La dura tarea de vivir cerca de la “disco”

Vecinos de la calle Roca en las cuadras cercanas a las que se ubican tres de los boliches bailables más importantes de Trenque Lauquen hablaron con La Opinión sobre lo difícil que es vivir en una zona que por su cercanía con los diferentes locales nocturnos conglomera situaciones muchas veces difíciles de soportar los fines de semana.

Los testimonios recogidos coinciden en destacar que se repiten hechos que entre otras cuestiones involucran a jóvenes alcoholizados, ruidos a altas horas de la madrugada y peleas en grupo que perturban la tranquilidad del barrio.

Además se indicó que los ruidos molestos provocados por el gran tránsito de motos y autos se complementan con el griterío de los chicos que utilizan esta calle como corredor que une a los más importantes locales nocturnos de nuestra ciudad, ya que según aseguran los vecinos la avenida Villegas está mucho más controlada tanto por inspectores de Tránsito como por la Policía.

En tanto, problemas con jóvenes alcoholizados y de limpieza son las situaciones más citadas por el conjunto de los vecinos que, aseguran, se reiteran todos los fines de semana.

n Calvario

Según informó una de las vecinas consultadas, cuya vivienda se ubica a pocos metros de uno de los boliches locales más importantes, “la verdad es que los fines de semana es terrible vivir acá”. “Constantemente se escuchan gritos, autos, música fuerte y peleas. Hará dos fines de semana atrás se armó una pelea en la esquina entre dos grupos de chicos”, contó, y aseguró: “Realmente para los que vivimos acá los fines de semana son un calvario”.

Por otra parte sostuvo que entre los problemas más frecuentes se pueden citar “las peleas y el griterío de los chicos a los que parece no les importa nada y rompen todo”. “Siempre hay ruidos de botellas, veredas llenas de vidrios, envases y mugre que queda porque son muchos los chicos que circulan por acá”, comenta la entrevistada, que sin embargo reconoció que los vecinos de su zona están “todos iguales”, asegurando: “Es una cuadra muy complicada. Yo no he hecho reclamos por esto porque no estoy en edad para estar complicándome, pero sé que hubo otros vecinos que se han quejado, aunque no pasa nada”.

También la vecina sostuvo: “Hace quince años que vivo acá y siempre es así. Te golpean las ventanas, dejan botellas desparramadas por toda la vereda, gritan, se pelean. Y casi todas las semanas hay peleas”.

n Mucho movimiento

Otro de los vecinos consultados aseguró que “esta es una calle complicada porque está en el medio del trayecto entre todos los boliches”, y agregó que “a la noche es muy transitada. Y uno ve que a la madrugada los chicos andan como más acelerados por lo cual sinceramente a veces esto es un caos”.

Además el vecino señaló que otro de los problemas que se agravan por las noches es el del tránsito. “Constantemente pasan motos y autos con la música fuerte. Sobre todo a la madrugada, cuando salen de los boliches con alguna copa de más, ahí la cosa se agrava”, remarca, y asegura que gran parte de los desmanes que se producen en las inmediaciones de los locales nocturnos se debe al alcohol, y que “se ven muchos pibes borrachos y, lo que es más preocupante, chicas de 20 años totalmente ebrias, algo que antes no se veía pero que ahora es más común”.

Por otra parte el entrevistado indicó que lamentablemente se trata de algo a lo que los vecinos están “acostumbrados”. “Pero la verdad es que se hace difícil. Y sinceramente no veo que se haga mucho por que la situación cambie”, remarca.

n Punto de encuentro

En tanto, una vecina de la calle Roca al 100, a pocos metros de dos locales nocturnos ubicados sobre Mariano Moreno, detalló que “los fines de semana prácticamente no se puede dormir porque continuamente pasan chicos a los gritos y cada dos por tres hay peleas”. Y agregó que “cuando salen a la madrugada es el peor horario porque se juntan de a grupitos y por lo general están borrachos. Y las chicas son peores porque gritan y se pelean”.

Y en el mismo sentido se manifestó otro de los vecinos consultados, quien sostuvo que “además de los boliches acá a la vuelta hay una panchería donde también se juntan muchos chicos antes y después del boliche. Pero toda la noche hay movimiento y la verdad es que es una situación molesta para los vecinos”.

Sin embargo este vecino se mostró comprensivo con la juventud. “Todos fuimos jóvenes y nos divertimos. Pero me parece que lo que está pasando ahora es distinto y creo que en parte se debe a que ahora los chicos y las chicas toman mucho”, reflexionó.

A ello hay que sumarle las quejas de los vecinos de la cuadra por el estado de suciedad en el que quedan las veredas, calles y ramblas luego de lo que para los jóvenes son noches de diversión y para los adultos, madrugadas sin dormir.