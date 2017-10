La Cooperativa de Garré cumplió 64 años

Por eso esta entrevista realizada por Néstor Omar Salgado al mencionado gerente recorre el pasado y el compromiso de los pioneros, el presente y alcanza a pensar un futuro posible para esta institución.

“Mi admiración, y eso lo digo siempre, no solo en los aniversarios, es por los pioneros porque tuvieron una visión a tan largo plazo, porque estamos hablando de 64 años, cuando hoy sólo pensamos (el presente) y no el mañana; recuerdo, por haber leído, los estatutos lo bien programados que estaban, son los que aun rigen en la Cooperativa de Garré”, señala el entrevistado.

Por otro lado, Eleno destacó que “en algún momento Garré contaba con dos cooperativas agropecuarias”. “Fíjense si esto tenía potencial, a lo que hoy tenemos que es tan poco y tan pobre. Las dos funcionaban muy bien, tenía ramos generales, trabajaban mucho por la gente; en mi caso también me incluyo porque llevo 47 años trabajando en el sistema cooperativo, mas allá que es mi medio de vida uno ha puesto todo para sostener este sistema; voy a mencionar algunas personas (no quiero incluir a muchos nombres porque me voy a olvidar de alguno y seria injusto, pero un Llarena, que fue gerente y administrador de la otra cooperativa pero con un vinculo muy bueno con nuestra Cooperativa; hoy día se compite para ganarle al otro y no de buen grado y siendo inclusivos como eran en ese tiempo los pioneros; eran dos cooperativas que tenían sus productores y sus ideologías, las dos subsistían y le dieron vida a este pueblo”, enfatizó.

Luego el dirigente contó que “una de ellas cerró sus puertas en una época muy difícil para el cooperativismo” y la suya permaneció “al servicio del productor agropecuario”. “Nosotros hemos sufrido por políticas muy severas, es el día de hoy que todavía hay recelo sobre el sistema cooperativo, suponen que tenemos una filosofía muy distinta a la que algunos sostienen políticamente y es todo lo contrario, en las cooperativas agropecuarias o de servicio pueden convivir todas las ideologías”, asegura.

Desplomándose

Mientras que sobre el presente sostuvo: “Actualmente debido a las inundaciones lamentablemente se sigue despoblando el campo, porque muchos productores se han tenido que ir por el avance de las aguas de sus establecimientos y se han ido a las villas miserias o a las comunidades de la zona y eso es consecuencia de no tener las obras de infraestructura necesarias para el eficaz escurrimiento de las aguas; creo que deberán hacer una gestión política muy eficaz porque la rentabilidad del campo no es a corto plazo y deberá ser una política con una visión de futuro que permita el desarrollo del sector agropecuario”.