La Dra. Marta Cohen fue declarada ciudadana ilustre de Trenque Lauquen

El Intendente Miguel Fernández, en un muy cálido y emotivo acto, distinguió hoy (lunes) la trayectoria de la doctora Marta Cecilia Cohen, una patóloga pediátrica con reconocidas investigaciones científicas oriunda de Trenque Lauquen pero que reside y trabaja en el Reino Unido, declarándola Ciudadana Ilustre del distrito.

El acto tuvo lugar en la dirección de Cultura con la presencia del Jefe Comunal, funcionarios y Marta Cohen que llegó acompañada por su padre, el Dr. Ramón Cohen Souza, quien junto a su esposa, la Dra. Elsa Bossié, ya fallecida, fueron pioneros en la medicina infantil en nuestra ciudad.

También asistieron su esposo, el agrimensor Ernesto Carrera, con quien tienen tres hijos -Emiliano, que nació en Sudáfrica, y Guillermina y Martina, que son argentinas-; sus tres hermanos, Luis y Marcela –esposa del Dr. Sergio Urbaneja-, que viven en Trenque Lauquen, y Claudia, que reside en La Plata; tíos, primos y amigos.

El Intendente Fernández inició el acto haciendo hincapié en el “orgullo que es tener a Marta aquí en nuestra ciudad y poder rendirle este homenaje. Nos conocemos hace muchísimos años, desde mi época de estudiante, además ella era amiga de mi esposa. Ver el recorrido profesional de Marta, no puede más que llenarnos de orgullo”.

En ese sentido destacó que “no es fácil llegar al cargo donde ella está. No es fácil ser jefe de un servicio de Histopatología y menos en un hospital de relevancia en Inglaterra”.

Además de su labor profesional, Fernández resaltó la vocación de Cohen por ayudar a los demás y la voluntad de incorporar a profesionales de habla hispana en el hospital inglés para que se capaciten en Histopatología.

Fernández hizo mención a los padres de Marta, que fueron dos pioneros de la medicina infantil en nuestra ciudad, y le agradeció a la médica “por todo lo que haces por la ciencia, la medicina y nuestro país, estando en el exterior”.

Cohen, visiblemente conmovida, entre lágrimas, agradeció las palabras del Jefe Comunal y señaló: “Yo a Trenque Lauquen lo llevo en el corazón”, y dio detalles de elementos que la acompañan en su trabajo en el hospital y que la mantienen cerca de nuestra ciudad, como el mate y almanaques de inmobiliarias trenquelauquenses.

La doctora hizo también un paralelismo entre la fundación del hospital Sheffield, donde se desempeña, y la fundación de nuestra ciudad: ambas coinciden en el año, 1876. “El de Sheffield fue el primer hospital pediátrico del Reino Unido, y se fundó años después de las invasiones inglesas a nuestro país y de un período de construcción de la patria”, añadió.

la profesional narró historias que la unen a Trenque Lauquen y dijo que nació en 1961 “cuando esta ciudad era un pueblo chiquito y crecimos de una manera tan sana. Los primeros años son los que te marcan para toda la vida. Trenque Lauquen me dio una infancia feliz y conocí gente con la que aún sigo vinculada. Vengo a la ciudad dos veces al año”.

La pediatra citó las palabras de Fernández acerca de su trayectoria y resaltó que “no fue fácil llegar hasta acá y ser mujer; para los varones es más fácil”.

Luego, el Jefe Comunal le entregó el decreto que la declara Ciudadana Ilustre y la comprometió a dar conferencias y capacitaciones en Trenque Lauquen, que podrían ser en noviembre pròximo, cuando la doctora vuelva a la ciudad. En esa misma charla Cohen le ofreció trabajar en la atención de las familias en duelo.

CARRERA

Marta Cohen se recibió de médica a los 22 años en la Facultad de Medicina de La Plata con un promedio superior a 9 puntos en su carrera, y viene de ser declarada hace pocos días Visitante Ilustre por el gobierno de la Provincia de Tucumán, donde el miércoles pasado disertó sobre “Muerte Súbita Infantil” y “Maltrato Infantil y sus Diagnósticos Diferenciales” en una Jornada de Actualización en Patología Pediátrica.

En sus visitas a la Argentina, dos o tres veces al año, reparte su tiempo entre Tucumán -su esposo es de allí- y nuestra ciudad. “Tres o cuatro días en cada lado”, comentó sonriendo. En su Trenque Lauquen natal cursó los estudios primarios y secundarios entre la Escuela n° 2 y el Colegio Nacional.

La profesional vive desde hace más de 15 años en Sheffield –desde junio de 2003- y se desempeña como Jefe del Departamento de Histopatología del Hospital de Niños de la mencionada ciudad inglesa, pero además es consultora, docente e investigadora en patología pediátrica y perinatal y en síndrome de muerte súbita infantil.

También es miembro activo, directora y consultora de sociedades y entidades que abordan la problemática mencionada y suele escribir artículos científicos en las más reconocidas revistas internacionales.

Entre otras actividades científicas, Cohen es investigadora actual molecular de muerte súbita en la infancia: oído interno llamativo en síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL); clínica de autopsia molecular en muerte súbita arrítmica y directora del Curso Avanzado de Posgrado de la Asociación Internacional de Patología Pediátrica (2014-2018).