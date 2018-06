La Asociación Amigos del Tango cumple sus 40 años de existencia

Hace 40 años, más precisamente un 24 de junio de 1978, en una parrilla, pegada a la Terminal de Ómnibus de Trenque Lauquen, siete comensales esperaban los cortes de carne y las achuras pedidas, que ya crujían en el asador. Mientras tanto, un par de botellas sobresalían en el centro de la mesa. No eran precisamente de agua mineral. Como correspondía, un buen vino le iba dando impulso a la charla.

En aquella parrilla “El Talero”, que ya no está, para Roberto Sebastián Aguilera, el escribano Rodolfo “Fito” Játar, Heriberto Sierra, Omar Pedretti, Francisco “Paco” Aznárez, Martín Roca, y Aldo Calabria, gerente entonces de la sucursal local del Banco Nación, la cita no era casual. Se trataba de un aniversario más de la trágica muerte del inolvidable cantor Carlos Gardel, y la reunión entonces tenía una natural connotación tanguera.

Ajenos a las mesas que los circundaban, cuyos ocupantes apuraban, con comentarios y pronósticos, las escasas horas que los separaban de la gran final del Mundial de Fútbol que se jugaba en Buenos Aires, y que terminaría consagrando campeón a la Argentina al día siguiente, estos seis amantes del dos por cuatro, estaban alumbrando la Asociación Amigos del Tango, a la que hoy se le ha añadido la denominación de Rodolfo Játar. Nadie seguramente imaginó esa noche su sobrevivencia cuatro décadas después.

n Un solo secreto

Porque además se trata de una institución atípica, que no se rige por un estatuto, no realiza asambleas, no posee comisión directiva ni elige presidente, tampoco tiene socios, ni sede. ¿Cuál ha sido entonces el secreto de semejante vigencia? Sólo uno: una audición radial que un par de meses después de ese encuentro inicial comenzaría a difundirse por la AM LU11 Radioemisora del Oeste, y que en la actualidad se puede escuchar todos los sábados de 16 a 18 horas.

Orquestas y cantores, intérpretes de tangos, valses y milongas de todos los tiempos desfilan cada semana por ese espacio, en el que se turnan para conducirlo Heriberto Sierra, Paco Aznárez, Hernán Sotullo, Jorge Mariangelis, César “Cachi” Iglesias, José Alfredo “Fredi” Angulo, y Roberto Larrubia, cada uno aportando sus colecciones discográficas propias y sus conocimientos sobre el género.

Pero que en esa larga historia contó además con la participación de algunos que ya no están como Roberto Aguilera, Rodolfo Játar, el maestro rivadaviense Lito Rodríguez, Oscar Aristimuño, Luis “Buby” Barbieri, y Pedro Piñar; otros que emigraron de la ciudad como Aldo Calabria , el pianista Juan Carlos Etcheluce, y Pedro Muñoz, más los que en su momento ocuparon también el micrófono como Omar Pedretti, Hugo Mina, Juan Manuel Sotullo, Facundo Sotullo, Felipe Azpiroz, e Isabel Cantero, la única mujer del grupo que en su conjunto le dieron existencia a las más de dos mil audiciones acumuladas en estos 40 años.

n El decano

El espacio tuvo visitas importantes como la del maestro Armando Pontier, casado con la trenquelauquense Tutú Bertarini, cada vez que visitaba la ciudad, y en una oportunidad, Día Nacional del Tango, se vistió de música ciudadana a toda la programación de ese día.

Recibe cada sábado decenas de llamados de sus seguidores en la ciudad y la región, aunque hoy también por internet el mensaje llega a todo el país y el exterior. Sólo el corazón tanguero y el deseo de continuar perpetuando el amor por esta música de cada uno de sus integrantes, de ayer y de hoy, han prolongado este fenómeno radial. Los moviliza un espíritu absolutamente amateur, nadie cobra un centavo y la radio les cede gratuitamente el espacio.

Hoy es el programa radial decano de la ciudad, y entre los más antiguos de la radiofonía nacional. Sin embargo, no muchos reconocimientos para semejante empresa cultural. El premio “Caduceo” otorgado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas bonaerense como el mejor programa de tangos provincial, y una declaración de interés cultural del Concejo Deliberante local, ambos ya lejanos.

Pero es indubitable que cuando el tiempo transcurra y se indague en este período de la vida cultural trenquelauquense, el programa de la Asociación Amigos del Tango ocupará el lugar de la más alta relevancia, el que lo condecorará definitivamente.