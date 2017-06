La Cooperativa decidido suspender el cobro de la cuota de capitalización

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad, Raúl Faillá confirmó que la entidad había decidido suspender el cobro de la cuota de capitalización que grava el consumo eléctrico que abona el usuario antes de recibir la propuesta en tal sentido impulsada por el bloque de concejales del Frente Renovador que también promueve una baja en la tasa de alumbrado público y en los precios de los alimentos de la canasta básica en el marco de una campaña nacional.

En este sentido Faillá adelantó que la medida se aplicará cuando quede firme la resolución 419/17 que establece el nuevo cuadro tarifario eléctrico.

“La intención es no llevar más costos a la gente, la sociedad tiene que afrontar una serie de gastos importantes por eso todo lo que se pueda sacar manteniendo las obras para poder seguir brindando el servicio eléctrico se va a evaluar e impulsar desde la entidad”, comentó Faillá.

Al respecto recalcó que la decisión de la Cooperativa de Electricidad fue informada al concejal Juan Pablo Ripamonti (FR) impulsor de la iniciativa que llegó al Concejo Deliberante y que coincide con la postura adoptada por la entidad.

En este sentido Faillá indicó que “con la tarifa del año anterior, que fue actualizada, y con los números que maneja la Cooperativa teníamos ya la idea de suspender por tiempo indeterminado la cuota de capitalización a pesar de que no está terminada la obra a la que se destinan los fondos que se recaudan a través de este sistema, ahora estamos esperando que la resolución 419/17 que establece las nuevas tarifas quede firme y que se definan los nuevos acuerdos salariales para suspender el cobro de la cuota”.

En este marco, Faillá se mostró confiado con que los nuevos cuadros tarifarios le den margen a la Cooperativa para poder afrontar las obras en marcha y las previstas que contemplan terminar con el cierre del anillo que circunda la planta urbana, la ampliación del Centro de Distribución y Maniobras, salidas exclusivas en 33 kV para la línea a Treinta de Agosto, Girodías, Corazzi y Las Guasquitas y una línea de 33 kV a Siete Primos que permitiría reforzar esa zona rural.

Al respecto apuntó que “la Cooperativa tiene muchos proyectos, entre ellos llegar con fibra óptica a 30 a agosto y cubrir Garré y Beruti con internet”, algo que ya estaría presupuestado.

Finalmente recalcó: “Al margen de la propuesta del Frente Renovador, la Cooperativa ya lo había decidido, creemos que este año, en la parte eléctrica que siempre fue deficitaria el balance puede ser positivo”.

n En 2006

Cabe recordar que la cuota de capitalización fue aprobada por Asamblea Extraordinaria de Delegados de Distrito en 2006 para destinarla exclusivamente a obras eléctricas que permitirían mejorar las condiciones del sistema eléctrico en el partido dado que, en ese momento, las tarifas no generaban los fondos suficientes para realizar las inversiones necesarias y afrontar los costos del servicio.

Con dichos fondos, se instaló un segundo transformador de 30 MVA en la Estación Transformadora de TRANSBA SA, se construyó el semi anillo Trenque Lauquen, (línea de media tensión en 33 kV) que circunda la planta urbana y la Estación Transformadora Norte con tres transformadores de 7,5 MVA. El propósito, mejorar el abastecimiento de la planta urbana y zona norte del distrito, obras que finalizaron en noviembre de 2012 con la inauguración de la mencionada ET Norte.

En este contexto, cabe mencionar que los cuadros tarifarios de entonces seguían siendo deficitarios y no reflejaban los verdaderos costos de generar, transportar y distribuir energía, de acuerdo a lo informado por la entidad, por ello en diciembre de 2012, en Asamblea Extraordinaria, los Delegados de Distrito aprobaron una nueva cuota de capitalización (con porcentajes sobre el consumo menor al de la cuota anterior) que se encuentra en vigencia, con la finalidad de seguir atendiendo el importante incremento de la demanda eléctrica en la planta urbana de Trenque Lauquen y el distrito y que próximamente será suspendida.

Las obras contempladas por esta cuota fueron: el cierre del anillo que circunda la planta urbana, la ampliación del Centro de Distribución y Maniobras, salidas exclusivas en 33 kV para la línea a Treinta de Agosto, Girodías, Corazzi y Las Guasquitas y una línea de 33 kV a Siete Primos que permitiría reforzar esa zona rural.

n Resoluciones

En este sentido, el Consejo de Administración ha venido analizando los incrementos tarifarios dispuestos por las resoluciones 22/16 y la reciente 419/17 y por consiguiente, ya tenía definida la suspensión de la cuota de capitalización a partir de la implementación de los nuevos cuadros tarifarios, considerando que estarían dadas las circunstancias para afrontar las inversiones dispuestas por la última cuota de capitalización y otras obras necesarias para seguir abasteciendo sin dificultades el servicio eléctrico.