenta actualmente la obra social.

A punto tal el anuncio del funcionario provocó la reacción de las tres cámaras de laboratorios –Caeme, Cilfa y Cooperalas– que éstas advirtieron al organismo sobre un posible corte en la provisión a los jubilados, y reclamaron al PAMI el pago de casi 950 millones de pesos adeudados. Sin embargo aceptaron sentarse a una mesa de diálogo para discutir un nuevo convenio.

Pero a pesar de la incertidumbre a nivel local las prestaciones del PAMI no se vieron afectadas según aseguró la titular del Colegio de Farmacéuticos, Ana Rosa Mulán quien además reconoció que los recortes que se aplicaron en la obra social se vieron reflejados en las farmacias donde el retiro de medicamentos con descuentos al 100 por ciento “bajó a la mitad”, dijo.

En este sentido varios vecinos se mostraron indignados con las políticas hacia los jubilados que viene llevando adelante la gestión actual.

n Situación normal

Según Mulán, la iniciativa del nuevo titular de PAMI, Sergio Cassinoti de realizar nuevos convenios con los laboratorios de medicamentos no afectó el funcionamiento de la obra social a nivel local. Al respecto sostuvo que “es un convenio que tiene la industria farmacéutica con el PAMI. Y según se anunció la idea es hacer otro convenio que en principio las cámaras farmacéuticas no aceptaron hasta tanto no se salde la deuda que tiene la obra social”.

Y reiteró que “de todas maneras eso no tuvo impacto a nivel local ni en la mayoría del país y solo un Colegio de La Plata que es muy disidente a este gobierno cortó por 24 horas las prestaciones del PAMI”.

n Deuda

Con respecto a la deuda de PAMI con las farmacias, Mulán indicó que “a nivel local sigue habiendo un atraso porque nos pagan con notas de crédito para la compra de medicamentos en las droguerías y esto hace que el dinero en efectivo, las farmacias lo recibamos recién tres meses después”.

Sin embargo aclaró que “no es una situación nueva. Es algo a lo que nos hemos acostumbrado aunque no debería ser así”.

n Gratuidad

En cuanto a la entrega de medicamentos gratuitos a afiliados a PAMI, Mulán indicó que “a la gente que aún cuenta con ese beneficio se le sigue entregando los medicamentos como siempre. Pero eso lo determina la obra social a través de ciertos requisitos que el afiliado tiene que cumplir. Es decir que cuando el vecino llega a la farmacia lo hace con la autorización de la obra social”.

En este sentido la profesional indicó que la entrega de medicamentos con cobertura del 100% por parte de PAMI “bajó a la mitad y un poco más también. Es algo que se notó mucho”.

Y explicó que “anteriormente se daban sin tener en cuenta nada y había casos en los que los afiliados tenían una prepaga pero utilizaban PAMI porque tenían cobertura gratuita. Y también se da el caso inverso en el cual le quitaron los medicamentos a gente que realmente no los puede pagar”.

Y a título personal opinó que “no se hizo un estudio socioeconómico exhaustivo para determinar a quién le correspondía y a quién no la cobertura. Y es entendible que haya mucha gente con bronca por esta situación”.