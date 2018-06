La comunidad acompañó la marcha por Verónica en el tercer aniversario del asesinato

La marcha por el crimen de Verónica Mararraveia viene realizándose todos los días 27 de da mes desde el momento del asesinato en junio del año 2015, con el tiempo la cantidad de personas que participaban fue disminuyendo, pero este miércoles se cumplieron 3 años y el acompañamiento volvió a ser numeroso.

El recorrido fue el habitual, desde el local bailable donde concurrió Verónica en su última noche la manifestación se dirigió hacia la calle América, y en silencio con velas y pancartas se trasladaron hasta el terreno del Barrio San Juan donde fue hallado el cuerpo sin vida de las joven.

“Hoy fue un día muy angustiante – expresó Alicia, tía de Verónica – han pasado tres años y todavía no podemos creer lo que sucedió, a Vero la hicieron marcharse demasiado pronto y cuesta asimilar esta realidad. Seguimos luchando por alcanzar la verdad y esa justicia que a veces parece inalcanzable”.

Esta semana la familia de Verónica se contactó a través de Jimena Aduriz, madre de Ángeles Rawson, con la Asociación Civil Madres del dolor, dialogaron con una de las fundadoras de la organización, Isabel Yaconis: “La mamá de Ángeles se portó muy bien con nosotros, no solo me contestó el mensaje cuando yo creí que no lo iba a hacer sino que me paso el teléfono de Yaconis y me pidió que la mantenga al tanto de cómo marchaba todo” contó Alicia.

La tía de Verónica mantuvo un dialogo telefónico durante aproximadamente una hora con Isabel Yaconis, quien luego de escuchar el relato de lo sucedido desde el crimen hasta el momento, aseguró a Alicia que la Asociación comenzaría a difundir el caso: “Me dijo que no conocía el hecho y que lo iban a difundir para colaborar, de todos modos en algunas semana voy a intentar reunirme personalmente con las madres del dolor, conozco muchos de los casos de las madres fundadoras de la Asociación y se del trabajo que hacen”.

Con respecto a la posibilidad de presenciar el juicio como vienen solicitando los tíos de Verónica (María, la madre, podrá hacerlo como particular damnificada, no así el resto de la familia por tratarse el acusado de un menor al momento del crimen), aun no se han iniciado los trámites y Alicia espera ansiosa por una respuesta: “No me gustaría enterarme media hora antes de que no puedo entrar al juicio, con mi hermano José queremos estar para acompañar a María en un momento tan duro”.

El juicio se desarrollará en la ciudad de Trenque Lauquen durante la semana del 13 de agosto, Alicia anunció nuevamente que la idea es realizar la marcha del 27 de julio y luego una mas como cierre, el 27 de agosto posterior al juicio, consultada sobre si se trataría de la última marcha independientemente de la sentencia que se dicte contestó: “Yo creo que si, sabemos que en algunos juicios se da a conocer la condena inmediatamente y en otros no, a nosotros nos gustaría que al terminar se conozca la sentencia, aun así creo que vamos a dar por finalizadas las marchas por Vero”.

