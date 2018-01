La demanda eléctrica estuvo cerca de ser récord por el calor

Las altas temperaturas están marcando este inicio de año en la región y un dato que siempre va atado al calor es el de los elevados consumos eléctricos, llegándose en los últimos días a casi alcanzar la cifra de demanda récord para Trenque Lauquen.

La energía eléctrica es un factor importante para el funcionamiento de los equipos de refrigeración hogareños y utilizados en oficinas, talleres, depósitos y otros sitios, y al plasmarse varias jornadas seguidas con temperaturas por encima de los 35º, esto se hizo notar en el consumo, aunque no en fallas de sistema, ya que hasta el momento la red local no ha presentado inconvenientes generales ligados a la demanda.

En este marco, el ingeniero Gabriel Morone, gerente técnico de la Cooperativa de Electricidad de Trenque Lauquen, señaló que por el momento el sistema local de abastecimiento “viene impecable”. “La demanda todavía no es récord. Estuvo muy cerca pero no llegó, y el sistema está respondiendo de primera”, comentó.

n Factores clave

Cabe recordar que esta semana hubo un corte en un sector de la ciudad de Trenque Lauquen, el lunes, a raíz de una falla en el interconectado nacional de 500kw por la que operaron las protecciones correspondientes en la Estación Transformadora de TRANSBA-Trenque Lauquen, y se dieron dos cortes más el jueves, uno sólo en Beruti y el otro en la misma localidad y el sector este de la ciudad cabecera, ambos aparentemente por rayos que provocó la tormenta que pasó por la región. Pero en ninguno de los casos hubo fallas en la red de la Cooperativa. Y esto se debe al importante trabajo de mantenimiento que se viene realizando.

Morone explicó que “en función de los puntos flojos que se detectan en el verano, durante el resto del año se mejoran y corrigen distintos puntos, y se prevén ciertas iniciativas”. “Hacemos mediciones permanentemente, y si vemos que se acercan al límite, sobre todo el inferior, eso implica una necesidad de obra, la cual se encara generalmente antes que aparezca el reclamo de algún vecino, aunque a veces no se puede tener todo tan controlado”, dijo.

Y en este marco el ingeniero comentó que “en lo que va del verano hubo semanas completas de mucho calor y altas temperaturas de noche, factores determinantes para exigir al sistema eléctrico, que de todas formas viene respondiendo”.

n Obras

Por otro lado, Morone se refirió a las obras más importantes que está afrontando la CETL y que servirán para mejorar la calidad del servicio eléctrico, resaltando en primer lugar que “se está terminado la instalación del nuevo Centro de Distribución, que es un engranaje central del sistema de media tensión”.

La obra se concreta al sur de la planta urbana de Trenque Lauquen y según el entrevistado “servirá como el cerebro del sistema de 33kv”. “Nosotros contamos con tres sistemas, uno de 33 mil kv, uno de 13.200 y el de 380 o 220, que es el que llega a los domicilios. El sistema superior abastece al inferior. En este caso el de 33 le da rigidez y robustez al resto. Y el Centro de Distribución será el cerebro de ese sistema, que es el más grande, la columna vertebral”, detalló.

Pero además, el gerente técnico anunció que se está por empezar la obra para una salida subterránea de 33 kv para 30 de Agosto, Las Guasquitas, Corazzi y Girodías.

Mientras que otra iniciativa importante es que se está reestructurando y repotenciando una línea de 30 de Agosto a La Porteña con una subestación de 33 mil a 7.200 kv en Siete Primos. Todas estas iniciativas servirán para continuar mejorando la calidad del servicio.