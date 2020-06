La construcción privada retoma su ritmo en la ciudad luego del freno causado por la llegada del Covid-19

Si bien la llegada del Covid-19 y el aislamiento social decretado por el gobierno nacional para prevenir su propagación ocasionó un duro golpe a la economía del país, algunos rubros no se vieron tan duramente afectados. Es el caso de la construcción privada a gran escala en Trenque Lauquen la cual, si bien en un principio debió frenar por 40 días el trabajo de obra, hoy pareciera haber retomado el ritmo perdido y se avizoran, en el futuro, nuevas e importantes obras a construirse en distintos sectores de la planta urbana.

Entrevistado por La Opinión, el desarrollador local Ruben Bottini brindó un panorama de cómo se transitó el periodo más estricto de cuarentena, el presente del trabajo que hoy se realiza y el futuro de la actividad a nivel local.

Vuelta al trabajo

“Estuvimos parados unos 40 días. Y cuando la UOCRA nos autorizó a volver al trabajo con el protocolo a respetar el cual, entre otros aspectos, incluía trabajar con menos personal, iniciamos nuevamente los trabajos. Desde hace aproximadamente un mes volvimos a las obras y hoy estamos trabajando de 8 a 17.30. En estos últimos días la obra tomó un ritmo casi normal, esperemos continuar así”, explicó.

Respecto de si un freno en la actividad como el experimentado en el marco del aislamiento social genera un perjuicio importante desde el punto de vista económico, Bottini señaló: “Un freno de 30 días solamente no afecta demasiado en un proyecto de 30 meses. Sí se sentiría si suspenden las obras como está pasando en ciudad de Buenos Aires donde están hace dos o tres meses sin trabajar. Ahí sí se incrementan los costos y el perjuicio es mayor”.

Buen porvenir

Asimismo, Bottini indicó que prevé meses de buena actividad para lo que resta del año. “Desde el punto de vista comercial, nosotros tenemos una demanda que nos sobrepasó en este edificio de calle San Martin (al 700) el cual está todo vendido y estamos tomando reservas para el que vamos a empezar a construir en Ugarte y Alberdi. Hay un sector en la ciudad que, obviamente, tiene disponibilidad de dinero, le interesa invertirlo y busca obras de buena calidad”, comentó.

En cuanto a las características de este nuevo emprendimiento, ubicado en Ugarte y Alberdi, el entrevistado contó que “son semipisos, hay un local abajo, cuatro pisos, dos departamentos por piso y con un balcón amplio, una parrilla en cada departamento, dos dormitorios. Son unos 80 metros cubiertos, más el balcón. En la terraza va a haber una piscina con un SUM y una parrilla y cada departamento va a tener su cochera. Además, el lugar cuenta con un espacio verde enfrente”, dijo antes de agregar que “hoy se está en la programación del proyecto y la idea es, en unos 45 o 60 días, empezar con la obra siempre que las flexibilizaciones de la cuarentena continúen”.

En otro orden, adelantó que también hay proyectadas obras en Pasteur y San Martín. “Son monoambientes equipados y creemos que, a fin de año o a principios del año que viene, podremos empezar con la obra. Tenemos inversores que nos acompañan e incluso durante la cuarentena hubo muchas personas interesadas en invertir en la compra de un departamento”, explicó.

En tanto, en lo que respecta al edificio ubicado en calle San Martín al 700 el cual lleva un importante avance de obra, Bottini contó: “Estamos haciendo un piso cada quince días y, cerca de fin de año, estará toda la estructura culminada y empezaremos a cerrar las paredes”.

Por último, explicó que “hay un sector de la población vinculada fundamentalmente a la actividad agropecuaria que siempre busca invertir y por esa razón se continúan realizando este tipo de proyectos”.

Normalizando

Otro ingeniero en construcción local consultado por este medio, también brindó su opinión sobre cómo se vivieron los primeros meses de cuarentena y cuál es la situación hoy. “En un principio se frenó muy fuerte y luego se comenzó de a poco a trabajar, con un ritmo que se fue normalizando. Hoy hay un poco más de inquietud por comenzar algún trabajo, teniendo en cuenta que los costos de construcción han bajado mucho en lo que respecta a materiales y mano de obra”, dijo.

Asimismo, se coincidió en señalar que “hay nuevos proyectos, pero se está viendo de recomenzarlos, viendo inversores, si están interesados en construir con un costo más bajo. Son proyectos de obra de tres niveles, no mucho más que eso, algunos un poco menores. No tanto en altura y sí apuntando a unidades de más metros cuadrados, que sean más grandes y no tan chicas”.