La Cámara de Comercio trabaja en alternativas que incentiven el consumo en Trenque Lauquen

Ya no es noticia que la situación económica por la que atraviesa el país ha afectado de manera negativa a varios rubros del comercio local cuya rentabilidad ha caído considerablemente durante 2018.

Por esa razón, desde la Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen se ha comenzado a trabajar en la búsqueda de alternativas que puedan ayudar a los comercios y Pymes locales a sostener su producción y mantener sus ventas. Al mismo tiempo, se trabaja en estrategias que incentiven a la comunidad a comprar en negocios de Trenque Lauquen.

En ese marco, integrantes de la Comisión Directiva de esta entidad mantuvieron durante el mes de septiembre distintas reuniones con entidades bancarias para analizar la situación económica actual, y con el fin de buscar acuerdos crediticios que beneficien a sus asociados.

Participantes

Entre las instituciones participantes estuvieron Banco Provincia, Banco de La Pampa y Banco Patagonia. También se realizó una reunión general incorporando los bancos Macro, Francés y Credicoop para comenzar a coordinar actividades direccionadas a descuentos promocionales durante fines de semana y fechas festivas. El objetivo de este proyecto es dinamizar la actividad comercial e intentar potenciar las ventas.

De las mesas de diálogo participaron: el Gerente del Banco Patagonia, José Luis Elena; el Gerente del Banco Provincia, Javier Mazzeo; Silvia Manso por el Banco Macro; Raquel Rivera, representante del Banco Francés; Walter Cañas por el Banco Credicoop y Leandro Santillán por el Banco de La Pampa.

Balance y expectativas

El presidente de la Cámara de Comercio de Trenque Lauquen, Ignacio Concepción, explicó a La Opinión el balance que dejaron estas reuniones: “Mantuvimos dos tipos de reuniones. La primera de ellas fue con cada banco en particular en la cual se trató de buscar qué tipo de beneficio se puede conseguir para el asociado, ya sea una bonificación de cuenta, las alternativas crediticias y también se realizó un análisis general conjunto sobre la situación actual del país”. “Luego concretamos una reunión en general con todos los bancos enfocada a la actividad que esperamos concretar para el 21 y 22 de diciembre antes de Navidad, una experiencia similar a la que se hizo el año pasado con la Navidad a Cielo Abierto en la que los comercios abren hasta la medianoche, que algunas cuadras de la calle Villegas se transformen en peatonal pero, en esta oportunidad, también buscamos que los Bancos puedan direccionar promociones y sorteos para esos dos días en particular con el fin de lograr una dinamización de la economía para que los comercios puedan vender”, dijo.

En este punto, Concepción señaló que el objetivo es que, para esta nueva experiencia, “se adhieran todos los comercios de la ciudad, no necesariamente aquellos ubicados en el centro. Claro que las actividades se van a realizar en el centro porque allí es donde estará el mayor movimiento. La idea es direccionar todas las estrategias para estos dos días en un mismo objetivo porque la realidad es que tenemos que desarrollar estrategias para que la gente tenga el incentivo de comprar en un comercio local”.

Siguiendo el citado fin, el dirigente expresó que se continuará trabajando en este objetivo durante las próximas semanas en las que se concretarán nuevas reuniones con representantes de las entidades bancarias locales. “Ahora cada Banco se comunicará con su casa matriz para ver de qué manera puede colaborar y luego se empezará a trabajar para coordinar acciones en conjunto”, señaló.

Situación difícil

Por último, y consultado sobre cuál es el panorama que hoy se percibe desde el punto de vista comercial en Trenque Lauquen, el entrevistado comentó que “se está atravesando una situación difícil que es general en todos los rubros pero aquellos que más se ven afectados son los de indumentaria y zapatería”, dijo y, respecto de la visión expresada por los representantes de los Bancos en las reuniones mantenidas durante el mes pasado, afirmó que “por ahora coinciden en que la situación es compleja, pero señalan que el sistema bancario no está complicado, al contrario, está fuerte. Eso nos expresaron. Y si bien hay algunos atrasos en lo que respecta a la cadena de pagos en algunos rubros en particular, todavía no se ha dado a gran escala. El sistema bancario está estable, pero hoy no hay acceso a un crédito con las tasas al valor que están. La realidad es que para las pymes que en algún momento quieren empezar a crecer las tasas son inviables. Y es muy difícil acceder al crédito”.