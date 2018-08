La comuna lanzará dos programas de empleo, con aportes económicos a futuros empleados y Pymes

Sin prescindir de los planes provinciales y nacionales existentes que apuntan a fomentar la generación de empleo, capacitar y a su vez brindar contención, pero haciendo foco especialmente en las pequeñas y medianas empresas que con algún acompañamiento puedan contribuir a la creación de puestos de trabajo, por un lado, y por el otro, en una franja etárea que en aquellos no es contemplada, la Secretaría de Producción, Agricultura, Ganadería, Pesca y Acción Cooperativa, a través de la oficina de Empleo, está ajustando los detalles para lanzar en poco tiempo dos programas municipales: MiPyME Entrena y MiPyME Emplea.

n MiPyME Entrena

El primero de ellos, MiPyME Entrena, consiste en brindar un incentivo económico a personas desocupadas que realicen una práctica laboral en empresas MiPyME del sector privado de nuestro distrito: de lunes a viernes, cuatro (4) horas por día, durante seis (6) meses.

Se trata de una alianza conjunta entre Municipio y empresas, en la que ambas partes se comprometen a abonarle al entrenado una suma de 6.000 pesos mensuales para capacitarlo en un oficio determinado. El 50 por ciento del monto establecido será pagado por el empleador y la otra mitad por la comuna, que además se hará cargo del costo de un seguro de accidentes personales.

De este programa podrán participar personas de 25 a 35 años desempleadas y que se encuentren registradas en la Oficina de Empleo. Es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero no con la Pensión por Discapacidad u otra otorgada por el Instituto de Previsión Social (IPS).

La empresa MiPyME que ingrese al programa tendrá un período de carencia de un año desde el comienzo del primer proyecto hasta tener la posibilidad de volver a acceder al mismo.

n MiPyME Emplea

El segundo de los programas, MiPyME Emplea, entregará un aporte económico por seis (6) meses a toda empresa MiPyME del sector privado de Trenque Lauquen que realice una contratación en relación de dependencia.

En este caso el Municipio se compromete a pagarle al beneficiario una suma de 4.000 pesos mensuales durante medio año, importe que la empresa descontará del costo que represente el empleado. A diferencia del MiPyME Entrena, en MiPyME Emplea tiene que haber relación laboral para poder acceder al beneficio. Y se rige por el convenio colectivo de trabajo de su gremio.

También este programa municipal está orientado a las personas de entre 25 y 35 años que se encuentren desempleadas y se hallen registradas en la Oficina de Empleo.

n Temas que preocupan

“La creación de empleo, el apoyo a la pequeña y mediana empresa y la contención social en una situación difícil como la que se está viviendo, y que esperamos sea coyuntural ya que entendemos que el Gobierno está trabajando para superarla, son algunos de los temas del área que tengo a cargo que más preocupan y ocupan a Miguel (Fernández, el intendente) en busca de soluciones”, explica a manera de introducción Clarisa Fabris, secretaria de Producción, Agricultura, Ganadería, Pesca y Acción Cooperativa.

La funcionaria precisa que los dos programas que se implementarán próximamente fueron pensados “para la población que va de los 25 a 35 años porque es la franja que representa el 43 por ciento de los registrados en nuestra oficina de Empleo y para la que hoy no hay programas provinciales o nacionales”.

La Oficina de Empleo viene dando un servicio gratuito de intermediación laboral a público en general y a empresas que necesiten cubrir puestos de trabajo efectivos, y trabaja con una base de datos de casi 7.000 personas que no sólo son de nuestro distrito sino también de ciudades y localidades de la región –Pehuajó y América, por citar un par-. Y entre los inscriptos existe una amplia variedad de perfiles, desde calificación básica hasta doctorados.

n Ofertas de trabajo

Las mayores ofertas de trabajo se dan en los rubros de limpieza, rural y administrativo. Y los requerimientos tienen su origen desde casas de familia hasta grandes empresas, aunque son las PyMEs –industria, comercio, servicio- las que hacen más uso de la herramienta útil que constituye la oficina de Empleo.

En forma paralela y simultánea, la oficina, señala su titular y coordinadora, Mercedes Carluccio, propone una serie de programas de empleo subsidiados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para toda empresa interesada en sumarse a capacitar aprendices en puestos específicos de trabajo, con la posibilidad de incorporarlos luego como personal efectivo.

Existen en esos programas una serie de incentivos económicos que permiten y facilitan a las empresas ocupar el rol de “entrenadores” y a los aprendices adquirir aptitudes específicas de oficios y de comportamiento esencial para el sostenimiento de cualquier tarea laboral.

“El objetivo de la oficina de Empleo es intervenir en la vida de las personas para contribuir a mejorar su situación de empleabilidad y para eso necesitamos contar con aquellas empresas que tengan la visión de que el camino para lograr la mejora continua en sus puestos de trabajo es la capacitación y el compromiso constante”, dice Carluccio.

n En 66 empresas

En el primer semestre de este año, en ese área municipal recibieron la solicitud de servicio de intermediación de 101 empresas, aunque terminaron siendo 85 las que completaron el proceso. Y de ese total, 66 seleccionaron a una persona registrada en la Oficina, lo que significa un porcentaje muy alto de efectividad, casi 80 por ciento. Las otras 19 resolvieron su búsqueda de otro modo o la cerraron por diferentes motivos.

En el lapso de enero a junio inclusive 442 personas se acercaron a la oficina de Empleo para incorporarse y 360 regresaron para actualizar los datos de su historia laboral.

Otros datos relevados dan cuenta de que 105 vecinos se adhirieron al Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, proveniente de Nación, dirigido a personas de entre 18 y 24 años que no completaron sus estudios primarios y/o secundarios y se encontraban desempleados.

“La finalidad de este plan es generar oportunidades de inclusión social y laboral para jóvenes a través de su participación en actividades que les permitan construir el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar estudios formales obligatorios, realizar experiencias de formación y/o de entrenamiento para el trabajo, iniciar una actividad productiva de manera independiente o insertarse en un empleo”, explica Carluccio.

El programa incluye una serie de prestaciones -entre capacitaciones y prácticas laborales- que activan un acompañamiento económico por cada prestación que el joven realice. Solo una capacitación es obligatoria para poder permanecer en el programa: Curso de Introducción al Trabajo (CIT), que tiene una duración de tres (3) meses y prevé ayudar a los jóvenes en la actualización, revisión o construcción de su proyecto formativo ocupacional.

n Dos CIT

En Trenque Lauquen ya se desarrollaron dos CIT y pronto se abrirá la convocatoria para un tercero. Y es una suerte de “trampolín” hacia otros cursos más específicos para cada perfil, en función de lo que hayan proyectado en el primer curso.

El Entrenamiento para el Trabajo es otra de las prestaciones que abarca el Programa Jóvenes y que procura capacitar aprendices en puestos de trabajo. También pueden acceder quienes estén registrados en el programa Promover la Igualdad de Oportunidades, destinado a personas con algún tipo de discapacidad certificada.

De los 105 jóvenes inscriptos en el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, 60 fueron derivados a Capacitación.

“Es fundamental entender que el objeto último de todos los programas de empleo del Ministerio (de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) es mejorar la empleabilidad de las personas, y por eso acompaña también a las empresas que se sumen, con un subsidio PIL”, agrega la titular de la oficina de Empleo.

El PIL, Programa de Inserción Laboral que en la primera parte del año tuvo dos (2) beneficiarios, es un subsidio de 4.200 pesos mensuales que se otorga por seis (6) meses, mientras en el PIL Empalme, con tres (3) favorecidos, es un subsidio de 4.000 pesos mensuales pero a percibirse durante 24 meses.

En ambos casos el beneficiario –empleado- recibe el subsidio de manera directa en su caja de ahorro, y el empleador lo descuenta del monto a liquidarle por mes, dejándolo asentado en el recibo de sueldo.

Cabe aclarar que la adhesión al Programa Jóvenes no implica absolutamente nada en términos económicos hasta que no se vincule al beneficiario con una prestación. Y como existen tantos perfiles dentro del programa y no a todos les atraen las mismas prestaciones, son derivados a medida que se interesen por las ofertas en curso.

Hasta ahora, en la primera mitad de 2018, Nación invirtió aquí 733.800 pesos: 108.150 pesos en derivados a Capacitación; 494.150 pesos en Entrenamientos; 19.600 pesos en PIL; 40.000 pesos en PIL Empalme y 71.900 pesos en dos (2) docentes contratados para el Programa de Empleo.