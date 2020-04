La CADA brindó un informe para la reinserción deportiva

Germán Lauro pasa la cuarentena “encerrado en Trenque Lauquen, trabajando del otro lado del mostrador, se podría decir”. El finalista olímpico en lanzamiento de bala en Londres 2012 –fue sexto- anunció su retiro a comienzos de año, tras 22 años de carrera. Y ahora trata “de dar una mano, intentando generar cosas buenas para que el deporte crezca”, le contó a la Agencia DIB el flamante mánager de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).

Sin embargo, no parece ser el momento propicio para volar muy alto. “Hoy la verdad que estamos complicados”, comienza el relato Lauro, aunque explica que desde la entidad que nuclea al atletismo argentino, “dentro de lo posible”, se están generando reuniones y charlas de capacitación. “A pesar de todo, se está bastante activo”, destaca.

En ese marco, cabe apuntar que la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) observando las diversas medidas tomadas por los gobiernos, nacional, provinciales y municipales y sujetas a ellas en cada jurisdicción para el retorno a las actividades de entrenamiento público, ha dispuesto hacer conocer algunas recomendaciones. Teniendo en cuenta así mismo las indicaciones de tipo medico individual de cada uno, se mencionan algunos aspectos como uso de barbijo, para protegernos de alguna cercanía, y para proteger al resto si somos portadores sanos. Aislamiento social (mantener distancia de referencia 1-2m). Actividad preferentemente al aire libre. En caso de ser un lugar cerrado, gimnasio, pocas personas en su interior y dependiendo del espacio (3-4 personas en un ambiente de 10m cuadrados). Atender la situación que cualquier implemento del gimnasio puede estar contaminado (barras, discos, bandas…) y que si las tocamos y luego nos tocamos la cara (boca, ojos) nos estaremos contaminando y/o infectando.

Posibilidades

Deberíamos poder identificar a los atletas que pudieron hacer algún tipo de actividad durante este tiempo y aquellos que no tuvieron esa posibilidad, sabiendo eso las alternativas serían diferentes en ambos casos. A esto se debe aclarar que más allá de la posibilidad de contar con algún material o espacio físico especifico o no, todos podrían aprovechar en esta cuarentena a trabajar la flexibilidad, ya que no necesita ni un espacio específico ni material alguno. También todos los trabajos de core son apropiados en estos días.

Se marca la importancia de enfocarse en restaurar funciones (correcta movilidad de ejercicios básicos. Mucho tiempo sentados frente al televisor o haciendo trabajos). Desarrollar progresivos trabajos de zona media. Reanudar trabajos de resistencia de base, con protocolos diversos, buscando los más generales aprovechando en mayor medida la suspensión de la mayoría de las competencias importantes. Trabajar fuerza básica, si no contamos con gimnasios habilitados puede ser una buena opción el trabajo con el propio peso, saltos etc. Todos los trabajos gimnásticos son buenos para este fin, incluso podríamos darle más relevancia al trabajo excéntrico o isométrico.

Toda esta sugerencia va depender en mayor medida del nivel y la edad de los deportistas. Pudiendo avanzar más rápido según su capacidad.

Consecuencias

Debido a la situación que estamos viviendo circunstancialmente se ven alterados todos nuestros hábitos y costumbres (Alimentación, Actividad física, Descanso-sueño, Relaciones Sociales-Familiares, Relaciones con el Medio ambiente) en forma brusca y aguda, a lo cual nos podemos “acomodar/aclimatar” de acuerdo a nuestra capacidad Psico-emocional, y de organización por los primeros 5 a 7 días. Luego comienza un proceso de Adaptación General a la nueva forma de vida ya con cambios Fisiológicos que se verán reflejados en las Capacidades Psicofísicas en el siguiente orden: Pérdida de Capacidades Máximas con Neuromotoras (Velocidad max, Fuerza Max, Potencia); Pérdida de Potencia Anaeróbica y Tolerancia Láctica; Pérdida de Potencia Aeróbica; Pérdida de capacidad y Resistencia Aeróbica; y Pérdida de Fuerza Máxima Dinámica e Isométrica.