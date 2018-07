La colocación de chips se iniciará cuando el refugio para perros esté culminado

La Municipalidad continúa trabajando para culminar el refugio para perros en Trenque Lauquen con el cual se busca comenzar a tener un mayor control sobre la comunidad canina local y así mitigar, de manera gradual, la problemática que actualmente se vive en la ciudad y que preocupa a muchos vecinos a partir de un escenario de superpoblación en la vía pública.

En ese marco la doctora veterinaria y titular del Centro de Zoonosis, Rosario Guarrochena, explicó a este medio que el trabajo sobre la colocación de chips para identificar a los perros de Trenque Lauquen se iniciará cuando el refugio, hoy en plena etapa de construcción, ya esté en funcionamiento. A partir de allí comenzarán a analizarse los primeros resultados de este proyecto. “Los chips se van a empezar a colocar cuando esté el refugio terminado y habilitado porque la idea es empezar a recoger los animales de la calle, tenerlos 48 horas antes de castrarlos y el que sea reclamado o dado en adopción saldrá del refugio ya con el chip aplicado. Habrá una base de datos en la cual vamos a ingresar cada chip, que es único, ya que tiene un código de barras particular conformado por una serie de números, y que identificará al animal y, además, tendrá los datos de su dueño, de su domicilio, teléfono, etc.”, dijo la entrevistada al tiempo que agregó que, para lograr este objetivo “ya se cuenta con una cantidad de chips comprados para comenzar a trabajar”, a la vez que comentó: “Lo que vamos a hacer es como una prueba porque la verdad no se hizo nunca en Trenque Lauquen y no tenemos otras experiencias en el país tampoco, así que, cuando el refugio esté habilitado, empezaremos a probar de a poco para ver cómo funciona”.

En ese marco, la funcionaria puntualizó: “Cuando ya contemos con el refugio nosotros vamos a poder recoger perros de la calle luego de que se haga la denuncia pertinente, se trasladará al albergue, se esperará 48 horas, se van a castrar y se devolverá a la calle si no es peligroso, si no quedará en el refugio. Si tiene dueño se cobrará una multa y se le entregará ‘chipeado’. La segunda vez que se recoja de la calle va a ser el doble de multa”.

Refugio

En este sentido, la profesional explicó que el refugio avanza en su construcción. Y comentó que hoy “ya está terminado el alambrado perimetral, y faltan los caniles para que los perros puedan esconderse allí si llueve o cubrirse del sol”. “Vamos a ponerle media sombra para que no vean para afuera porque, si el perro ve movimiento afuera, comienza a ladrar y a ponerse inquieto”, explicó.

Cabe recordar que, desde principios de 2018, el Centro de Zoonosis junto con la Dirección de Seguridad Ciudadana municipal se encuentra trabajando fuertemente con el fin de disminuir la problemática por los perros callejeros que existen en Trenque Lauquen. Por esa razón, ambas dependencias municipales actúan ante cada denuncia sobre perros que viven en la calle y son agresivos con muchos vecinos. Y si bien en muchos casos es muy difícil identificar al dueño del animal, ya son varias las multas labradas.

En tanto, como viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, desde Zoonosis se apunta a crear conciencia sobre la tenencia responsable.