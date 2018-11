La Comuna trabaja en el Presupuesto 2019 mientras se analizan recursos e ingresos

La Municipalidad de Trenque Lauquen continúa por estos días trabajando en el armado del Presupuesto 2019, analizando obras y proyectos que cada área busca desarrollar para el próximo año y los recursos e ingresos disponibles con los que se cuenta para llevarlos a cabo.

En este marco, el secretario de Hacienda municipal, Pablo Silvani, explicó a La Opinión en qué instancia se encuentra la confección del próximo presupuesto y los objetivos que se buscará priorizar. “Al Presupuesto 2019 lo venimos trabajando desde el mes de agosto, se pidió una prórroga al HCD y fue otorgada hasta fines de diciembre”, señaló en sus primeras palabras antes de explicar: “El presupuesto tiene una parte de recursos que se hace a través de tasas por contribuciones y otra parte, que es la que se lleva por coparticipación provincial. Y la otra parte es la de gasto, es decir, tenemos un recurso y analizamos cómo aplicamos los gastos en las diferentes áreas. Entonces, hoy cada área está planificando las acciones a hacer durante 2019 con su correspondiente presupuesto y eso nosotros lo comparamos con los recursos que tenemos de origen municipal y origen provincial”.

Así Silvani informó que “aún no se tiene definida la coparticipación, que está dada por el presupuesto provincial, que el día lunes 5 fue presentado a la Legislatura bonaerense para que lo promulgue”. “Tenemos algunos indicios y vamos trabajando en eso”, apuntó.

Recurso limitado

El funcionario explicó que el presupuesto “ya está más o menos armado”. “Todas las áreas pasaron sus correspondientes planificaciones y todo lo que tienen que hacer, pero el recurso es limitado. Entonces, si después los gastos a aplicar son superiores a esos recursos tendremos que hacer los recortes en base a las prioridades que señale cada secretario y responsable de cada área para ajustarlo al presupuesto real”, indicó.

En cuanto a la coparticipación, el secretario de Hacienda comentó: “Estuve en La Plata haciendo gestiones junto con el contador Ezequiel Adolfo. Si bien estuvimos en el Ministerio de Economía con el fin de agilizar los trámites por el préstamo bancario que se solicitó por 30 millones de pesos, estuvimos también con funcionarios del área de Asuntos Municipales y nos adelantaron algunos datos de la coparticipación que, de todas maneras, los van a dar oficialmente en los próximos días. Según los indicios con los que contamos, rondaría un 30% o 35% superior a lo que habían enviado el año pasado, que lo cumplieron tal cual lo habían planificado ellos en la Ley de Presupuesto del año anterior”.

No obstante, el funcionario consideró pertinente ser cuidadoso y esperar a contar con los datos concretos “de cuánta plata va a entrar”. “Porque se está trabajando un presupuesto, lo cual quiere decir que se está presuponiendo lo que va a pasar. Entonces, hoy contamos con el indicio de que, por coparticipación, llegaría un 35% más que en el presupuesto anterior y si yo estimo un porcentaje superior, después esos recursos no los voy a tener y me voy a quedar sin ejecutar algunos gastos que las áreas tienen planificadas”, indicó.

Austero

Respecto de la calificación de “austero” del Presupuesto 2019 por parte del intendente municipal Fernández, Silvani expresó: “Cuando en 2017 nosotros presupuestamos el año 2018 tomamos un gasoil a $26 pesos y una pauta salarial del 15%. La realidad nos indica que la inflación fue mucho mayor, el gasoil se fue a $36 y de pauta salarial llevamos un 31,4. Entonces ser austero es sí o sí cumplir con las obligaciones primarias, que son los sueldos y los servicios básicos. Por eso no podemos inflar un presupuesto o poner recursos que no sabemos bien el origen o la posibilidad de recaudación”.