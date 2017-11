La comuna acompaña a productores periurbanos

En el marco del cumplimiento de la Ordenanza 3965/13 que regula el uso de agroquímicos en el partido de Trenque Lauquen, el Municipio acompaña a los productores que se encuentran ubicados en la zona de exclusión, con recursos para que esos productores transiten hacia la producción agroecológica, con las herramientas y el acompañamiento necesarios.

En este marco, Cristian Crespo, asesor técnico del grupo de productores periurbanos, informó sobre el proceso de creación de este grupo de trabajo que él coordina con recursos del Municipio de Trenque Lauquen, sus objetivos, y la dinámica que se estableció de cara a la transición agroecológica de los productores del grupo.

Esta tarea se inició el año pasado y se fueron realizando reuniones mensuales hasta que se conformó un grupo estable a partir de julio de 2017. Crespo detalló que “se trata de un grupo de 8 productores, de los cuales 7 son de la zona de exclusión, y uno por fuera de ella, que quiso adherir a esta propuesta. Se vivió un proceso donde algunos productores encararon esta posibilidad con firmeza, siendo muy permeables a las sugerencias y otros que se van animando despacio”.

Crespo señaló que “el trabajo consta de que los productores puedan pensarse como productores de alimentos con determinadas características, no ya de commodities. Además se realiza una reunión y una recorrida mensual de los campos, luego de la cual se entrega un informe”.

Este trabajo abarca a unas 550 hectáreas que están en transición hacia la agroecología. El trabajo conjunto de los productores, el Municipio a través de las Secretarías de Ambiente y Producción e INTA, apuesta a esta iniciativa que conlleva no sólo un cambio en las prácticas agropecuarias propiamente dichas, sino fundamentalmente “un cambio en la concepción de la producción”, vinculada a la salud, al medio local y regional, etc.

Durante la última semana de octubre se realizaron las visitas técnicas a los productores que forman parte del grupo de productores periurbanos de Trenque Lauquen en transición a la agroecología.

En esta recorrida, Crespo planteó que “se pudo evaluar la marcha de los cultivos de invierno, como trigo y cebada, observando su evolución de acuerdo a las fechas de siembra, densidades utilizadas, secuencia de labores previas y competencia frente a especies adventicias. Se discutió la utilización de productos biológicos o minerales para reforzar la resistencia de los cultivos a enfermedades como las royas.

También se observaron cultivos de vicia (una leguminosa de invierno), la cual es utilizada con múltiples propósitos: recuperación de suelos degradados, mejoramiento de dietas de animales en pastoreo y sombreo de gramón en primavera. La plasticidad de este cultivo ha permitido diversas opciones para los productores que incluyen el pastoreo directo, la confección de reservas o el rolado para su posterior siembra directa de cultivos de verano.

En sistemas agroecológicos, el aporte animal es fundamental, por eso se avanzó en la discusión y el diseño participativo de sistemas de pastoreo racional de ovinos y bovinos. En paralelo, se charla sobre la integración de estos sistemas a producciones de frutales, hortalizas “gourmet” o plantas aromáticas.

Junto al rediseño de algunas situaciones se observa la necesidad de reforestar con especies de árboles con múltiples propósitos: sombra, reparo y leña”.

El informe continúa “entre las principales dificultades encontradas está la disponibilidad de maquinaria (en este caso en particular, para hacer reservas forrajeras) y algunas situaciones relacionadas a la identificación de factores físicos de los suelos que generan limitantes en la productividad de algunos cultivos.

En la reunión grupal, que ya cuenta con fecha fija mensual, se realiza un informe de avances y dudas individuales y se establece una temática que deba ser abordada en forma colectiva. En la última reunión se realizó la evaluación del encuentro mantenido con el intendente municipal Miguel Fernández y la secretaria de Producción, Clarisa Fabris el viernes 13 de octubre; además se debatieron cuestiones relacionadas al monitoreo de las decisiones agronómicas tomadas y acciones para fortalecer la capacitación y funcionamiento general del grupo”.