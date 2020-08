La bicicleta, esa fiel compañera de vida que tiene Gabriela Dupuy

Ella se denomina como ciclista, pero a la vez dice no ser competitiva, aunque arriba de las dos ruedas va siempre muy rápido. Desde que entró en el mundo de las competencias, Gabriela Dupuy se fue abriendo camino entre las damas de la ciudad. De niña sus padres le compraron una bicicleta para que vaya a la escuela rural “porque no me dejaban usar el caballo debido a que andaba muy rápido”.

Luego pasó a ser una adolescente en bicicleta: “Me venía a la ciudad a los cumpleaños de 15 en la bici” para dar después el salto a ser “una madre que llevaba a sus hijos a la escuela en la bici” hasta que llegó el momento de tener “un tiempo para una misma” y fue allí que encontró el grupo Nos Gusta Pedalear. Se sumó a ellos y “ese tiempo para una misma” se convirtió en forma de vida, en recorrer cada camino rural de la ciudad durante largas horas acompañada o sola, sola con sus ideas, pensamientos, desenchufándose del día a día.

Hoy contamos la historia de Gabriela Dupuy, una ciclista local que en MTB ha sabido tener muy buenos resultados en los caminos más difíciles del país. Una joven madre que tiene a la bicicleta como fiel compañera de vida.

Siempre juntas

“Yo nací con la bicicleta. Empecé a andar en bici desde chiquita, desde que papá me empujó a andar. Fui a una escuela rural y me prohibieron el caballo porque andaba ligero así que me dieron una bicicleta. Después pasé a ser una madre que llevaba a sus hijos al colegio en bicicleta, pasé a ser una ciclista urbana y, despuésí, cuando los hijos crecen se necesita un tiempo para una misma. Fue así que me sumé al grupo Nos Gusta Pedalear de los días sábados y, después, el tiempo para mí se convirtió en poco y sentía que necesitaba más libertad y me encontré saliendo sola en bici los días de semana. Empecé a conocer los lugares y caminos de tierra y animarme. Luego encontré algunos amigos que me dijeron ‘no salgas sola’ y me empezaron a acompañar y ellos fueron los que me motivaron a que empezara a ir a las carreras”.

“Creo que cuando era joven no lo veía como un deporte, era un medio de transporte. Cuando te convertís en madre decís un medio de trasporte en la ciudad, y cuando una se vuelve más grande ya es una terapia y es para estar muy bien de la salud y una distracción. “Creo que el año pasado debo haber salido prácticamente sola siempre. Antes salía con los chicos pero cuando ellos me superaron los dejé. Si ellos me invitan voy, pero si me tienen que estar esperando no me gusta. Si alguien me pide que lo acompañe lo hago, aunque reconozco que me aburro si no vamos a buen ritmo, me gusta la adrenalina. Me gusta que vayan más rápido porque ayuda a que una mejore y se esfuerce más”.

Las competencias

Amante de la velocidad y la adrenalina, Gabriela reconoce cuáles son sus mayores virtudes y por supuesto, sus “defectos” arriba de las dos ruedas. Su “falta” de velocidad en el llano sabe muy bien suplirla con la garra y resistencia en pruebas de montañas y desnivel. “Por lo general, las carreras llanas, como las del Seis Ciudades, me cuestan porque no tengo la velocidad de las mujeres de la zona y me pasa que me aburro. Una vez en Tres Lomas, en una carrera de 40 kilómetros, me ganó la cabeza y terminé abandonando. Lo que ocurre es que yo no entreno para velocidad, entreno resistencia, por eso cuando voy a la montaña es otra cosa”.

“Si alguien me dice que tengo que ir a entrenar no voy, lo que hayo yo es mantenerme. De los 4 años que hago carrera he ganado mucho en resistencia, he mejorado mis marcas en algunas pruebas, pero lo que mejor me sale es la larga distancia. Tengo 37 años y creo que a los 15 no me imaginaba estar haciendo esto”.

Recuerda que su “primer inconsciencia” fue haber participado de una carrera de MTB en las sierras de Tandil. “Llevaba zapatillas comunes, sin trabas, una bici venzo pesada y ya en los primeros 20 kilómetros me caí (“siempre me caigo” dice entre risas) porque una mujer me pasó por un costado, agarré un borde de tierra y terminé golpeando la cabeza contra el suelo. En la llegada me curaron, tenía cicatrices en los hombros, pero fue una experiencia hermosa. Mi marido me reta porque no hay una carrera que no me caiga, después es como que una aprende a caer”.

Siempre hay riesgos de caídas, tanto en llano como en las montañas: “Al principio era muy inconsciente y en casa me decían que ya estaba grande, que no perdía nada por llegar 4 minutos después de los primeros y así es como una se va cuidando más”.

Sus carreras

Ha corrido por todo el país, disfrutando de paisajes únicos, pero siempre buscando esa adrenalina que brindan las montañas. “Sierra de la Ventana es muy linda, caminás mucho, la hice dos veces, aunque no me gusta repetir carreras porque me termino aburriendo. Río Pinto, el primer año me encantó, el segundo no, llegué acalambrada porque no me había hidratado bien el día anterior y ya no tenía esa magia la carrera. Pero siempre me llamaba la atención lo que sería ir a correr con 5.0000 personas. La Vuelta a las Ballenas es de las más lindas. Son unos 60 kilómetros sobre arena gruesa, senderos, subidas y bajadas, y siempre con el mar y las ballenas a un costado, es hermoso. Ahí también me caí, me choqué a un banderillero (se ríe). Esa carrera era un sueño. Había ido dos veces a conocer la Península y me enteré de la carrera así que un día la corrí. Se larga desde Puerto Madryn y se va para el Monumento del Indio, luego nos metemos por un campo y después se baja a la playa, es un lugar soñado”.

Gabriela repasa sus carreras con alegría, algunas de mayor dificultad, otras de menor, pero todas con un sabor especial por el paisaje. “En San Juan, en el Valle de la Luna, hay otra carrera muy linda. Son 40 kilómetros de bici, muy linda para ir porque no es difícil, pero cuando fui me di cuenta de que eran poco los 40 kilómetros para tanto viaje, así que me anoté en el duatlón. Después de los 40 kilómetros hay que hacer unos 12 kilómetros corriendo, trepando el cerro. La carrera arranca a las 5 de la mañana con luna llena y el 70 por ciento del recorrido es en bajada, sólo la última parte es en ascenso pero no es difícil. Y luego, si haces el duatlón, haces los 12 kilómetros subiendo el Cerro Morado, pero pasó que en un momento miré para abajo y me dio vértigo, me quedé paralizada, hasta que en un momento una señora de unos 70 años, con los labios pintados, me dijo ‘nena si llegaste hasta acá tenés que seguir’ y así lo hice, dejé de mirar para abajo y una vez que subís te agarra el viento zonda que te hace correr de costado. Este tipo de desafíos son los que más me gustan”, dice y agrega, en cuanto al vertido y miedo a la altura: “En la bici al vértigo no lo siento tanto, pero en la montaña siempre conservo el lado de la ladera, por el precipicio no voy nunca, lo sufro. En la carrera de Altas Cumbres, en la parte de Julius César, hay una zona de falso llano con curvas y contra-curvas muy cerradas con precipicios enormes y ahí sí o sí voy pegada a la montaña, de ahí no me sacan”.