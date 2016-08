La destitución de Dilma, críticas y reparos

Ayer se conoció la noticia de que la ahora ex primera mandataria del Brasil, Dilma Rousseff, fue destituida de su cargo de presidenta por decisión del Senado del vecino país. La medida generó un clima de consternación en toda la región y varias opiniones se dejaron escuchar al respecto.

En este marco, este medio consultó a distintos dirigentes locales para conocer cuál es la lectura que desde Trenque Lauquen hacen de esta situación.

La dirigente justicialista Mónica Estévez opinó: “En primer lugar, pienso todo lo contrario a lo que afirmó el gobierno de Macri que señaló que apoyaba el desarrollo institucional del Brasil. En realidad, está claro que se violentó la soberanía popular porque Dilma fue elegida por el pueblo brasileño. El objetivo es imponer gobiernos de derecha capaces de cumplir con el ajuste, con recetas neoliberales y con las imposiciones del FMI. Hay una estrategia común para los pueblos de América Latina y para hacerlo hay que destruir a los movimientos nacionales y populares y para eso hay que empezar por sus dirigentes. Esta misma situación sucede en Argentina”, comentó antes de señalar que “es preocupante porque van a venir tiempos muy difíciles para nuestros pueblos porque se ha iniciado un proceso de destrucción de todo lo que se ha avanzado en los últimos años en América Latina”.

Por su parte, la ex concejal del FpV, Bibiana García, expresó: “Lo que yo pienso al respecto es que en Brasil hubo un golpe de Estado. No hay, hasta lo que uno ha ido leyendo e informándose, razones que certifiquen que Dilma es corrupta y esta misma situación pasa en toda la Patria Grande. Vamos a ir viendo cómo la gente va asimilando estas cuestiones. Lo que siento es que hay una crisis política muy grave, Dilma fue elegida por 55 millones de personas que la votaron y la terminan echando 60 personas. Es algo que no puede suceder. Por otro lado, es muy claro que es una maniobra que responde a una estrategia regional. Ocurre lo mismo con el intento permanente de demonizar Venezuela. Esto en conjunto con el trabajo de los medios de comunicación. Lo que pasó en Brasil fue un golpe de Estado disfrazado de democracia”, dijo.

Por último, señaló que esta situación “me entristece mucho personalmente y me preocupa porque cuando era joven no salía del asombro sobre lo que iba pasando en la Argentina hasta que llegaron los golpes que desaparecieron personas. Ahora es una nueva forma, con dobles discursos de democracia pero que en realidad son golpes y esto es muy terrible. Son los promotores del diálogo y eso no existe. Es muy duro para nuestra Latinoamérica que pase esto”.

El dirigente del PRO, Carlos Bilbao, mostró cautela al momento de opinar: “Es difícil opinar desde afuera porque uno empezó a enterarse un poco más de esta situación a partir de la suspensión de DIlma de su cargo que fue votada por parte del frente que la había llevado al gobierno. Pienso que si se cumplieron los requisitos legales y constitucionales para destituirla es poco lo que se puede opinar”, comentó.

No obstante, señaló que “independientemente que se haya cumplido con todo eso, lamentablemente no habla bien de los países nuestros, todos con democracias muy nuevitas. Ahora le tocó a Brasil, antes la había tocado a Lugo en Paraguay, en Venezuela están juntando firmas para sacarlo a Maduro aunque en este último caso sí estoy de acuerdo. Pero son situaciones que no ayudan para que pasemos a ser países serios con una democracia seria. No obstante, si se cumplen los requisitos constitucionales, independientemente que uno esté más o menos de acuerdo, no hay mucho que decir”.