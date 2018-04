“La Cobrita” Aguirre y un pesaje demasiado pesado que suspendió la pelea

El viernes pasado a última hora de la tarde en Villa Mercedes, San Luis, se realizó el pesaje oficial para el combate que se iba a desarrollar anoche entre la trenquelauquense Laura “La Joya” Griffa y la cordobesa, Natalia “La Cobrita” Aguirre, a seis asaltos en la categoría Pluma, hasta 57 kilos.

La Opinión había dialogado con Griffa previo a su viaje y sostuvo que llegaba muy bien al pesaje, además de sentir cierto respeto hacia su rival, una contendiente de peso, difícil y con varios triunfos en su haber.

Lo que ocurrió en la tarde del viernes dejó un sabor amargo en la trenquelauquense, ya que a nivel profesional, estas cosas no deberían de suceder. Lo que ocurrió es que Aguirre no dio con el pesaje. Vale recordar que esta categoría, la Pluma, es la categoría de Aguirre y no la de Griffa, habituada a la Súper Gallo. Aguirre no solo estuvo por arriba del peso indicado, los 57 kilos (57,150 pactado), sino muy por arriba, ya que acusó en la balanza 59,500 kilos, y tras esto la pelea fue suspendida.

“En lo personal siento mucha bronca por lo sucedido. Por la falta de responsabilidad de mi rival y su equipo. Lamento todo esto y pido disculpa a todos lo que estaban pendiente a mí pelea, pero lamentablemente la pelea quedó suspendida. Seguiré entrenando y esperando otra chance.

Nosotros dimos muy bien el pesaje pero por el otro lado vinieron mal. Vivimos entrenando, gastando tiempo y dinero, perdiendo cosas importantes y estas cosas no pueden pasar” se lamentó Griffa que esperaba con ansias este combate.