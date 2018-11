La Dra. Stella Maris Lancuba presidirá la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva

La destacada médica trenquelauquense, Stella Maris Lancuba fue elegida como presidenta de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva -SAMeR, la más prestigiosa institución de la especialidad del país, con 71 años de historia.

La directora médica de CIMER (Centro de Investigaciones en Medicina Reproductiva) y reconocida especialista pasó por Trenque Lauquen y en diálogo con La Opinión se refirió a su flamante nombramiento en la institución en la que ya se venía desempeñando como vicepresidenta, sus expectativas y desafíos. También opinó sobre los cambios que propició la Ley de Fertilización Asistida, desde su promulgación en 2013 y habló sobre los avances científicos y los aspectos en los que hay que seguir trabajando.

De amplia trayectoria en la especialidad, Lancuba consideró “un honor y un orgullo como trenquelauquense haber llegado a presidir la Sociedad Científica Argentina de Medicina Reproductiva, ser reconocida en esa sociedad y ser votada por mis pares porque esto me da la representatividad de todos los profesionales del país, significa un gran orgullo y una gran responsabilidad”.

Asimismo remarcó que “para mi es una carrera muy larga dentro de esta institución que fue fundada en el año 1947 y que nuclea a todos los especialistas que trabajan en fertilidad y que es la más prestigiosa del país”.

Al respecto explicó que “esta Sociedad se ocupa de la difusión del conocimiento científico a nivel país, de todo lo que es redacción de normas, educación médica, de certificar especialistas y acreditar los centros que dan las prácticas en calidad. Cumple funciones multidisciplinarias en elevar la calidad médica y la calidad institucional como hace la mayoría de las sociedades científicas”.

“En los próximos dos años la voy a presidir y en los dos siguientes por estatuto voy a ser presidente del Comité Científico, entonces van a ser cuatro años de trabajo interdisciplinario básicamente en tres temas importantes: uno estructural que es generar la riqueza intelectual de la especialidad en la Argentina, que para mí es fascinante porque es buscar el conocimiento universal y aplicarlo; otro en lo que respecta a la educación del médico argentino a partir de ese conocimiento y la tercera, la más compleja, y en la que yo también desarrollo actividad es en la articulación con diferentes niveles de organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, por ejemplo en la representación científica”.

A modo de ejemplo señaló que “hoy por ser vicepresidente y presidenta electa de SAMeR –la asunción será el 21 de marzo de 2019- represento a la entidad a nivel del Comité Científico del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene un programa de fertilización asistida, que es como la interfase entre ciencia y sociedad, desde esta entidad nosotros funcionamos como asesores para la elaboración de leyes y en este sentido hemos participado en recomendaciones para la Ley de Fertilización Asistida y hemos colaborado en la reglamentación de esta ley a nivel nacional y a nivel de las provincias”.

En cuanto al desarrollo académico de la Sociedad Científica sostuvo que “tenemos 300 alumnos médicos, con los cuales realizamos educación médica continua y validamos esa formación conjuntamente con la Academia Nacional de Medicina”, al tiempo que destacó “la responsabilidad social de la entidad volcando el conocimiento a la mejora de situaciones sociales, para que los programas lleguen, esto implica articular la ciencia con la sociedad y eso lo hacemos con el Estado y distintas entidades que nos llaman”.

Al respecto comentó que “este año trabajamos en la elaboración de dos consensos, lo cual significa acordar el manejo de protocolos para la mejora de la atención clínica y hemos realizado en la especialidad fertilidad y fertilización asistida, un consenso de genética, un tema que se viene y que es muy complejo.

Hemos consensuado qué diagnosticar, a quién diagnosticar, cómo, que es útil para la gente y desde el punto de vista de los recursos de distribución qué se puede pedir que sea obligatorio, es todo un desafío, porque es el futuro”.

A modo de ejemplo señaló que “aparece un nuevo ensayo genético, un nuevo test y hay que evaluar si eso va a ser útil para la gente, y en qué situaciones implementarlo. También estamos trabajando en las normas en un tema que me preocupó siempre y que me parece importante que se refiere a cómo uno tiene que estudiar a una donante de óvulos”.

En este marco informó que “existen programas de ovodonación, de hecho yo pude participar del primer caso de nacimiento de un bebé por óvulos donados en Argentina. Siempre hemos trabajado en la normatización y en el protocolo que lleva al cuidado de la calidad de la prestación”.

“Si bien ya tenemos una estructura de trabajo de más de 20 años en el tema –agregó-, este año hemos pulido o estructurado más cómo evaluar a las donantes y en base a los estudios que hay disponibles en salud cuándo aplicar estudios genéticos y cómo generar criterios de selección, éstas son las actividades que se hacen en una sociedad científica”.

Dijo al respecto que “la donación de óvulos ya está muy sistematizada, consiste básicamente en tomar un donante, aparearlo con un receptor, se estimula la ovulación de la donante y se estimula el útero del receptor. Este es un hallazgo que se produjo en Australia en el año 1984 que revolucionó el área de la fertilidad y la medicina reproductiva porque permitió gestar a mujeres post menopáusicas. Esto lo venimos haciendo desde el año ‘87, la técnica está muy estandarizada pero lo difícil es el aspecto social, es decir establecer cómo busco los donantes, quién dona un óvulo ¿puede donar una hermana?, ¿un familiar?, ¿tiene que ser anónima o no?, el tema tiene muchos componentes bioéticos, que no están tan reglamentados por eso desde la Sociedad Científica se normatiza para la protección de los donantes y de los receptores”.

Ley de Fertilización Asistida

Consultada sobre los cambios que propició la Ley de Fertilización Asistida y los nuevos desafíos, Lancuba explicó que “en la mayoría de los países del mundo la ley es necesaria porque establece un marco que emprolija el ejercicio de nuestra especialidad. Hoy en el mundo, el 60% de los países tienen legislación y el 40 % no, esa es la situación universal. En Argentina costó mucho llegar a una ley, fue muy complejo, se estuvo debatiendo 30 años y no se alcanzaba la ley porque se discutía sobre si el embrión era persona, es decir sobre el estatuto del embrión y la discusión era moral y en el Parlamento no se ponían de acuerdo, cuando se quitó este tema del embrión en la Ley, recién ahí se pudo avanzar y la Ley fue promulgada en 2013”.

Sin embargo reconoció que “resultó ser una ley de cobertura, empezó un poco al revés, para determinar en qué situación y a quiénes se les cubría la prestación. Pero el efecto positivo de la ley tiene que ver con lo que se llama en el mundo mejorar la accesibilidad a la salud, un concepto de equidad donde toda la población pueda alcanzar el beneficio de llegar a formar a la familia con la cobertura de estos tratamientos”.

En cuanto al acceso señaló que “el estándar es Dinamarca, donde 2.500 habitantes por millón realizan la fertilización asistida bajo cobertura, es el estándar más alto del mundo y nosotros estábamos por debajo de 200 por millón de habitantes, mucho más abajo teniendo en cuenta que Europa está en 1.500 por millón. Lo que sucedió con los indicadores desde la promulgación de la Ley hasta hoy es que de 200 personas por millón pasamos a 400 por millón, duplicamos el acceso pero todavía falta mucho por hacer”.

En este sentido remarcó que “desde la Sociedad Científica nosotros ayudamos a articular para ese avance, pero quedó un vacío legal respecto de algunos temas complejos, como la ovodonación, por ejemplo los requisitos para donar y otras preguntas como ¿qué pasa cuando quedan los embriones abandonados?, ¿qué hacer?, ¿qué destino se les puede dar a los embriones?, ¿se pueden donar?. ¿se puede investigar?. La respuesta es positiva en estas dos últimas cuestiones pero en cuanto a si se pueden descartar, ahí no hay consenso. Por eso es necesario que en todos estos puntos la sociedad se ponga de acuerdo y generar el marco legal, hay que seguir en ese camino, porque la ley de cobertura viene a resolver un 25% de las cuestiones en general pero generó también mucho gris y lo que no se define genera conflicto”.

n Centros de fertilización

Respecto de la cantidad de centros de fertilización que hay en el país y los que están acreditados, la profesional comentó que “en Argentina hay más de 50 centros de fertilización, de los cuales 25 están acreditados, el problema es que no se presentan para acreditarse, lo que significaría pedir una auditoría voluntaria para que se pudieran ver las instalaciones, el personal que trabaja, si tienen manuales de procedimiento y si cumplen con las normas de calidad. Yo pertenezco a un centro acreditado por la Sociedad Científica (CIMER) y un paso importante sería que se acerquen porque además podrían recibir asesoramiento por parte de personas altamente entrenadas”.

n Tratamientos disponibles

Sobre los tratamientos y avances científicos, Lancuba dijo que “el último avance que tenemos en medicina reproductiva tiene que ver con el acceso a los avances de la genética”.

Y agregó: “El proceso de fertilización in vitro consiste en tomar un óvulo y un espermatozoide, unirlos a través de la formación de un embrión mediante el proceso de fertilización que puede ser de forma convencional o mediante la inyección del espermatozoide. La técnica madre consiste en transferirlo en el útero materno, si la mujer es joven (menor de 30 años) uno hace esa técnica, si la paciente tiene más de 36 años podemos realizar un estudio genético preimplantatorio –PGD-, que consiste en cultivar el embrión más tiempo en el laboratorio, mantenerlo más días, llevarlo a un desarrollo más avanzado y cuando ya está con alrededor de más de 100 células, tomar una célula periférica, que representa en espejo el ADN de todo el embrión, mandarlo a analizar y cuando tenemos el resultado esto nos permitirá clasificar a los embriones, que pueden ser con cromosomas normales o anormales. Por lo tanto si nosotros transferimos solamente los embriones con cromosomas normales duplicamos o triplicamos la posibilidad de éxito del tratamiento, y se van a evitar sucesivas frustraciones de esas pacientes, teniendo en cuenta que muchas veces no se implantan en el primer intento y a veces hay que hacer hasta tres o cuatro tratamientos para llegar al bebé nacido”.

Dijo al respecto que “este estudio lo que te permite es no transferir embriones si tienen patología que no es compatible con la vida o genera patología en el bebé, este estudio es el camino a futuro y a todo esto se va a sumar todo lo que sea terapia génica de patología, hay mucha innovación en nuestro terreno”.

Además comentó que “en la actualidad estamos en condiciones de evaluar a los pacientes para saber si son portadores de determinadas enfermedades que se van a manifestar en el bebé, la genética ha avanzado muchísimo y se puede hacer mucha prevención”.

n Vitrificación de óvulos

En este marco, Lancuba adelantó que “otro de los avances es lo que se denomina vitrificación de óvulos, la posibilidad de preservar la fertilidad a futuro, hoy tenemos una herramienta tecnológica para tomar un óvulo preferentemente menor de 34 años, congelarlo y se puede mantener sin límite de tiempo”.

Si bien las posibilidades son muchas, la reconocida especialista aconsejó “congelar a edades tempranas, si lo hacés a edades tardías no tenés las mismas posibilidades, si nosotros guardamos un óvulo preventivamente a los 29 años, ese óvulo tiene un 90% de probabilidades de generar un bebé nacido, pero si lo preservo a los 36 años esa probabilidad baja a 30 por ciento, salvo que tenga 20 óvulos lo cual a veces es difícil de lograr”.

Como señaló la especialista “ésta es una herramienta muy valiosa para los pacientes con cáncer, porque si tenemos un paciente joven con cáncer, guardamos los óvulos, le hacemos quimio, radioterapia y todas las radiaciones, esos óvulos que fueron guardados se van a mantener intactos, posiblemente ese paciente por la radiación quede sin función ovárica o testicular y en el caso de la mujer el óvulo vitrificado le va a permitir ser mamá a futuro, es intensa la esperanza que le produce a los pacientes”.

n Resultados y expectativas

Consultada sobre el éxito de los tratamientos, Lancuba marcó: “Cuando nosotros empezamos con la fertilización era muy fácil determinar el éxito del tratamiento porque por ejemplo en una mujer de 30 años, implantando tres embriones en el útero, daba un 30% de expectativa. Hoy hay un abanico enorme de posibilidades de éxito, entonces es difícil establecer un porcentaje porque es una relación

efectividad –edad, si tengo óvulos propios y 30 años en un tratamiento de fertilización tengo un 40% de probabilidad de un ciclo de embarazar, pero si congelé embriones esa posibilidad sube a 60 o 70%. Si tengo 40 años y hago un tratamiento con óvulos propios la probabilidad cae al 15%, pero si tomo el ovulo donado se va al 50%, y si hago estudio preimplantatorio y tengo 44 años, con un embrión normal me comporto igual que la de 20 años”.

En su mensaje a la mujer la especialista apuntó a “promover la maternidad temprana, porque la fecundidad humana va disminuyendo, y a los 40 años la potencialidad declina mucho, por eso hay que ser muy proactivo con la fertilidad y vitrificar tempranamente si la idea es postergar la maternidad. Los 40 es una línea de corte importante y todo va a depender de lo que se denomina tu reserva ovárica: que es tu potencial y no es el mismo en todas las mujeres”.

En cuanto a los hombres, la especialista señaló: “Con el varón no es tan difícil como con el óvulo porque el varón tiene millones de espermatozoides, las mujeres en cambio formamos 400.000 folículos en el ovario en la adolescencia y solo vamos a ovular 400 óvulos, los varones eyaculan millones de espermatozoides, que en la naturaleza es una célula muy abundante. La mujer a los 40 ya ha desgastado su vida reproductiva, el varón no, pero el varón después de los 42 genera más aborto y más patología en el nacido, son completamente diferentes las gametas. Pero nosotros tenemos una herramienta que es el ICSI, que nos permite generar embarazos con semen muy patológico, teniendo en cuenta que con un solo espermatozoide podemos generar la vida pero con el óvulo, es más complejo”.

Finalmente señaló: “La reproducción humana ha interesado a todas las culturas desde la antigüedad, adquiriendo en muchas de ellas un carácter sagrado. Por implicancias vincula con aspectos demográficos y el crecimiento poblacional. Ello implica ser parte de numerosas políticas de estado a nivel mundial. El verdadero desafío futuro desde mi perspectiva consiste en optimizar los resultados de estos tratamientos humanizándolos”.