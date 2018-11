La Comuna compacta unos 350 vehículos

Ayer en las primeras horas de la tarde comenzó en el predio municipal de Pacheco 50 el trabajo de compactación de alrededor de 350 vehículos (entre autos y motos) que se encontraban secuestrados.

Así lo informó el director de Seguridad Ciudadana, Martín Serantes, quien brindó detalles del trabajo realizado que, se estima, culminará el día viernes. “Hoy (por ayer) llegó la compactadora, es una empresa privada tercerizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que son los que en realidad llevan adelante todo este tipo de procesos. Por el cúmulo de vehículos se calcula que el trabajo va a llevar entre tres a cinco días”, dijo, antes de agregar que “todavía no se puede determinar el peso total de la chatarra”, aclarando que “cada vez que se carga un camión lo pesan ellos y se pesa también en la balanza municipal para tener un certificado de corroboración de ese peso”.

También se explicó sobre la chatarra que “la empresa se ocupa de venderla y el producido se va a destinar este año a ANIN”. “Tenemos obligación por el convenio que firmamos con el Ministerio que ese dinero tiene que ser destinado a una organización de bien público. El año pasado fue Lipolcc y este año será ANIN”, anunció Serantes.

85 autos y 260 motos

Consultado sobre cuál es la cantidad de vehículos que se compactarán en estos días, el funcionario comentó: “Teneos alrededor de 85 autos y 260 motos aproximadamente, esto es lo que se lleva secuestrado desde diciembre de 2016 a diciembre de 2017 en lo que es municipal. Y después tenemos una gran cantidad de vehículos judicializados, secuestrados a disposición de la Justicia, que el año pasado en el proceso no pudimos incluirlos pero por suerte este año sí. Eso se hace más que nada para lograr que se limpie la calle Roca, también por la rotonda de las rutas 33 y 5, de ahí hemos sacado casi el 80 por ciento de los vehículos que están secuestrados y los que ven hoy es más nuevo. Así que esto es parte también de mantener la limpieza de los espacios, no sólo el espacio de secuestro de autos del Municipio, sino también comisarías y destacamentos como el de Beruti”.

Asimismo, Serantes comentó que aún “habrá otros diez autos y 400 motos que todavía no están en condiciones de compactarse”. “Lo que ocurre es que todo esto también lleva un proceso que tiene que llevar seis meses de secuestro, tiene que informarse a la sociedad cómo se hace a través de un edicto por 30 días, por eso llegamos a diciembre del 2017 y todavía no incluimos ningún vehículo de este año todavía”, indicó.

Por último, el director de Seguridad Ciudadana señaló que “lo diferente del proceso de este año del año anterior es que este año durante los 30 días en que estuvo publicado el edicto vino mucha gente a retirar vehículos, a terminar las transferencias y retirarlos, con lo cual evidentemente a partir de lo que hablábamos el año pasado sobre que este es un proceso que tenemos que hacer todos los años también se está generando la conducta de transferir los vehículos. Y que la gente que tiene un vehículo que lamentablemente fue secuestrado en la vía pública o porque no tenía transferencia lo haga lo antes posible para estar en regla y no se llegue a este punto de compactar”.