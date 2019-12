La defensa del herrero Luis Aponte apeló la condena

La defensa de Luis Víctor Aponte apeló la condena a 5 años de prisión por el homicidio culposo agravado del futbolista Gastón Galeano al insistir que se basó en la “falta de prueba objetiva” y las “presunciones basadas en su no declaración” según lo publicado por el sitio de noticias Data Trenque.

n Apelación

La defensora oficial, Liliana Paz, presentó el recurso de apelación en el Tribunal Oral Criminal Nº 1 Unipersonal de Trenque Lauquen desde donde se elevó el expediente al Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata, que ahora deberá resolver el caso.

En el escrito, la defensa de Aponte subrayó la “falta de prueba objetiva” en el proceso y que el TOC Nº 1 arribó a una condena por “presunciones basadas en su no declaración”.

“Es decir, el juez basa su sentencia en suposiciones como por ejemplo al tomar en cuenta que no explicó por qué se mudó de la localidad de 30 de Agosto en los meses posteriores al accidente en el acceso y también una conversación telefónica con Fernández y Ocantos donde no se precisó si les pidió algo o no”, comentó Liliana Paz a DataTrenque al exponer los argumentos de la apelación.

Para Paz, “no se probó que haya sido la camioneta embistente (la Ford Ranger de Aponte secuestrada) y en caso de haber sido, que en ese momento la manejara Aponte”. Y precisó: “La persona que tuvo más cerca al posible autor del hecho, la agente de policía Tito, hace una descripción física totalmente opuesta a Aponte”.

“Y lo fundamental es que se probó que Aponte estaba en otro lugar a la hora del hecho”, argumentó Paz, al recordar que se presentaron familiares cercanos en el expediente para contar de la presencia del imputado en el sepelio de un primo, ocurrido el mismo día del accidente.

n Espera

Ahora, con los fundamentos de la condena y los de la apelación de la defensa, el Tribunal de Casación Penal con sede en La Plata deberá definir en el transcurso del año 2020 la responsabilidad que le cabe al herrero Aponte en la muerte del joven Gastón Galeano. En caso de encontrarlo inocente, quedará una instancia más para la familia de la víctima que será recurrir a la Suprema Corte provincial. En caso de resultar un nuevo veredicto condenatorio contra Aponte (y de acuerdo a la tradición del Departamento judicial de Trenque Lauquen) el fallo quedaría firme y el Tribunal local tendría la facultad de hacer cumplir la condena de tal manera que Aponte iría a la cárcel por 5 años por el delito de homicidio culposo agravado por el uso de un vehículo automotor y la fuga del lugar del hecho que terminó con la vida del futbolista del Club La Gloria.

Mientras sigue el proceso, y hasta se resuelva, Aponte sigue en libertad viviendo con su familia en la ciudad de Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, bajo la vigilancia del Patronato de Liberados, sin la posibilidad de cambiar de domicilio y asistiendo semanalmente a la Comisaría más cercana de su barrio.