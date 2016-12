La Biblioteca Rivadavia cierra un año con varias concreciones y apoyo comunitario

Sin lugar a dudas, el año 2016 fue un período sumamente positivo para la Biblioteca Pública Rivadavia en varios sentidos. Por un lado, se destaca la enorme concurrencia comunitaria que ha tenido la centenaria institución durante este año con vecinos que se han acercado a ser parte de los diferentes eventos realizados en este lugar.

Entre ellos, cabe mencionar a la Feria Bienal del Libro que este año fue visitada por unas 5 mil personas. También, las distintas presentaciones de libros concretadas durante este año (Ver recuadro) y el apoyo económico que, por primera vez, brinda el municipio que ayuda a sobrellevar los números fijos que requiere el funcionamiento de la institución.

n Más actividades

También pueden señalarse las siguientes actividades: el viaje en contingente a la Feria Internacional del libro, la celebración del 113 Aniversario de la biblioteca, la presentación de la escritora Viviana Rivero, la capacitación para bibliotecarias de toda la región a/c de la Lic. Mariana Pichinini, la primera maratón del tejido solidario, la actividad denominada “Celeste y blanco en tu corazón en el marco del Bicentenario de la Independencia de la Patria, la 11º edición de la Feria Bienal del Libro, la presentación de Ensamble Juvenil de Cuerdas, el concierto de piano a cargo de la profesora Marisa Mestre, las visitas guiadas a la biblioteca durante todo el ciclo lectivo y, por último, el pasado martes la llegada de Papá Noel.

Con lo que respecta a los proyectos a concretar durante el año que viene, es importante señalar que próximamente comenzará a construirse la rampa de acceso para personas con problemas motrices que visitan asiduamente la biblioteca aunque aún no está confirmado cuando se iniciarán las obras.

n Extensión cultural

La Bibliotecaria Griselda Camarano comentó a este medio: “Este ha sido un año de una actividad intensa desde la extensión cultural que realiza la Biblioteca hasta todo lo que se fue generando para recaudar fondos. Pero lo que atañe a extensión bibliotecaria y cultural nosotros siempre abrimos el año con el viaje a la Feria Internacional del Libro con las compras importantes para la biblioteca y siempre tratamos en ese viaje nutrirnos de todos aquellos libros con los cuales vamos estableciendo prioridades de acuerdo a solicitud de la gente”.

Camarano comentó que “un objetivo muy importante de la Biblioteca Rivadavia es acompañar la formación del bibliotecario y todos los años buscamos acercar aunque más no sea una capacitación específica para la los bibliotecarios de trenque Lauquen y toda la región. Este año lo hicimos con la Lic. Mariana Pichinini de la universidad nacional de La Plata. Concurrieron muchos profesionales de toda la región y de todos los niveles educativos y de Bibliotecas Populares”.

Por otro lado, recordó que “también nos sumamos a los festejos por el bicentenario de nuestra patria e hicimos una actividad intensa con niños. Se llamó ‘Celeste y blanco en tu corazón” que fue una jornada realizada el 8 de julio con actividades para chicos”.

n Apoyo económico

Un párrafo aparte merece el apoyo económico que este año ha brindado la Municipalidad. “Que la realidad económica de la biblioteca siempre estuvo pendiente de un hilo muy delgado entre los ingresos y egresos es históricos. Sabemos que las bibliotecas no estamos para generar recursos sino que estamos para administrar bienes culturales y difundir todo lo que tenga que ver con el libro, la lectura y autores. Pero la realidad social que se viene sumando año tras año hace que nosotros potenciemos y generemos distintas actividades”, dijo al tiempo que agregó: “Esto se da porque por años hemos solicitado el apoyo del municipio y no lo habíamos tenido hasta este año que por ordenanza recibimos el aporte de dos sueldos de empleado básico municipal y realmente es un apoyo porque es un monto genuino que no lo va a tocar nadie y pertenece a la comunidad. Pensamos que en tantos años la biblioteca tenía merecido este apoyo económico”.