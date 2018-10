La Comuna aplicará una corrección en la Tasa de Recolección Diferenciada

Un encuentro entre socios y la comisión directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen tuvo lugar días atrás con el fin de analizar y peticionar a las autoridades municipales posibles soluciones ante una suba de la Tasa de Recolección Diferenciada para los comercios. Y tras esto, y también luego de haber mantenido contacto con comerciantes y dirigentes, la secretaria de Producción, Clarisa Fabris, anunció que, junto al área de Higiene, se realizó una revisión, y que a partir de la próxima emisión de los recibos correspondientes se verá efectivizada una serie de correcciones.

El mes pasado comerciantes recibieron recibos de la Tasa de Recolección Diferenciada con notorios incrementos a partir de que comenzó a aplicarse la actualización de valores correspondiente tras la aprobación de la última Ordenanza Fiscal, y por eso es que se generó inquietud. Así, desde la Cámara incluso se apuntó que los comerciantes locales aseguran que en algunas boletas el incremento supera el 1000%. A la vez que en la página web de la institución se exhibió como ejemplo la imagen de un recibo correspondiente al servicio entre el 20 de abril y el 20 de mayo con un saldo de $200, junto con otro correspondiente a septiembre cuyo saldo es de $5.500.

Desde el sector comercial aseguraron que ante la difícil situación que atraviesan, “con reiteradas subas de servicios, impuestos y tasas, es muy difícil afrontar los costos”. Además, sostienen que “son momentos en los que necesitan ayuda y gestos que colaboren para no seguir incrementando la difícil situación”.

“No ayuda”

El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Pedro Carnichich, informó: “Estamos en diálogo con la Municipalidad para una pronta solución a esta situación. Creemos que aumentar tasas en este momento no ayuda. Necesitamos que no se incrementen más los costos en Trenque Lauquen”.

Por otra parte, el presidente de la Cámara, Ignacio Concepción, pidió a las autoridades que reflexionen. “Necesitamos entender a los comerciantes, que requieren que no se incrementen más impuestos y tasas, por el contrario, necesitan que nos encaminemos en la disminución de los mismos, ya que el comercio y la industria son grandes generadores de empleo y necesitamos su reactivación”, sostuvo. Mientras que sobre la difícil situación y ante el masivo reclamo de los comerciantes locales, el titular de la entidad sostuvo que se mantuvo una reunión con la secretaria de Producción, Clarisa Fabris.

Corrección

Y justamente Fabris le apuntó a La Opinión que “en este tema el Municipio viene trabajando desde hace días con los comerciantes que usan el servicio”. “Nos juntamos con la gente de Higiene Urbana, que es la que hace el análisis de los volúmenes y las frecuencias, así como contempla la ubicación de cada comercio y el tipo de residuos de cada uno para hacer la recolección. Hicimos un análisis por si quedaba alguno fuera del rango correspondiente, hablamos con ellos y para la emisión de la nueva tasa ya quedaron algunos errores administrativos y de sistema ajustados”, destacó.

La funcionaria explicó que “la realidad es que la tasa existe desde hace mucho, pero estaba desactualizada de acuerdo a los servicios que se fueron agregando y lo que se presta actualmente, ya que requiere una tarea de grandes volúmenes y muchos empleados”.

Luego, tras explicar que el de la Tasa Diferenciada es un universo de unos 50 comercios en Trenque Lauquen, la secretaria de Producción indicó que a partir de la revisión se encontraron en los cálculos de cobro algunos problemas administrativos y de categorización de comercios. “Había comercios que tenían dos sucursales bajo un mismo CUIT; se revisaron las frecuencias, porque no es un servicio uniforme, hay una frecuencia para, por ejemplo, La Anónima, y otras para otros supermercados, así como para los restaurantes, los bares y las confiterías, que funcionan de noche; también se vieron las cargas, porque cada comercio tiene un volumen, una dimensión, un tipo de residuo; no es lo mismo una industria que un restaurante u otro comercio. Intermediamos entre Higiene y los comerciantes, luego charlamos con ellos y entendieron. De todas formas les pedí que revisaran a futuro a ver si está todo como corresponde, y que cualquier cosa se comuniquen”, puntualizó.

Por último, Fabris destacó que en el Municipio “se entiende la situación de todo el mundo”, y volvió a remarcarle a los comerciantes que no duden en comunicarse con la Comuna ante cualquier inquietud.