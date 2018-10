El ex concejal Juan Pablo Ripamonti expresó su preocupación sobre el presente del sector tambero en la región el cual, señala “ya golpea fuertemente a la economía local”. En un escrito enviado a este medio, las palabras del dirigente local, quien desde hace años viene alertando sobre la falta de políticas activas que impidan que los tambos del país continúen cerrando o decayendo en su producción, son contundentes respecto de la grave crisis que hoy atraviesa el sector.

“Fracaso de la gestión Sanmartino”, señala en su primera línea el texto cuya autoría le pertenece. Y en sus primeros párrafos, el mismo expresa: “Desde enero que el tambo pierde por cada litro que produce. Desde marzo cerraron 604 tambos. Fracasó la Mesa de Competitividad Lechera. El 42% del precio final de los lácteos son impuestos. El Bapro no aparece. Por cada litro producido se pierde 1 peso. Es necesaria la intervención del Estado mediante sus organismos técnicos de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”.

n A nivel local

En ese sentido, Ripamonti expresó que “la crisis láctea ya golpea fuertemente a la economía local ya que dicho sector tiene una importante participación socioeconómica en el Partido de Trenque Lauquen donde tenemos 164 tambos que totalizan 50.260 vacas las cuales producen aproximadamente 1.000.000 litros diarios, los cuales cubren los requerimientos de leche de 1.800.000 personas; el 32% tienen menos de 120 vacas, el 50 % tienen menos de 200 vacas y el 12% tienen más de 500 vacas. Promediando 290 vacas por tambo, comprendiendo el tambo y la industria en su conjunto aglutinan a 1.543 familias que viven del sector lácteo en nuestro Distrito”.

El ex concejal no dudó en afirmar que, en este panorama “el impacto económico local es muy importante ya que el 72% de las facturas y/o comprobantes recibidos pertenecen a empresas que son locales o tienen una estructura a nivel local; la devaluación conlleva el aumento costos (nutricionales, medicamentos, mantenimiento, alimentación etc.) entre otros factores y ha impactado severamente en este sector”.

n Por litro

Asimismo, Ripamonti puntualizó que “en el mes de marzo de 2018 se percibía $6 por litro y en agosto de 2018 se percibió $7,8 por litro. A la fecha ese monto no se ha actualizado, el precio final en góndola de la leche es de $25, donde el litro producido por el tambero representa el 32,3 % y la participación del supermercado representa el 23,6 % del precio. Por otro lado, el aumento del servicio de energía eléctrica encarece los costos y coloca al sector en una crisis aún mayor”.

Por último, indicó que “las exportaciones de Molfino y La Serenísima, quienes definen el mercado en nuestro país, crecieron un 30% en relación a 2017 y se realizan a tipo de cambio que ronda los $ 40, no produciendo variación en este sentido con el precio que paga al tambero de Trenque Lauquen, que se hace necesaria la pronta intervención de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia con acciones concretas y contundentes”.