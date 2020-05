La demanda de juguetes sexuales se multiplicó durante la cuarentena

La cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional en el marco de la pandemia de Covid-19 tuvo sus efectos negativos en muchas actividades económicas. Sin embargo también hizo que algunas se vieran favorecidas por la medida. Una de ellas es la de venta de artículos de sex shop, cuya demanda en tiempos de encierro obligatorio se incrementó sustancialmente al menos a nivel local.

Así lo informó Natalia Oses, quien desde hace 10 años se dedica a la comercialización de este tipo de productos. Y en diálogo con La Opinión aseguró que durante la cuarentena se quedó literalmente “sin mercadería”.

Desde lubricantes a consoladores, desde trajes eróticos hasta muñecas inflables y vaginas de silicona, los clientes locales aprovecharon la cuarentena para “ponerse al día”.

Una década

Desde hace 10 años, Natalia Oses se dedica a la comercialización de artículos de sex shop. Y según su experiencia, el pudor de los primeros tiempos fue superado. Eso tanto para ella como para los clientes que día a día se animan más a probar los “juguetes” que ella ofrece.

Al respecto “Naty” contó: “Hace más de 10 años que vendo artículos de sex shop. Tuve dos locales que los cerré porque vi que la gente tenia pudor en entrar o salir con una bolsa mientras eran observados por otros vecinos. Pero seguí vendiendo al por mayor y también a particulares”.

Más de lo que se piensa

Por otra parte la entrevistada aseguró que el mercado de productos vinculados al sexo es mucho más amplio de lo que se piensa. “No solo se trata de vender un consolador, hay muchísimos artículos. Sé que muchas mujeres me odian porque vendo este tipo de mercadería. Incluso he tenido muchas denuncias. Pero esas mujeres no piensan que el día de mañana quizás necesiten alguno de esos artículos”, comenta.

Asimismo la vendedora indicó: “No solo vendo este tipo de productos, también estoy haciendo cursos de sexología todo el tiempo. Me encanta. Porque ademas vendiendo aprendés un montón de cosas porque hay gente que viene con muchos problemas, y te los cuenta. Y te preguntan y piden de todo desde algo para retardar la eyaculación, si hay cosas para estirar el ‘miembro’ y todo lo que se pueda imaginar. Y creo que a la mayoría de la gente se le solucionan los problemas. Además hoy Trenque Lauquen no es el de antes y no hay tanto pudor para estas cosas como hace un tiempo”.

Ventas

En tanto, a diferencia de lo sucedido en otros sectores, la cuarentena parece haber tenido un efecto positivo para el rubro de artículos de sex shop ya que según la entrevistada “siempre se vende, hay un mercado para este tipo productos pero ahora con el tema de la cuarentena es como que todo el mundo estuvo encerrado. Y al parecer las parejas que no tenían sexo se pusieron al día porque se terminó la mercedaria”. “El consumo fue grande de verdad. Se vendieron cosas insólitas, muñecas inflables, colas y vaginas de silicona, consoladores ni hablar, no quedo nada. Y también se vendió mucho para sexo anal, lubricantes, varitas, esposas, trajes eróticos, fustas, todo. La gente aprovechó esta cuarentena para ponerse al día”, afirmó.