“La construcción del refugio canino está casi terminada”

La construcción del refugio canino de Trenque Lauquen está prácticamente finalizada y solo restan algunos detalles menores para que el mismo se encuentre operativo. Así lo informó la titular del área de Zoonosis del Municipio, Rosario Guarrochena, quien aseguró que “solo restan algunos detalles como nivelar el piso de los caniles e instalar cámaras de seguridad para que el lugar esté controlado”.

Al mismo tiempo Guarrochena explicó que “la idea no es llenar de perros el refugio sino utilizarlo para casos específicos”, destacando que hasta el momento ningún animal recogido de la calle ha sido trasladado al lugar.

Por otra parte la funcionaria detalló que el lugar contará con una persona encargada de rehabilitar a los animales para que luego puedan ser utilizados por la Policía, Bomberos o bien sean dados en adopción.

Accionar

Según le dijo a La Opinión la titular del área de Zoonosis, “lo que tiene que ver con la construcción del refugio canino está terminado, y sólo resta acomodar algunos detalles pequeños”. “De todas maneras el refugio todavía no recibió a ningún perro”, comentó.

En este sentido la entrevistada detalló que “la idea no es llenar de perros el refugio sino utilizarlo en casos más bien puntuales. Porque desde el Municipio se apunta a la campaña de tenencia responsable”. “Ya se lanzaron los spots y se va a continuar trabajando fuertemente en este sentido”, añadió.

Potencial

Así la veterinaria reiteró que “lo que se busca no es llenar el refugio de perros, sino tener un lugar para llevar a los animales en casos específicos, por ejemplo aquellos que sean peligrosos”. Y agregó: “Tenemos una persona que se ofreció a trabajar en una especie de rehabilitación de este tipo de animales. La idea es adiestrarlos para que después puedan ser usados por la Policía, Bomberos o como perros de compañía para las personas que lo necesiten”.

Con respecto a la capacidad del refugio, Guarrochena indicó que “está preparado para tener a no más de 40 perros”. “Desde el inicio se pensó en que el número no sea muy alto porque en primer término genera muchos gastos de alimentación. Y también sabemos que los perros hacinados se empiezan a pelear, se lastiman y se enferman, y no queremos que esto suceda”, explicó.

Por otra parte la entrevistada aseguró: “No hemos llevado ningún perro al refugio. Los perros que se levantan de la calle por denuncia se llevan a Zoonosis. Se los recoge en la calle y después de 48 horas, si no aparece el dueño, se los chipea, se los castra, se los vacuna contra la rabia y se los devuelve al lugar donde fueron recogidos, o son entregados a sus dueños en el caso de que aparezcan”.

En este marco, cabe añadir que hasta ahora se han implantado unos 20 chips en perros de la ciudad.

Multas

También Guarochena explicó que “los perros de la calle no son todos sin dueño y eso no debe pasar. Por eso lo que se busca es concientizar a la gente sobre que los perros tienen que estar adentro de las casas”. Por tal motivo aquellos dueños de animales recogidos en la calle “deben pagar una multa que ronda los $8.000. Porque lo que se busca con esto es que se tome conciencia de que el animal no debe estar suelto. Y la multa quizás ayude a que la gente entienda”.