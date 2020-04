“La documentación que se va a exigir en los controles será el nuevo Certificado Único”

El Gobierno nacional puso en marcha el Certificado Único Habilitante para Circulación, que comenzará a regir desde el próximo lunes y que habilita a transitar por todo el país a aquellas personas que estén exceptuadas del artículo 6 del Decreto Presidencial 297/20, en el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.

Este certificado se valida a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD), ingresando a la página web https://tramitesadistancia.gob.ar/, y será exhibido a requerimiento de la autoridad competente al momento de circular por la vía pública, junto con el Documento Nacional de Identidad. Al respecto el titular de la Jefatura Distrital de Policía de Trenque Lauquen, Crio. Marco Arregui, explicó que desde el lunes será el único documento que habilite a los ciudadanos a circular por la ciudad sin ciertas restricciones al tiempo que señaló que hasta el día de hoy existen certificados provisorios que dejarán de tener validez.

n Cambio

Arregui detalló que “se va a seguir trabajando como se viene haciendo desde que comenzó la cuarentena. La única diferencia es que a partir del día 6 de abril entra en vigencia el certificado único. Eso significa que todos aquellos que hoy en día están habilitados a circular (sin ciertas restricciones) lo seguirán haciendo aunque deberán tener este certificado”.

En este sentido la autoridad agregó que “no varió el DNU del presidente, siguen estando habilitadas las mismas personas que hasta ahora para circular: los empleados de supermercados, farmacias, ferreterías, trabajadores rurales y productores, los camiones, traslado de mercaderías, los trabajadores de sanidad y todos los de aquellas actividades que se encuentran exceptuadas como se estableció en el decreto”.

n Controles

Además el funcionario policial recordó que “hasta el día de hoy se puede circular con otro tipo de documentación inclusive en algunos casos realizada de manera casera o provisoria, donde el empleador con su firma daba cuenta del horario de trabajo del empleado y demás. Pero a partir del próximo lunes ese permiso no tendrá validez y la única documentación para circular es este nuevo certificado. Y en los controles que se van a seguir realizando como hasta ahora se va a exigir ese certificado”.

En este sentido destacó que “los controles se van a continuar desarrollando de la misma manera y quién no tenga el certificado y no pueda justificar su presencia en la vía pública estará sujeto a que se le inicie una causa por desobediencia al decreto del gobierno nacional”.

Asimismo Arregui recordó: “No era necesario para quienes salgan a hacer las compras diarias a los supermercados, ferreterías o comercios habilitados que tramiten dicho certificado. Que la gente se quede tranquila que es solo para quienes se van a trasladar por causas laborales, que son los empleados de aquellos trabajos contemplados por el DNU presidencial”.

Y añadió que “todo lo que es transporte de cereales, empleados y productores agropecuarios están exceptuados por el articulo 6 del DNU no necesitan el certificado siempre y cuando puedan justificar que están desarrollando una actividad agropecuaria”. “A nivel local quizás controlar eso se hace más fácil porque en lineas generales nosotros conocemos a los empleados y productores agropecuarios. En este sentido nuestro trabajo ya está ‘aceitado’ sobre todo en el ingreso a los accesos porque son personas que todos los días van a trabajar al campo”, cerró el entrevistado.