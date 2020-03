La Cámara le reclamó a la Comuna medidas urgentes para el comercio local

Este es el texto dirigido a la Municipalidad: “Nos dirigimos a usted a fin de comunicarle la situación actual del comercio, la industria y los servicios de varios de los rubros afectados por cierre a causa de la pandemia Covid-19 y pedirle que nos acompañe en una serie de reclamos a nivel provincial y nacional. También, solicitarle nos reciba para esgrimir las dificultades presentes.

El sector comercial, industrial y de servicios genera más del 60 % de los puestos de trabajo en la ciudad, y está a punto de colapsar. En esta nota, exponemos sólo algunos ejemplos que ayudan a graficar la grave situación por la que nos toca transitar, ampliando los ya mencionados en nota enviada el 20 de Marzo de 2020 en la cual le solicitamos medidas para el sector desde el ámbito local; así como le solicitamos nos reciban junto a la subsecretaria de producción para poder realizar un análisis pormenorizado de las actividades a fin de rever si alguna de ellas podrían avanzar con trabajos sin entrar en contacto con los clientes/ciudadanos.

Compartimos las posiciones de cuidar la vida y el sistema sanitario, pero el transcurso y desarrollo de nuestras vidas, de nuestra familia y de nuestros trabajadores necesita urgente medidas que nos ayuden a subsistir.

Solicitamos medidas urgentes para el comercio, la Industria, los servicios, los monotributistas y los responsables inscriptos.

Dentro de la rama comercial encontramos rubros en los cuales va a ser imposible afrontar pago de tarifas de luz y gas, tasas municipales, alquileres, impuestos provinciales y nacionales y pago de salarios. Ítems que se repiten en todos los rubros.

Encontramos rubros como la venta de ropa y venta de zapatos, en donde hay una campaña de mercadería ya comprada, sin poder vender, teniendo que enfrentar el pago de cheques en los próximos días y meses. Tiene un periodo de vida de máximo 15 días más sin abrir.

El sector librería con un stock de entregas pre vendidas. Comercios de venta de artículos de bazar, librería sin poder vender, comercios de venta de electrodomésticos cerrados con supermercados aprovechando la situación para realizar ventas que competen a estos rubros. Acción que repudiamos y pedimos se corrija.

El sector gastronómico está con serios daños ocasionados por el cierre parcial, en el cual los restaurant no pueden soportar sin venta de mesas, con una ya importante pérdida de la masa laboral.

Dentro del sector de la construcción, encontramos profesionales teniendo que soportar pago de trabajadores sin poder efectuar tareas, cuestión difícil de mantener más de una semana. El sector está paralizado, sin ingresos y sin poder pagar salarios. Los corralones deben enfrentar el costo mensual habitual, sin tener ingresos y con mercadería que puede echarse a perder. Situación que se da en muchos otros rubros.

La industria enfrenta momentos críticos, con una cadena de pagos a punto de colapsar y un costo estructural difícil de mantener un mes más: metalúrgicas, carpinterías, herrerías completamente cerradas.

El sector de servicios (profesionales y no profesionales) también se encuentra paralizado, sin poder prestar sus conocimientos, debido al pedido de no circulación.

El no cumplimiento de compromisos bancarios, hace que no podamos acceder a créditos blandos. Venimos de años muy dificultosos que no nos dan margen.

Por ello reiteramos y solicitamos nos acompañe en los pedidos provinciales y nacionales, como así también en los locales.

1. Suspensión del cobro de las tasas municipales hasta 90 días después del fin de la cuarentena para las industrias, los comercios y servicios afectados por el Covid-19.

2. Suspensión del Alumbrado Público para todos los comercios afectados por cierre debido a Covid -19.

3. Solicitamos conformar un “Comité de Crisis de Profesionales” para la asistencia y asesoramiento del comercio, la industria, los servicio, los monotributistas y responsable inscriptos. Solicitamos que se incluya a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, al Consejo de Ciencias Económicas, al Colegio de Abogados, áreas municipales, entre otras instituciones que puedan colaborar.

4. Reducción del 50% de los sueldos de funcionarios (directores y secretarios) y concejales hasta 60 días posteriores al fin de la cuarentena, afectando dichos recursos a la contención de dicha pandemia.

5. Gestione el NO corte del servicio de luz hasta 120 días posteriores al fin de la cuarentena, refinanciando a un año posterior al fin de la cuarentena el pago de dichas facturas.

6. Acompañe y solicite a quien compete el acceso a créditos a tasa 0 para pago de salarios, compra de mercadería y descubiertos bancarios, con periodo de gracia de 60 días posteriores el fin de la cuarentena.

7. El NO corte del servicio de gas hasta 120 días posteriores al fin de la cuarentena, refinanciando a un año posterior al el fin de la cuarentena el pago de dichas facturas.

8. La suspensión de los impuestos nacionales y provinciales a los rubros afectados hasta el fin de la cuarentena, y solicitar nuevas financiaciones para las deudas ya contraídas.

9. Generar crédito en descubierto automático para clientes bancarios equivalente a la masa laboral de cada rubro. Otorgado a través del sistema bancario pero directamente desde el BCRA.