La Bancaria sigue en estado de alerta y analiza llevar a cabo medidas de fuerza

La Ley 15.008, sancionada en diciembre pasado, y promulgada días atrás por el Gobierno de María Eugenia Vidal a través de la cual se pretende elevar la edad jubilatoria en forma escalonada para los empleados del Bapro, puso en alerta al gremio La Bancaria que no descarta medidas de fuerza en rechazo a esta nueva normativa que aseguran es totalmente perjudicial para los trabajadores.

Al respecto el representante de la delegación Pehuajó de la Asociación Bancaria, Gabriel Carrizo indicó que “se están analizando las medidas que se van a tomar pero no queremos apurarnos”.

Además señaló que “hay compañeros que se están por jubilar que están preocupados por la medida que no se trata de una cuestión menor porque afecta a todos los trabajadores para toda la vida”.

n Cautela

Según adelantó Gabriel Carrizo “estamos analizando la acciones a seguir con respecto a este tema porque no queremos apresurarnos. Tenemos que dar pasos firmes e ir viendo cómo se puede atacar esta nueva ley que además de ser inconstitucional afecta de manera directa a todos los trabajadores del Banco”.

De todas maneras adelantó que “seguramente las medidas de fuerza más tarde o más temprano van a llegar”.

Por otra parte confirmó que “hay preocupación en muchos compañeros que se están por jubilar, que aportaron 35 años y que con la nueva ley tendrían que seguir trabajando varios años más”.

Y agregó que “tal vez los más jóvenes no toman dimensión de lo que significa pero esta ley afecta directamente a todos los trabajadores porque es para toda la vida”.

Por último recordó que “en todas las ciudades de la provincia se hicieron volanteadas en contra de la ley y nuestra ciudad no fue la excepción. Y más allá de que estamos yendo despacio, seguramente medidas de fuerza se van a llevar adelante”.

N Ley

Cabe recordar que el Gobierno bonaerense promulgó la ley de reforma previsional, iniciativa que generó mucha polémica y que amenaza con un nuevo conflicto con paros en la entidad provincial.

La norma publicada en el Boletín Oficial, establece que “tendrá derecho a la jubilación ordinaria el afiliado que compute treinta y cinco (35) años de servicios como mínimo y que hubiera cumplido sesenta y cinco (65) años de edad”. La aplicación de la nueva edad para jubilarse se realizará gradualmente con la siguiente escala: 61 años en 2020 y 2021; 62 años en 2022 y 2023; 63 años en 2024 y 2025; 64 años en 2026 y 2027, y 65 años desde 2028, informó la agencia DIB.

Si bien en las últimas semanas había habido pequeños avances en las negociaciones con el gremio La Bancaria, lo cierto es que el Gobierno se negaba a modificar los puntos centrales de la ley tales como el financiamiento de la Caja (la normativa reemplazó al Ejecutivo por el propio Banco como fuente de cobertura del déficit de más de 5 mil millones anuales que actualmente posee) y el retoque en la edad de jubilación, que será llevada escalonadamente desde los 58 (promedio actual) a los 65 años.

Además, la ley modifica la tasa de sustitución, es decir el porcentaje del sueldo activo que percibe un jubilado al bajarlo del 82 al 70 por ciento, con lo que lo iguala con el resto de los empleados bancarios.