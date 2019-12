La APAV prepara el 2020 y “Pirincho” Herrero tendrá el certamen con su nombre

Se llevó a cabo la Cena de Premiación de la Asociación Pampeana de Atletas Veteranos (APAV) en el salón del Centro de Jubilados de Colonia Escalante, la velada contó con un importante marco de público entre los que se encontraban cerca de 200 deportistas. La bienvenida para todos los participantes del Campeonato Regional de Fondo 2019 estuvo a cargo del presidente de la APAV, Daniel Bernasconi, quien destacó la participación de los atletas durante las 9 fechas que tuvo el campeonato y los excelentes resultados obtenidos en la disciplina año tras año. Trenque Lauquen como es habitual contó con varios adeptos siendo de la cita en cada una de las fechas.

n Premios

Recibieron su correspondiente premio los ganadores de cada una de las categorías del campeonato y se entregaron reconocimientos a los atletas, miembros de la APAV, que obtuvieron premios en competencias nacionales e internacionales.

El salliquelense, Fabián “Pirincho” Herrero concurrió para recibir su galardón como Campeón 2019 en la categoría Veteranos de 50 a 54 años en 10 kilómetros. Además, el reconocido maratonista salliquelense se ubicó en la 3ra posición de la tabla general con 356 puntos.

En el transcurso de la cena, se anunció la Edición 30º Aniversario del Campeonato Regional de Fondo que se desarrollará durante el 2020 y cuya primera fecha, como ya es tradición, se correrá el 1 de mayo.

A modo de reconocimiento por la extensa participación en la competencia, el campeonato llevará el nombre de Fabián Herrero de Salliqueló y Griselda Ortiz de Santa Rosa. Ambos atletas recibieron un diploma que acredita el homenaje.

En diálogo con Veradia.com, Herrero se mostró sorprendido y emocionado “es un reconocimiento muy valioso para mí y no me lo esperaba, como atleta dejo un legado y eso es muy importante, tengo que estar orgulloso de que me hagan este homenaje en vida” expresó al respecto y agregó: “me siento reconfortado porque estos 30 años que corrí no han sido en vano”.