La causa por “aportantes truchos” tiene casos en Salliqueló y Tres Lomas

La Justicia investiga irregularidades en la declaración de aportes privados de campaña, el Fiscal Federal Carlos Stornelli solicitó que se abra la investigación penal a partir de la denuncia presentada por la agrupación La Alameda, por los supuestos aportantes truchos de la campaña de Cambiemos.

La agrupación denunciante publicó en su página web una lista donde las personas pueden corroborar con su nombre, apellido y numero de documento si figuran como aportantes de campaña.

Varios dirigentes políticos de Tres Lomas y Salliqueló, al igual que de diferentes localidades de la Provincia de Buenos Aires, figuran en esta lista y consultados varios de ellos por Veradia.com negaron haber realizado algún tipo de aporte.

Hace algunos días la Gobernadora María Eugenia Vidal visitó la ciudad de General Villegas y ante la pregunta de los medios locales sobre la denuncia contestó: “Después de cada elección los partidos tienen que hacer la rendición de fondos de la campaña que transcurrió, nosotros lo hicimos, nos presentamos en la justicia y no hay nada que ocultar, ante estas denuncias sobre algunos aportantes hicimos dos cosas, primero pedir una auditoria sobre la rendición de fondos dentro del propio Frente Electoral y en segundo lugar nos presentamos a la justicia”.

La Gobernadora Vidal afirmó que se trata de una denuncia realizada por el kirchnerismo: “Pero no importa de quién venga la denuncia porque nos presentaremos y presentaremos todos los papeles”.

Por último se refirió a la regulación de este tipo de aportes: “La ley de financiamiento de partidos políticos tiene lagunas y deficiencias, por eso creemos que lo mejor es que haya una nueva ley que contemple que los aportes sean bancarizados, así no queda ninguna duda sobre quién aportó y quién no para que las cuentas sean claras”.

Fuente Veradia.com